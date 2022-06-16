3 con giáp ĐẠI PHÚC – ĐẠI LỘC: Tháng 7 phát tài, tháng 8 trúng số, cuối năm đổi vận giàu sang, ngồi rung đùi chờ tiền tài lũ lượt dắt tay nhau tìm đến

Tâm linh - Tử vi 16/06/2022 20:06

Tử vi có dự báo, số mệnh trời ban cho 3 con giáp này sẽ may mắn này từ đầu tháng 7 đến cuối năm. Cùng xem đó là những con giáp nào?

Tuổi Hợi

Trời sinh tuổi Hợi là những người hiền lành, nhân hậu, sống biết trước biết sau và luôn tạo được không khi ấm cúng khiến mọi người xung quanh vui vẻ, thoải mái.

Tử vi học có nói, người tuổi Hợi thường khổ tâm vì tình cảm hơn là vật chất.

Trên thực tế, người tuổi Hợi sinh ra đã được trời ban nhiều phúc đức, bất kể làm gì cũng có quý nhân phù trợ. Cuộc sống họ chỉ có sầu muộn về tình cảm, ít khi lo lắng về tiền bạc.

3 con giáp ĐẠI PHÚC – ĐẠI LỘC: Tháng 7 phát tài, tháng 8 trúng số, cuối năm đổi vận giàu sang, ngồi rung đùi chờ tiền tài lũ lượt dắt tay nhau tìm đến - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Đặc biệt từ tháng 7 trở đi chính là lúc vận may của tuổi Hợi đang lội ngược dòng, chỉ cần không ngừng nỗ lực cố gắng thì chắc chắn sẽ gặt hái được thành công ngoài mong đợi.

Vào những tháng cuối năm, tuổi Hợi còn được thần tài và quý nhân chiếu cố, nếu như không giàu có vượt bậc thì tiền bạc cũng dư dả sống thoải mái đến năm sau.

Tuổi Thân

Về phương diện tài lộc, người tuổi Thân gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp, đường kiếm tiền rộng mở hơn trước. Con giáp này chỉ cần phát huy hết sự nhạy bén của bản thân thì làm gì cũng thu được lợi nhuận.

Công việc tiến triển thuận lợi, các vấn đề sẽ được tuổi Thân giải quyết nhanh chóng. Những người tuổi Thân đang ấp ủ một dự án, kế hoạch nào đó thì đừng vội thực hiện ngay.

3 con giáp ĐẠI PHÚC – ĐẠI LỘC: Tháng 7 phát tài, tháng 8 trúng số, cuối năm đổi vận giàu sang, ngồi rung đùi chờ tiền tài lũ lượt dắt tay nhau tìm đến - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Hãy tham khảo ý kiến của những người có kinh nghiệp để điều chỉnh cho phù hợp rồi tiến hành cũng chưa muộn. Từ tháng 7 trở đi là thời điểm con giáp này thể hiện năng lực của mình cho những người xung quanh thấy.

So với thời gian trước, bản mệnh có nhiều động lực hơn để làm việc. Tuy không thể tránh khỏi khó khăn nhưng con giáp này sẽ sớm gặp hái được những kết quả xứng đáng.

Tuổi Dần

Tuổi Dần đại diện cho sự quyền lực, mạnh mẽ và năng động. Họ thích những công việc mạo hiểm, thử thách. Người tuổi này có tài lãnh đạo và là người hết sức bảo vệ gia đình mình. 

Tuổi Dần hung cát đan xen, trong thách thức có cơ hội, thành hay bại là 7 phần do tự thân vận động, chỉ có 3 phần là vận khí hỗ trợ. 

Theo tử vi học, từ tháng 7 trở đi, vận trình tài lộc của người tuổi Dần sẽ có nhiều biến chuyển tích cực. Phúc tinh sẽ ở bên che chở giúp con giáp này tài vận tăng tiến bất ngờ, thu nhập gia tăng nhanh chóng.

3 con giáp ĐẠI PHÚC – ĐẠI LỘC: Tháng 7 phát tài, tháng 8 trúng số, cuối năm đổi vận giàu sang, ngồi rung đùi chờ tiền tài lũ lượt dắt tay nhau tìm đến - Ảnh 3
 Ảnh minh họa

Trong thời gian này, công việc của người tuổi Dần sẽ tiến triển rất tốt, làm việc thảnh thơi không cần lo lắng nhiều về những biến cố bất ngờ xảy ra. 

Con giáp này còn có cơ hội thăng tiến khi cấp trên có ấn tượng rất tốt với thành tích mà bạn đạt được. Công việc có thể nhiều thêm song đó chính là cơ hội, cho thấy cấp trên muốn trọng dụng bản mệnh, chuyện tăng lương chỉ là sớm hay muộn. 

Tài lộc ùn ùn đổ về nhà, con giáp này làm gì cũng thuận lợi, dẫu có kẻ tiểu nhân ngáng đường cũng sẽ có quý nhân xuất hiện trợ giúp. Sẽ không ngoa khi nói rằng cuối năm 2022 những chú Hổ hãy chuẩn bị tinh thần mà mua nhà mua xe. 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   Dần Thân tuổi hợi

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 29 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 19 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 19 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 14 giờ 45 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 19 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 19 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 34 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 17 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026