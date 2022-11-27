Thứ hai đầu tuần (28/11), 3 con giáp chạm tay vào vinh quang, sự nghiệp lên hương, vận trình đỏ chói, tương lai xán lạn

Tâm linh - Tử vi 27/11/2022 21:24

Chúc mừng bạn nếu thuộc 1 trong 3 con giáp này vận trình đỏ như son, vận thế thăng hoa, đường tình - tiền đều mỹ mãn trong thứ hai đầu tuần.

Tuổi Thìn

Nhắc đến những con giáp may mắn trong thứ hai đầu tuần không thể không kể đến tuổi Thìn, con giáp này chẳng những giỏi kiếm tiền, giỏi làm việc lớn mà đường tình duyên cũng thuận lợi không kém. 

Trong thứ hai đầu tuần, bản mệnh tự tin vào sức lực của bản thân mà chứng minh cho những người xung quanh thấy việc gì vào tay con giáp này cũng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. 

Bản mệnh chẳng phải lo đến chuyện túng thiếu tiền bạc, bên cạnh đó cơ hội tăng lương thưởng đến gần. Bản mệnh nắm gọn trong tay số tiền lớn. Tử vi đầu tuần cho thấy bản mệnh hạnh phúc tràn trề, hòa hợp thấu hiểu và cùng nhau chia sẻ công việc mà không khí gia đình cũng trở nên đầm ấm. 

Thứ hai đầu tuần (28/11), 3 con giáp chạm tay vào vinh quang, sự nghiệp lên hương, vận trình đỏ chói, tương lai xán lạn - Ảnh 1
Thứ hai (28/11), Thìn chẳng phải lo đến chuyện túng thiếu tiền bạc, bên cạnh đó cơ hội tăng lương thưởng đến gần. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu là con giáp may mắn thứ hai đầu tuần này, được đón nhận nhiều tin vui. Bản mệnh có nhiều cơ hội để có cái nhìn khách quan hơn về cuộc sống hiện tại. Thời điểm này rất lý tưởng để Sửu phát huy điểm mạnh của mình, nhất là khả năng xử lý vấn đề một cách nhanh nhạy.

Những người đang nắm chức quyền hoặc thi cử, học lên cao sẽ nhận thấy nhiều cơ hội xuất hiện trước mắt. Khó khăn trước đó sẽ dần dần được giải quyết ổn thỏa. Sửu tin tưởng hơn vào khả năng của mình nên việc gặt hái thành công không còn là điều xa vời.

Tình hình tài chính cũng vượng sắc khi người làm công ăn lương ghi điểm trong mắt lãnh đạo và được nhận tiền thưởng nóng. Trong khi đó, người làm ăn kinh doanh xây dựng được đội ngũ khách hàng trung thành, khiến tiền nhanh chóng đổ về túi.

Thứ hai đầu tuần (28/11), 3 con giáp chạm tay vào vinh quang, sự nghiệp lên hương, vận trình đỏ chói, tương lai xán lạn - Ảnh 2
Tình hình tài chính cũng vượng sắc khi người tuổi Sửu làm công ăn lương ghi điểm trong mắt lãnh đạo và được nhận tiền thưởng nóng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Ngọ Mùi Nhị Hợp là tín hiệu cho thấy thứ hai là ngày người tuổi Mùi được cát khí vây quanh, may mắn ngập tràn. Nhờ sự tài trí của mình mà bản mệnh dễ dàng vượt qua được những thử thách trên bước đường tìm kiếm thành công, không ngừng tiến bước tới mục tiêu mà mình đã lựa chọn từ lâu.

Vận đào hoa vượng nhưng người độc thân chưa thật sự sẵn sàng nên có thể sẽ bỏ lỡ cơ duyên lần này. Có thể do trái tim bạn còn chưa rung động, cũng có thể vì bạn còn quá lý trí, suy tính đến nhiều điều trước khi đặt tình cảm lên vị trí hàng đầu.

Thứ hai đầu tuần (28/11), 3 con giáp chạm tay vào vinh quang, sự nghiệp lên hương, vận trình đỏ chói, tương lai xán lạn - Ảnh 3
Ngọ Mùi Nhị Hợp là tín hiệu cho thấy thứ hai là ngày người tuổi Mùi được cát khí vây quanh, may mắn ngập tràn. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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