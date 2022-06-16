3 con giáp ĐẠI PHÚC – ĐẠI LỘC: Tháng 7 phát tài, tháng 8 trúng số, cuối năm đổi vận giàu sang, ngồi rung đùi chờ tiền tài lũ lượt dắt tay nhau tìm đến

Trời sinh tuổi Hợi là những người hiền lành, nhân hậu, sống biết trước biết sau và luôn tạo được không khi ấm cúng khiến mọi người xung quanh vui vẻ, thoải mái.

Trên thực tế, người tuổi Hợi sinh ra đã được trời ban nhiều phúc đức, bất kể làm gì cũng có quý nhân phù trợ. Cuộc sống họ chỉ có sầu muộn về tình cảm, ít khi lo lắng về tiền bạc.

Tử vi học có nói, người tuổi Hợi thường khổ tâm vì tình cảm hơn là vật chất.

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Đặc biệt từ tháng 7 trở đi chính là lúc vận may của tuổi Hợi đang lội ngược dòng, chỉ cần không ngừng nỗ lực cố gắng thì chắc chắn sẽ gặt hái được thành công ngoài mong đợi.

Vào những tháng cuối năm, tuổi Hợi còn được thần tài và quý nhân chiếu cố, nếu như không giàu có vượt bậc thì tiền bạc cũng dư dả sống thoải mái đến năm sau.

Tuổi Thân

Về phương diện tài lộc, người tuổi Thân gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp, đường kiếm tiền rộng mở hơn trước. Con giáp này chỉ cần phát huy hết sự nhạy bén của bản thân thì làm gì cũng thu được lợi nhuận.

Công việc tiến triển thuận lợi, các vấn đề sẽ được tuổi Thân giải quyết nhanh chóng. Những người tuổi Thân đang ấp ủ một dự án, kế hoạch nào đó thì đừng vội thực hiện ngay.

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Hãy tham khảo ý kiến của những người có kinh nghiệp để điều chỉnh cho phù hợp rồi tiến hành cũng chưa muộn. Từ tháng 7 trở đi là thời điểm con giáp này thể hiện năng lực của mình cho những người xung quanh thấy.

So với thời gian trước, bản mệnh có nhiều động lực hơn để làm việc. Tuy không thể tránh khỏi khó khăn nhưng con giáp này sẽ sớm gặp hái được những kết quả xứng đáng.

Tuổi Dần

Tuổi Dần đại diện cho sự quyền lực, mạnh mẽ và năng động. Họ thích những công việc mạo hiểm, thử thách. Người tuổi này có tài lãnh đạo và là người hết sức bảo vệ gia đình mình.

Tuổi Dần hung cát đan xen, trong thách thức có cơ hội, thành hay bại là 7 phần do tự thân vận động, chỉ có 3 phần là vận khí hỗ trợ.

Theo tử vi học, từ tháng 7 trở đi, vận trình tài lộc của người tuổi Dần sẽ có nhiều biến chuyển tích cực. Phúc tinh sẽ ở bên che chở giúp con giáp này tài vận tăng tiến bất ngờ, thu nhập gia tăng nhanh chóng.

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Trong thời gian này, công việc của người tuổi Dần sẽ tiến triển rất tốt, làm việc thảnh thơi không cần lo lắng nhiều về những biến cố bất ngờ xảy ra.

Con giáp này còn có cơ hội thăng tiến khi cấp trên có ấn tượng rất tốt với thành tích mà bạn đạt được. Công việc có thể nhiều thêm song đó chính là cơ hội, cho thấy cấp trên muốn trọng dụng bản mệnh, chuyện tăng lương chỉ là sớm hay muộn.

Tài lộc ùn ùn đổ về nhà, con giáp này làm gì cũng thuận lợi, dẫu có kẻ tiểu nhân ngáng đường cũng sẽ có quý nhân xuất hiện trợ giúp. Sẽ không ngoa khi nói rằng cuối năm 2022 những chú Hổ hãy chuẩn bị tinh thần mà mua nhà mua xe.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.