Các cụ có nói, 5 người có vị trí nốt ruồi ở cổ sau sẽ gặp nhiều may mắn, tiền tự động chảy vào túi

Theo quan điểm của nhân tướng học, không phải nốt ruồi nào ở cổ cũng là tốt lành, phú quý. Người có nốt ruồi ở cổ có thể may mắn hay không còn tùy thuộc vào vị trí của nốt ruồi.

Người xưa nói " nốt ruồi ở cổ là lỗ chôn tiền" ngụ ý rằng người có nốt ruồi ở vùng cổ chính là kho báu, báo hiệu chủ nhân có số phú quý, giàu sang, không mấy khi túng thiếu.

Đây là một trong những nốt ruồi phú quý. Người sở hữu nốt ruồi này được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn trên con đường tài lộc. Họ cũng có số đào hoa vượng phát, được người khác giới yêu mén, đường tình duyên thuận lợi, suôn sẻ, hôn nhân hạnh phúc.

Nếu nốt ruồi này là nốt ruồi son thì khá tốt cho công danh sự nghiệp nhưng không tốt cho tình cảm.

Nốt ruồi bên trái cổ

Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có nốt ruồi ở bên trái cổ thường được dự đoán là người giàu cảm xúc, nội tâm phong phú và dễ mềm lòng. Người này có lộc quý nhân, đường công danh sự nghiệp phát triển thuận lợi, tài chính vững vàng. Tuy nhiên, đường tình duyên lại hơi trắc trở.

Nốt ruồi bên phải cổ

Phụ nữ có nốt ruồi ở bên phải cổ được dự báo là người có tính cách mạnh mẽ, thích tự do, đam mê khám phá cái mới. Người này có sự nghiệp phát triển rực rỡ, đạt được nhiều thành công lớn. Họ có thể kiếm tiền nhưng tiêu cũng nhiều. Dù không thể vượng phát, thành đại gia nhưng cuộc sống của họ vẫn đủ đầy, không đến mức rơi vào cảnh túng thiếu. Cuộc sống hôn nhân của người này khá êm đềm, hạnh phúc.

Nốt ruồi ở sau cổ

Ảnh minh họa: Internet

Người có nốt ruồi ở sau cổ có đường công danh tốt. Nếu nốt ruồi lệch về bên trái sẽ tốt hơn. Người này sống khá nội tâm, tính cách khiêm tốn, được nhiều người quý mến. Trong công việc, họ có tham vọng và chí hướng nên luôn cố gắng nắm cơ hội để thành công. Dù vậy, đường tình duyên của người này khá lận đận, có khả năng phải kết hôn muộn.

Nốt ruồi tốt trên cổ đàn ông: Nốt ruồi phía sau cổ

Đàn ông có nốt ruồi phía sau cổ được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn cả đường công danh lẫn tình duyên. Người này vượng vận quý nhân, có nhiều tham vọng, hoài bão. Họ biết chủ động nắm cơ hội để gặt hái thành công. Tuy nhiên, công danh đến với người này hơi muộn. Khi còn trẻ, họ gặp phải không ít khó khăn. Phải đến trung niên, người này mới được hưởng cuộc sống giàu sang phú quý.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.