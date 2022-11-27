Các cụ có nói, 5 người có vị trí nốt ruồi ở cổ sau sẽ gặp nhiều may mắn, tiền tự động chảy vào túi

Tâm linh - Tử vi 27/11/2022 16:34

Những người có nốt ruồi này ở các vị trí sau trên cổ được dự báo có tài lộc dồi dào, nhiều tiền của.

Người xưa nói "nốt ruồi ở cổ là lỗ chôn tiền" ngụ ý rằng người có nốt ruồi ở vùng cổ chính là kho báu, báo hiệu chủ nhân có số phú quý, giàu sang, không mấy khi túng thiếu.

Theo quan điểm của nhân tướng học, không phải nốt ruồi nào ở cổ cũng là tốt lành, phú quý. Người có nốt ruồi ở cổ có thể may mắn hay không còn tùy thuộc vào vị trí của nốt ruồi.

Vị trí nốt ruồi tốt trên cổ phụ nữ

Nốt ruồi ở trước cổ

Các cụ có nói, 5 người có vị trí nốt ruồi ở cổ sau sẽ gặp nhiều may mắn, tiền tự động chảy vào túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Đây là một trong những nốt ruồi phú quý. Người sở hữu nốt ruồi này được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn trên con đường tài lộc. Họ cũng có số đào hoa vượng phát, được người khác giới yêu mén, đường tình duyên thuận lợi, suôn sẻ, hôn nhân hạnh phúc.

Nếu nốt ruồi này là nốt ruồi son thì khá tốt cho công danh sự nghiệp nhưng không tốt cho tình cảm.

Nốt ruồi bên trái cổ

Các cụ có nói, 5 người có vị trí nốt ruồi ở cổ sau sẽ gặp nhiều may mắn, tiền tự động chảy vào túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có nốt ruồi ở bên trái cổ thường được dự đoán là người giàu cảm xúc, nội tâm phong phú và dễ mềm lòng. Người này có lộc quý nhân, đường công danh sự nghiệp phát triển thuận lợi, tài chính vững vàng. Tuy nhiên, đường tình duyên lại hơi trắc trở.

Nốt ruồi bên phải cổ

Phụ nữ có nốt ruồi ở bên phải cổ được dự báo là người có tính cách mạnh mẽ, thích tự do, đam mê khám phá cái mới. Người này có sự nghiệp phát triển rực rỡ, đạt được nhiều thành công lớn. Họ có thể kiếm tiền nhưng tiêu cũng nhiều. Dù không thể vượng phát, thành đại gia nhưng cuộc sống của họ vẫn đủ đầy, không đến mức rơi vào cảnh túng thiếu. Cuộc sống hôn nhân của người này khá êm đềm, hạnh phúc.

Nốt ruồi ở sau cổ

Các cụ có nói, 5 người có vị trí nốt ruồi ở cổ sau sẽ gặp nhiều may mắn, tiền tự động chảy vào túi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người có nốt ruồi ở sau cổ có đường công danh tốt. Nếu nốt ruồi lệch về bên trái sẽ tốt hơn. Người này sống khá nội tâm, tính cách khiêm tốn, được nhiều người quý mến. Trong công việc, họ có tham vọng và chí hướng nên luôn cố gắng nắm cơ hội để thành công. Dù vậy, đường tình duyên của người này khá lận đận, có khả năng phải kết hôn muộn.

Nốt ruồi tốt trên cổ đàn ông: Nốt ruồi phía sau cổ

Đàn ông có nốt ruồi phía sau cổ được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn cả đường công danh lẫn tình duyên. Người này vượng vận quý nhân, có nhiều tham vọng, hoài bão. Họ biết chủ động nắm cơ hội để gặt hái thành công. Tuy nhiên, công danh đến với người này hơi muộn. Khi còn trẻ, họ gặp phải không ít khó khăn. Phải đến trung niên, người này mới được hưởng cuộc sống giàu sang phú quý.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ ngày mai (28/11), 3 tuổi có đức có tài được Thần Tài che chở, ra ngoài có quý nhân nâng đỡ, mua nhà sắm xe

Kể từ ngày mai (28/11), 3 tuổi có đức có tài được Thần Tài che chở, ra ngoài có quý nhân nâng đỡ, mua nhà sắm xe

Kể từ ngày mai (28/11), vận trình có sự thay đổi tích cực giúp họ vươn lên, gặt hái nhiều thành công hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   bói vị trí nốt ruồi vị trí nốt ruồi trên cổ tướng số học vị trí nốt ruồi nốt ruồi ở cổ bói nốt ruồi nốt ruồi ở cổ phụ nữ nốt ruồi ở cổ bên trái nữ

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 43 phút trước
Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 2 giờ 13 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 3 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông