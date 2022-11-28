Đúng 10h sáng Thứ 4 ngày 30/11: Phúc Tinh chiếu mệnh, 3 con giáp giàu có nứt ví, ăn rồi nhận tiền, hành công liên miên, hạnh phúc triền miên

Tâm linh - Tử vi 28/11/2022 08:45

Thời điểm này chính là cơ hội lớn để những con giáp đột phá tài chính. Không phải lúc nào cũng có cơ hội tốt như vậy nên hãy cố gắng nắm bắt.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi, những người tuổi Tỵ từ thời điểm này sẽ bước vào thời kỳ tài lộc rộng mở, nếu nắm bắt tốt sẽ có cơ hội đưa công việc của mình lên một tầm cao mới. Người tuổi Tỵ trở nên kiên nhẫn hơn trong công việc, vừa có sự tiến bộ vừa giữ được sự ổn định, vượt qua lo lắng, nâng cao tay nghề hơn, được kỳ vọng mở ra cơ hội phát triển.

Đúng 10h sáng Thứ 4 ngày 30/11: Phúc Tinh chiếu mệnh, 3 con giáp giàu có nứt ví, ăn rồi nhận tiền, hành công liên miên, hạnh phúc triền miên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những chú Rắn được dự báo có tin vui về tài lộc, vượt qua áp lực, chinh phục thử thách, từng bước thành công. Bạn rất tự tin, bạn sẽ luôn khao khát ánh sáng, bạn sẽ luôn cho mình thấy hy vọng, và luôn khẳng định mình là phiên bản tốt nhất của chính mình.

Tuổi Thân

Những con khỉ thuộc con giáp rất dễ tiếp thu, nhưng bạn sẽ không bao giờ làm bản thân sai. Bạn luôn sống theo cách của riêng mình, luôn tự do và thoải mái. Tuy nhiên, bạn vừa thông minh vừa can đảm, năng động và dám nghĩ dám làm, và cuộc sống của bạn không hề bình thường chút nào.

Đúng 10h sáng Thứ 4 ngày 30/11: Phúc Tinh chiếu mệnh, 3 con giáp giàu có nứt ví, ăn rồi nhận tiền, hành công liên miên, hạnh phúc triền miên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ thời điểm này những ngôi sao may mắn sẽ chiếu sáng, và tài vận của cung hoàng đạo khỉ sẽ rủng rỉnh. Bạn sẽ gặp may mắn. Dự kiến ​​cả của cải và tiền mặt sẽ tăng gấp đôi. Mặc dù bạn không đặc biệt quan tâm đến danh và tài sản, nhưng bạn rất dễ đạt được cả danh và tài, và tôi tin rằng bạn sẽ ngày càng giàu có.

Tuổi Thìn

Tử vi cho biết người tuổi Thìn sẽ thịnh vượng một cách bất ngờ do Thìn sẽ nắm trong tay cơ hội đổi đời. Từ đây cuộc sống bước sang trang mới, mọi chuyện thuận lợi, hanh thông, may mắn và có tài có lộc. Nếu như Thìn đang có kế hoạch mua sắm với khoản tiền lớn thì có thể thực hiện được.

Đúng 10h sáng Thứ 4 ngày 30/11: Phúc Tinh chiếu mệnh, 3 con giáp giàu có nứt ví, ăn rồi nhận tiền, hành công liên miên, hạnh phúc triền miên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ai cũng nhìn thấy được là con giáp tuổi Thìn thường làm việc quên ăn quên ngủ. Đặc biệt là lãnh đạo sẽ đánh giá cao nỗ lực và sự cống hiến hết mình của họ. Con giáp này có thể thay đổi vận trình một cách tốt đẹp, công danh sự nghiệp ngày càng suôn sẻ, mối làm ăn khá tốt, tiền bạc tăng nhanh. Có thể nói mọi vấn đề của người tuổi Thìn đều được giải quyết dễ dàng, làm ăn phát đạt.

 * Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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