Thứ 6 (18/11): 3 con giáp vận số cực đỏ, công danh tài lộc không ai sáng bằng, làm gì cũng 'trúng đậm'

Thiên Tài nâng đỡ, người tuổi Sửu có cơ hội phát tài bất ngờ trong ngày hôm nay. Với khoản tiền từ trên trời rơi xuống thế này, bạn cần lập kế hoạch chi tiêu rõ ràng, tốt nhất là nên tiết kiệm hoặc đầu tư chứ đừng tiêu phung phí.

Thổ khắc Thủy, tiếc rằng phương diện tình cảm của bạn lại không được lý tưởng. Bạn thường áp đặt người ấy làm theo ý kiến của mình nên bầu không khí trong gia đình lúc nào cũng căng thẳng, như có 1 đợt sóng ngầm.

Với người làm ăn thì thời điểm này, bạn có thể kí kết được những hợp đồng có giá trị, đem lại lợi nhuận một cách nhanh chóng cho cả bản thân và tập thể. Đối tượng khách hàng, đối tác mở rộng cũng giúp bạn được tiếp xúc với nhiều cơ hội hơn.

Giờ tốt: 21h-23h

Con số may mắn : 95 , 91 , 59

Tuổi Tý

Tử vi vui hôm nay ngày 18/11/2022 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý sao tốt chiếu mệnh, công việc như ý, tiến triển thuận lợi.

Tình duyên: Vận trình tình cảm đang sa sút, dù sinh hoạt vẫn như ngày thường nhưng hôm nay bạn không có tâm trạng hòa đồng với người khác như thường lệ, bình thường bạn có thể đối phó với những người mình không thích nhưng hôm nay bạn thậm chí không muốn nói chuyện với họ.

Công việc: Có vận trình tốt, công việc như ý, mọi việc suôn sẻ, người tìm việc dễ tìm được công việc ưng ý như ý muốn.

Tài lộc: Sao tốt chiếu mệnh, tài lộc dồi dào, thích hợp đầu tư quản lý tài chính, mua bán nhà đất, chỉ cần nắm bắt thời cơ là có thể tiền bạc rủng rỉnh, ngoài ra còn có thể đàm phán, hợp tác với những người khác, tỷ suất lợi nhuận lớn.

Sức khỏe: Tạm ổn, thân tâm thoải mái, sức khỏe không vấn đề gì.

Giờ tốt: 7h-9h

Con số may mắn : 37 , 74 , 24

Tuổi Thân

Xem tử vi ngày hôm nay Thứ Sáu 18/11/2022 dễ dàng nhận thấy rằng Tuổi Thân có nhiều tin vui về tiền bạc, tài lộc. Mọi người cho rằng con giáp này thành công nhờ vào may mắn mà không hiểu rằng Tuổi Thân đã trải qua giai đoạn khó khăn, vất vả đến thế nào mới đạt được thành quả như hiện tại, thậm chí có kể cũng không ai tin.

Sự nghiệp tiến triển thuận lợi nhưng việc này cũng có nghĩa là Tuổi Thân sẽ phải làm nhiều nhiệm vụ hơn và cũng cần nỗ lực làm việc hơn nữa. Bản mệnh sẽ phải gánh vác thêm nhiều trọng trách trên vai. Vì vậy cần phải thận trọng, tỉ mỉ trong từng vấn đề, chớ nên vội vàng đưa ra quyết định.

3 con giáp giàu sang phú quý nhất thứ 6 (18/11), làm đâu thắng đó, tiền tài đổ ập vào nhà, giàu khủng. Ảnh minh họa: Internet

Tuy gặp nhiều may mắn trong tài lộc nhưng vận trình tình cảm của Tuổi Thân vào Thứ Sáu này lại chưa được như ý. Nhất là người độc thân sẽ dễ rơi vào tình trạng ngày lắm mối, tối nằm không. Mặc dù có nhiều mối quan hệ nhưng chẳng có người nào thật sự làm bản thân cảm thấy rung động thật sự. Tuổi Thân đang yêu cũng gặp nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm, dễ phát sinh những chuyện gây hiểu lầm cho nửa kia.

Giờ tốt: 7h-9h

Con số may mắn : 26 , 31 , 56

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.