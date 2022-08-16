3 con giáp phú quý hỷ tài: Tháng 9 cát lợi, tháng 10 mua nhà tậu xe, cuối năm hỷ sự ngập nhà, tưng bừng đón Tết

Thân có nhiều tham vọng trong công việc nên luôn cố gắng đạt được nhiều thành tựu. Nhờ sự thông minh, trí tuệ hơn người nên bạn làm gì cũng thành công vang dội. Bạn biết khai thác những kỹ năng vốn có của bản thân để áp dụng vào công việc.

Từ tháng 9 trở đi, bạn kiếm được khá nhiều tiền. Đa số đều nhờ vào thần may mắn chiếu mệnh nên đắc tài đắc lộc, tiền đổ về ngập nhà.

Vì thế bạn luôn có nhiều cơ hội phát triển, được cấp trên trọng dụng yêu mến, cất nhắc tăng lương, tăng thưởng nhanh chóng.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ thường được biết đến với tính cách năng động, nhiệt tình, có thể xoay chuyển tình thế. Dù đối mặt với những khó khăn, thử thách, con giáp này vẫn giữ được sự bình tĩnh.

Họ giỏi giao tiếp, hiểu được tầm quan trọng của sự kết nối giữa con người với nhau. Chính vì thế mà người tuổi Ngọ có nhiều bạn bè và những mối quan hệ hữu hảo.

Ảnh minh họa

Từ tháng 9 trở đi, con giáp tuổi Ngọ được dự báo sẽ có thu nhập rủng rỉnh. Cuộc sống của họ sung túc hơn trước, khiến người khác phải ghen tỵ. Con giáp này được quý nhân giúp đỡ nên công việc ngày càng khởi sắc.

Người muốn chuyển việc cũng được bạn bè giới thiệu chỗ làm mới. Trong khi đó người làm kinh doanh cũng tiếp cận với nhiều khách hàng, doanh số nhờ đó cũng tăng lên. Người tuổi này làm việc chăm chỉ, sự nghiệp ngày càng phất lên, thu nhập dồi dào hơn trước.

Tuổi Dậu

Từ tháng 9 trở đi, tài chính của bạn phần lớn là nhờ vào công việc toàn thời gian đang làm. Bạn có thể nhận được sự hỗ trợ, dẫn dắt và khen thưởng của cấp trên. Sếp sẽ đánh giá bạn rất cao, giao cho bạn nhiều nhiệm vụ quan trọng để thể hiện mình.

Nhờ vậy, bạn có thể nhận được mức lương hoặc thưởng lớn. Ngoài ra, bạn cũng sẽ có thêm động lực để làm việc chăm chỉ hơn, hiệu quả công việc ngày càng cao cũng giúp cho thu nhập của bạn tăng trưởng mạnh.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.