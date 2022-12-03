Thứ Bảy rộn ràng niềm vui: 3 con giáp "tiền vượng tình đầy", hôm nay may mắn cực độ, giàu sang trông thấy, hạnh phúc tuyệt vời

Theo tử vi 12 con giáp, người cầm tinh con chuột là người chăm chỉ, sống giản dị và suy nghĩ rất thực tế. Con giáp này sống có trách nhiệm với gia đình và những người thân xung quanh mình. Họ là người trọng chữ tín, nói được, làm được.

Thứ Bảy 3/12 này, con giáp tuổi Tý có sự nghiệp hanh thông, tin vui bất ngờ gõ cửa. Họ sẽ nhận được cơ hội mới để phát triển sự nghiệp. Người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ được thăng chức, tăng lương.

Họ cũng cần chuẩn bị tinh thần và sức khỏe cho những chuyến công tác dài ngày. Những người làm ăn xa cũng có tin vui báo về cho gia đình.

Dù nhận được nhiều cơ hội nhưng con giáp tuổi Tý nên tránh đầu tư một cách tùy tiện. Hãy chọn con đường ổn định trong ít nhất 3 tháng tới.

Do làm việc với cường độ cao nên sức khỏe của con giáp này không được tốt lắm. Họ cần chú ý ăn ngủ điều độ, điều chỉnh lịch sinh hoạt của mình sao cho khoa học.

Tuổi Dậu

Thứ Bảy 3/12 này, tài chính của tuổi Dậu có nhiều chuyển biến tích cực, khả năng kiếm tiền đến sớm khiến túi tiền đầy lúc nào mà bạn cũng không ngay, người xung quanh lại càng phải ngạc nhiên vì điều này.

Với những người kinh doanh, nắm bắt được thời điểm vàng son mà mở rộng các mối quan hệ, được giới thiệu cho những mối đầu tư, làm ăn hứa hẹn, bạn hoàn toàn thu được lợi nhuận về cho bản thân mình.

Với những người làm công ăn lương có thành tích tốt vượt trội, cấp trên hài lòng dành cho bạn các khoản tiền thưởng nóng, cơ hội thăng chức cũng từ đó mà mở ra.

Tài chính dư dả thì bạn nên tính đến chuyện đầu tư hay kinh doanh, mở rộng thị trường. Hãy lắng nghe ý kiến từ các thế hệ đi trước, rồi mới quyết định.

Tuổi Tuất

Thứ Bảy 3/12 này hứa hẹn có nhiều thành công ngoài mong đợi. Người tuổi Tuất chăm chỉ và nỗ lực nên sự bứt phá của bạn cũng được thể hiện rõ trong thời gian tới qua khía cạnh công việc. Cấp trên chắc chắn rất hài lòng và đang xem xét cơ hội thăng chức hoặc tăng lương cho bạn đấy.

Với người làm ăn kinh doanh, do ảnh hưởng của Dịch Mã nên bạn sẽ vất vả hơn khi phải đi lại thường xuyên. Tuy nhiên, mọi công sức bạn bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng bằng khoản tiền rủng rỉnh. Cuối tuần là thời gian bạn dành cho gia đình và thư giãn sau những ngày làm việc vất vả.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân may mắn tìm được người khác giới phù hợp. Bạn không kỳ vọng vào điều gì quá lớn lao và biết trân trọng cách người ấy đối xử với mình. Thông qua quá trình trò chuyện, hai người cũng dần hiểu thêm về nhau.

Những cặp vợ chồng có thể sắp xếp một chuyến du lịch ngắn ngày cùng gia đình nhỏ của mình để hâm nóng tình cảm. Chắc hẳn các thành viên gia đình bạn đều sẽ có thêm những kỉ niệm khó quên đấy.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.