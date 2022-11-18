Thứ 6 (18/11): 3 con giáp vận số cực đỏ, công danh tài lộc không ai sáng bằng, làm gì cũng 'trúng đậm'

Tâm linh - Tử vi 18/11/2022 06:31

Theo tử vi, vào đúng ngày 18/11, 3 con giáp này sẽ đổi vận cực giàu, nhận được số tiền khủng từ trên trời rơi xuống, giàu sang sung túc.

Tuổi Sửu

Thiên Tài nâng đỡ, người tuổi Sửu có cơ hội phát tài bất ngờ trong ngày hôm nay. Với khoản tiền từ trên trời rơi xuống thế này, bạn cần lập kế hoạch chi tiêu rõ ràng, tốt nhất là nên tiết kiệm hoặc đầu tư chứ đừng tiêu phung phí.

Với người làm ăn thì thời điểm này, bạn có thể kí kết được những hợp đồng có giá trị, đem lại lợi nhuận một cách nhanh chóng cho cả bản thân và tập thể. Đối tượng khách hàng, đối tác mở rộng cũng giúp bạn được tiếp xúc với nhiều cơ hội hơn.

Thứ 6 (18/11): 3 con giáp vận số cực đỏ, công danh tài lộc không ai sáng bằng, làm gì cũng 'trúng đậm' - Ảnh 1
Đúng ngày hôm nay, những người thuộc 3 con giáp này sẽ có bản mệnh may mắn không ai sánh bằng, tài vận hanh thông. Ảnh minh họa: Internet

Thổ khắc Thủy, tiếc rằng phương diện tình cảm của bạn lại không được lý tưởng. Bạn thường áp đặt người ấy làm theo ý kiến của mình nên bầu không khí trong gia đình lúc nào cũng căng thẳng, như có 1 đợt sóng ngầm. 

Giờ tốt: 21h-23h

Con số may mắn : 95 , 91 , 59

Tuổi Tý

Tử vi vui hôm nay ngày 18/11/2022 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý sao tốt chiếu mệnh, công việc như ý, tiến triển thuận lợi.

Tình duyên: Vận trình tình cảm đang sa sút, dù sinh hoạt vẫn như ngày thường nhưng hôm nay bạn không có tâm trạng hòa đồng với người khác như thường lệ, bình thường bạn có thể đối phó với những người mình không thích nhưng hôm nay bạn thậm chí không muốn nói chuyện với họ.

Công việc: Có vận trình tốt, công việc như ý, mọi việc suôn sẻ, người tìm việc dễ tìm được công việc ưng ý như ý muốn.

Tài lộc: Sao tốt chiếu mệnh, tài lộc dồi dào, thích hợp đầu tư quản lý tài chính, mua bán nhà đất, chỉ cần nắm bắt thời cơ là có thể tiền bạc rủng rỉnh, ngoài ra còn có thể đàm phán, hợp tác với những người khác, tỷ suất lợi nhuận lớn.

Sức khỏe: Tạm ổn, thân tâm thoải mái, sức khỏe không vấn đề gì. 

Giờ tốt: 7h-9h

Con số may mắn : 37 , 74 , 24

Tuổi Thân

Xem tử vi ngày hôm nay Thứ Sáu 18/11/2022 dễ dàng nhận thấy rằng Tuổi Thân có nhiều tin vui về tiền bạc, tài lộc. Mọi người cho rằng con giáp này thành công nhờ vào may mắn mà không hiểu rằng Tuổi Thân đã trải qua giai đoạn khó khăn, vất vả đến thế nào mới đạt được thành quả như hiện tại, thậm chí có kể cũng không ai tin.

Sự nghiệp tiến triển thuận lợi nhưng việc này cũng có nghĩa là Tuổi Thân sẽ phải làm nhiều nhiệm vụ hơn và cũng cần nỗ lực làm việc hơn nữa. Bản mệnh sẽ phải gánh vác thêm nhiều trọng trách trên vai. Vì vậy cần phải thận trọng, tỉ mỉ trong từng vấn đề, chớ nên vội vàng đưa ra quyết định.

Thứ 6 (18/11): 3 con giáp vận số cực đỏ, công danh tài lộc không ai sáng bằng, làm gì cũng 'trúng đậm' - Ảnh 2
3 con giáp giàu sang phú quý nhất thứ 6 (18/11), làm đâu thắng đó, tiền tài đổ ập vào nhà, giàu khủng. Ảnh minh họa: Internet

Tuy gặp nhiều may mắn trong tài lộc nhưng vận trình tình cảm của Tuổi Thân vào Thứ Sáu này lại chưa được như ý. Nhất là người độc thân sẽ dễ rơi vào tình trạng ngày lắm mối, tối nằm không. Mặc dù có nhiều mối quan hệ nhưng chẳng có người nào thật sự làm bản thân cảm thấy rung động thật sự. Tuổi Thân đang yêu cũng gặp nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm, dễ phát sinh những chuyện gây hiểu lầm cho nửa kia.

Giờ tốt: 7h-9h

Con số may mắn : 26 , 31 , 56

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Có công mài sắt có ngày nên kim: 3 con giáp vươn lên số phận, đổi vận giàu sang, lập nghiệp từ 2 bàn tay trắng, giàu khủng trong năm 2023

Có công mài sắt có ngày nên kim: 3 con giáp vươn lên số phận, đổi vận giàu sang, lập nghiệp từ 2 bàn tay trắng, giàu khủng trong năm 2023

Năm 2023 hứa hẹn mở ra cho 3 con giáp này nhiều cơ hội tốt, giúp bản mệnh phát huy được khả năng của mình, tạo nên bước đột phá.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi 18/11 tử vi ngày 18/11 của 12 con giáp Tử vi ngày 18/11

TIN MỚI NHẤT

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 1 giờ 58 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 2 giờ 8 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 2 giờ 17 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 2 giờ 38 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đời sống 2 giờ 41 phút trước
Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Sao quốc tế 2 giờ 43 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba