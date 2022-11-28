Thời tới sao cản nổi vào đúng 21h Thứ 4 ngày 30/11: 3 con giáp vượt vũ môn thành công, không chỉ khỏe như vâm mà sự nghiệp cũng thăng tiến ầm ầm, tiền bạc rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 28/11/2022 15:00

Vào khung giờ này, ba con giáp sẽ có vận may lớn, phát tài lớn, gặp nhiều may mắn và an lành.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần tháng này có nhiều tiến bộ hơn. Theo tử vi, vào khung giờ này là lúc vận trình của họ có thể có bước phát triển lớn hơn. Nhìn chung, đây là khoảng thời gian những chú Hổ không phải lo cơm ăn áo mặc. Họ vốn là người có năng lực, biết nắm bắt thời cơ, nay gặp cơ hội nên thăng chức tăng lương là điều trong tầm tay.

Thời tới sao cản nổi vào đúng 21h Thứ 4 ngày 30/11: 3 con giáp vượt vũ môn thành công, không chỉ khỏe như vâm mà sự nghiệp cũng thăng tiến ầm ầm, tiền bạc rủng rỉnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những khó khăn gặp phải trong thời gian vừa qua sẽ được con giáp này giải quyết ổn thỏa. Không những vậy, người tuổi Dần còn biết nhân cơ hội này để tiến xa hơn, mở ra nhiều cơ hội cho mình, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tuổi Mùi 

Những người tuổi Mùi vốn hiền lành, thông minh, nhưng không dễ dàng tự tìm được cơ hội cho bản thân mình. Đa số những người tuổi Mùi sống hướng nội, họ không dễ dàng giao tiếp với nhiều người nhưng nếu có quý nhân bên cạnh giúp đỡ thì họ sẽ tìm được cơ hội thăng tiến. Trong cuối tháng 11, những người tuổi Mùi đã đối mặt với không ít khó khăn, trắc trở, thậm chí còn phải đánh đổi và hy sinh khá nhiều, tuy nhiên sắp tới họ sẽ được đền đáp xứng đáng. 

Thời tới sao cản nổi vào đúng 21h Thứ 4 ngày 30/11: 3 con giáp vượt vũ môn thành công, không chỉ khỏe như vâm mà sự nghiệp cũng thăng tiến ầm ầm, tiền bạc rủng rỉnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vào khung giờ này, tuổi Mùi sẽ có vận may lội ngược dòng, mọi kế hoạch dự định đều được vận hành trơn tru, có người còn tìm được hướng đi mới trong công việc. Cuối năm nay, tuổi Mùi không chỉ có khả năng thay đổi cuộc sống vật chất mà đời sống tinh thần cũng được cải thiện.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão luôn chu đáo và có thái độ sống rất lạc quan, có trách nhiệm với mọi người xung quanh. Con giáp này luôn giữ vững quan điểm đề cao giá trị gia đình. Họ quan tâm sát sao đến cha mẹ và những người thân trong gia đình. Tính cách nhân hậu, có hiếu tự nhiên có thể mang lại nhiều điều tốt lành cho con giáp này.

Thời tới sao cản nổi vào đúng 21h Thứ 4 ngày 30/11: 3 con giáp vượt vũ môn thành công, không chỉ khỏe như vâm mà sự nghiệp cũng thăng tiến ầm ầm, tiền bạc rủng rỉnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong sự nghiệp, người tuổi Mão có nhiều việc hợp tác với người thân trong gia đình, giúp đôi bên cùng có lợi, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ, vừa thu về lợi nhuận tốt cho bản thân và gia đình. Sự nghiệp của con giáp tuổi Mão trong tương lai cũng rất có triển vọng. 

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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Theo tử vi, đây là 3 con giáp gặp nhiều may mắn, tài lộc hanh thông, sự nghiệp vượng phát vào khung giờ này.

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