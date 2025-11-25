Thứ 4, 5, 6 (26-28/11), 3 con giáp TÀI VẬN LÊN CAO, ngồi mát ăn bát vàng, lộc lá đầy nhà, tiền vào đầy túi, đã giàu càng thêm giàu

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau tiền phủ lối đi, nghênh tài đón lộc, vận khí ngút trời.

Tuổi Sửu 

Công việc của tuổi Sửu diễn ra tương đối ổn định. Có vẻ như mọi việc tiến triển tương đối tốt nên người tuổi này chỉ cần tập trung vào giải quyết các vấn đề còn tồn đọng. Nhiều cơ hội kiếm tiền mở ra trước mắt nên chỉ cần con giáp này nhạy bén nắm bắt thì có thể nâng cao nguồn tích lũy một cách rõ rệt.

Về chuyện tình cảm, đào hoa vượng giúp cho các cặp đôi yêu nhau và người độc thân nhận nhiều tin vui liên quan đến chuyện tình duyên. Vì thế, bạn có thể an tâm bên cạnh một nửa yêu thương của mình.

Thứ 4, 5, 6 (26-28/11), 3 con giáp TÀI VẬN LÊN CAO, ngồi mát ăn bát vàng, lộc lá đầy nhà, tiền vào đầy túi, đã giàu càng thêm giàu - Ảnh 1
Tuổi Dần 

Tháng này ngũ hành tương sinh giúp bạn có nhiều điều kiện thuận lợi hơn. Thế nhưng, dù thế nào thì bản mệnh không được chủ quan khi mà vận mệnh của bạn lên bổng, xuống trầm một cách khó lường.

Tử nhập mệnh khiến con giáp tuổi Dần trở nên thiếu đi sự quyết đoán cần thiết. Bạn thường xuyên rơi vào tình trạng đứng giữa ngã ba đường mà không biết nên quyết định thế nào cho đúng.

Cẩn thận hơn về khía cạnh tài chính, nếu bạn càng tham lam thì càng mất mát nhiều, vào thời điểm như thế này, tốt nhất hãy nằm im, tránh đưa ra những quyết định quan trọng có thể ảnh hưởng đáng kể tới cuộc đời bạn.

Vận trình tình cảm hanh thông, thuận lợi, người độc thân có nhiều cơ hội mới, tuy nhiên, không nên tin tưởng ngay, hãy dành thời gian tìm hiểu. Những cặp đôi có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho mối quan hệ của mình.

Thứ 4, 5, 6 (26-28/11), 3 con giáp TÀI VẬN LÊN CAO, ngồi mát ăn bát vàng, lộc lá đầy nhà, tiền vào đầy túi, đã giàu càng thêm giàu - Ảnh 2
Tuổi Thân 

Tuổi Thân là con giáp thông minh, hoạt bát, thích dịch chuyển. Cuộc đời họ là chuỗi ngày may mắn triền miên, tiền tài rủng rỉnh. Theo tử vi, tuổi Thân gặp vận may liên tiếp. Bạn xử lý công việc nhanh chóng, đúng lúc, đúng trọng tâm, khiến cấp trên tin tưởng và giao thêm nhiệm vụ mang tính bước ngoặt, do đó lương thưởng cũng được tăng nhanh mạnh mẽ. Người làm kinh doanh thì khách hàng mới kéo đến, doanh số tăng vượt dự kiến, lợi nhuận tăng vù vù.

Tài lộc của tuổi Thân vô cùng thịnh vượng: tiền vào đều, có khoản lớn bất ngờ, đặc biệt phù hợp cho các giao dịch quan trọng. Thời gian này quý nhân còn xuất hiện đúng lúc dưa họ vượt qua khó khăn, mở ra những cơ hội mới. Danh tiếng của họ cũng được củng cố từng ngày, ai nghe tên cũng phải nể nang thán phục.

Thứ 4, 5, 6 (26-28/11), 3 con giáp TÀI VẬN LÊN CAO, ngồi mát ăn bát vàng, lộc lá đầy nhà, tiền vào đầy túi, đã giàu càng thêm giàu - Ảnh 3
