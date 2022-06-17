Thứ 2 (20/6): Thời tới cản không nổi, tránh trời không khỏi LỘC, top 3 con giáp cực may mắn được Quý nhân giúp đỡ, công việc thuận lợi, thăng quan tiến chức, làm 1 được 10, làm đâu thắng đó

Tâm linh - Tử vi 17/06/2022 13:06

Cùng xem 3 con giáp cực may mắn, làm đâu thắng đó là những con giáp nào?

 

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ cần cù, chịu khó, sống tỉ mỉ và cẩn trọng. Con giáp này sống có trách nhiệm, giữ chữ tín nên được người xung quanh yêu mến, hỗ trợ hết mình. Khi gặp thiên thời, địa lợi con giáp này sẽ từng bước vươn lên trong sự nghiệp. Con giáp này ngày càng được đánh giá cao về mặt kỹ năng và biết xử lý tình huống.

Thứ 2 (20/6): Thời tới cản không nổi, tránh trời không khỏi LỘC, top 3 con giáp cực may mắn được Quý nhân giúp đỡ, công việc thuận lợi, thăng quan tiến chức, làm 1 được 10, làm đâu thắng đó - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Đúng thứ 2 ngày 20/6 cuộc đời của Tỵ bước sang một trang mới. May mắn giúp Tỵ thỏa sức phát triển bản thân nên cơ hội thăng tiến cũng nhiều hơn.

Chưa dừng lại ở đó, vận son này còn có thể kéo dài tới cuối năm. Nếu Tỵ biết nắm bắt thì nhiều khả năng tài sản sẽ tăng lên gấp nhiều lần.

Tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp nói rằng tuổi Tuất có tính cách ngay thẳng, thật thà, có sao nói vật. Con giáp này trọng nghĩa tình hơn vật chất. Họ làm gì cũng tỉ mỉ, chu đáo và có khả năng quan sát nhạy bén.

Thứ 2 (20/6): Thời tới cản không nổi, tránh trời không khỏi LỘC, top 3 con giáp cực may mắn được Quý nhân giúp đỡ, công việc thuận lợi, thăng quan tiến chức, làm 1 được 10, làm đâu thắng đó - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Vào thứ 2 tuần tới, tài lộc của tuổi Tuất tăng đều. Trong công việc, con giáp này có quý nhân phù trợ, được tạo điều kiện để phát triển năng lực và đưa sự nghiệp lên một tầm cao mới.

Tuổi Ngọ

Xem tử vi 2022 cho biết sau khi trải qua thời gian dài của sự đầu tư, nỗ lực và vất vả thì tháng đầu năm Nhâm Dần "trái ngọt" sẽ đến với những ai thuộc con giáp Ngọ.

Đây thậm chí còn là thời điểm khởi sắc trong năm cho lĩnh vực tài chính của tuổi. Một lưu ý dành cho người tuổi Ngọ là nên kết hợp giữa khoản chi và thu. Năm Nhâm Dần nếu có kế hoạch đầu tư thì bạn nên tiến hành ngày từ thứ 2 tuần tới. Giống như "cá gặp nước" việc gì cũng nên, lộc sinh vô số.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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