Thứ 5 (18/8): Quý nhân soi đường, Thần Tài dẫn lối vào kho vàng, 3 tuổi có căn phú quý, tài lộc vây quanh, vươn mình trỗi dậy, giàu sang viên mãn

Tâm linh - Tử vi 17/08/2022 00:08

Có thể nói đây chính là thời kỳ tuyệt vời nhất của 3 con giáp này tính từ đầu năm cho tới bây giờ.

Tuổi Thân

Về mặt tính cách, Thân hồn nhiên, vui tươi, nên trong tháng 8 này, tuổi Thân được hỗ trợ rất nhiều, gặp may mắn và suôn sẻ hơn nhiều so với tháng trước.

Thông minh, tài năng, nhanh nhẹn và một chút liều lĩnh, người tuổi Thân hội tụ đủ những tố chất để thành công trong cuộc sống, chỉ cần gặp được đúng cơ hội tốt là sẽ phát huy hết mình, tạo ra những thành tựu rực rỡ.

Thứ 5 (18/8): Quý nhân soi đường, Thần Tài dẫn lối vào kho vàng, 3 tuổi có căn phú quý, tài lộc vây quanh, vươn mình trỗi dậy, giàu sang viên mãn - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Theo các chuyên gia phong thủy, từ thứ 5 (18/8) những chuyện xui rủi trong cuộc sống của người tuổi Thân sẽ dần biến mất, nhường chỗ cho những may mắn, thuận lợi.

Tuổi Tý

Tuổi Tý không bao giờ hứng thú với những công việc nhàm chán, đơn giản, con giáp này luôn muốn thử sức mình trong những lĩnh vực khó khăn, khắc nghiệt hơn. Họ dành cả đời để theo đuổi tiền bạc và địa vị, nếu như không có hai thứ đó cuộc sống của tuổi Tý tưởng chừng như không còn ý nghĩa.

Thứ 5 (18/8): Quý nhân soi đường, Thần Tài dẫn lối vào kho vàng, 3 tuổi có căn phú quý, tài lộc vây quanh, vươn mình trỗi dậy, giàu sang viên mãn - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Theo tử vi, thứ 5 (18/8), tuổi Tý sẽ gặp được quý nhân giúp tài lộc rủng rỉnh, vận may cũng tăng đều theo từng tháng. Nhờ mọi việc thuận lợi mà cuối năm nay tuổi Tý có cơ hội xây dựng cuộc sống thăng hoa viên mãn.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất khéo léo trong các mối quan hệ, khi còn trẻ rất thích kết giao bạn bè, hơn nữa lại có tính cách thành thật, trượng nghĩa, nhiệt tình cởi mở, chính vì thế có được rất nhiều người bạn tốt.

Điều này giúp cho con giáp này luôn có được sự giúp đỡ từ quý nhân. Người tuổi Tuất có thể tạo dựng được một sự nghiệp thành công với khối tài sản khổng lồ.

Đặc biệt, tử vi học có nói, họ sẽ liên tục gặp nhiều cơ hội tốt trong 4 tháng cuối năm và nếu biết tận dụng thì tiền bạc dư thừa, giàu có viên mãn

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

Từ khóa:   3 con giáp giàu sang 3 con giáp đổi vận 3 con giáp may mắn

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc