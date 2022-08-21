Thứ 2 gặp may, đúng ngày 22/8, top 3 con giáp giàu sang hoan hỷ, một bước lên mây, gánh vàng còng lưng, giàu có chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 21/08/2022 17:41

Cùng xem đây là 3 con giáp may mắn nào được ơn trên chiếu cố nhé!

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong ngày thứ 2 gặp vận "tài tinh vượng phát", quý nhân phù trợ. Họ sẽ gặp nhiều may mắn, nhất là về tài lộc và tình duyên. Người tuổi Tỵ rất dễ gặp được cơ hội để kiếm tiền trong lúc này. Tiền tài đôi khi sẽ tìm đến tận cửa. Điều quan trọng là họ phải biết tận dụng cơ hội và duy trì thể trạng tốt, năng lượng tích cực để giải quyết một “núi” công việc phát sinh.

Nhìn chung, trong ngày 22/8/2022 mọi việc người tuổi Tỵ làm nhiều khả năng sẽ được như ý. Công việc của họ sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng với sự hỗ trợ đắc lực từ những người xung quanh. Trong sự nghiệp của người tuổi Tỵ cũng dễ đạt được bước tiến vượt bậc.

Thứ 2 gặp may, đúng ngày 22/8, top 3 con giáp giàu sang hoan hỷ, một bước lên mây, gánh vàng còng lưng, giàu có chẳng ai bằng - Ảnh 1
Trong ngày 22/8/2022 mọi việc người tuổi Tỵ làm nhiều khả năng sẽ được như ý. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thời gian trước, tuổi Thân bị ảnh hưởng bởi 2 hung tinh là Hỏa tinh và Linh tinh khiến sự nghiệp không như ý, gặp nhiều mệt mỏi và lo âu. Tuy nhiên, kể từ ngày 22/8 trở đi, họ được cát tinh Thiên Hỷ che chở. Nếu biết nắm giữ cơ hội, người tuổi Thân không chỉ kiếm được bội tiền mà còn có cơ hội ngẩng cao đầu và tiến tới hạnh phúc mình mong muốn.

Người tuổi Thân cũng gặp vận đào hoa, tình duyên viên mãn. Những người còn độc thân có thể tìm được nửa còn lại trong thời gian này. Ngoài ra, người tuổi Thân trong thời gian sắp tới cũng cần lưu ý về vấn đề sức khỏe, đặc biệt là gan, thận. Một số người có nguy cơ tái phát bệnh cũ, vì vậy cần để tâm chăm sóc, ăn uống đầy đủ hơn.

Thứ 2 gặp may, đúng ngày 22/8, top 3 con giáp giàu sang hoan hỷ, một bước lên mây, gánh vàng còng lưng, giàu có chẳng ai bằng - Ảnh 2
Từ ngày 22/8 trở đi, Than được cát tinh Thiên Hỷ che chở, kiếm được bội tiền. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu sẽ có một cuộc sống vô cùng suôn sẻ trong ngày thứ 2. Họ liên tục đón những điều bất ngờ vui vẻ. Con giáp này cũng rất chu đáo trong kinh doanh, là người lạc quan và năng động nên không bao giờ chịu an phận, vì vậy công việc của họ cũng luôn thay đổi theo thời thế. Thời gian này, con giáp tuổi Sửu sẽ có những niềm vui bất ngờ. Trong ngày thứ 2 cuộc sống của họ trở nên viên mãn hơn, gặt hái được nhiều may mắn, thành công.

Dù thế nào đi chăng nữa, con giáp này cũng luôn kiếm được những hũ vàng nặng trĩu, thu nhập sung túc, gia đình hạnh phúc. Kể từ đây, người tuổi Sửu sẽ tiến bộ không ngừng, cuộc sống phía trước đầy hứng khởi và mong đợi. Họ thẳng đường đến với thành công mà không cần phải đi đường vòng, vượt khó khăn.

Thứ 2 gặp may, đúng ngày 22/8, top 3 con giáp giàu sang hoan hỷ, một bước lên mây, gánh vàng còng lưng, giàu có chẳng ai bằng - Ảnh 3
Trong ngày thứ 2 cuộc sống của Sửu trở nên viên mãn, gặt hái được nhiều may mắn, thành công. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Tử vi 3 ngày đầu tuần (22/8 - 24/8), 3 con giáp này gặp thời đổi vận, "đào trúng hũ vàng", đắc tài đắc lộc, tình tiền khởi sắc

Tử vi 3 ngày đầu tuần (22/8 - 24/8), 3 con giáp này gặp thời đổi vận, "đào trúng hũ vàng", đắc tài đắc lộc, tình tiền khởi sắc

3 con giáp này sẽ có 3 ngày đầu tuần cực kì thuận lợi về cả mặt tài chính lẫn sự nghiệp.

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