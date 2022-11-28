Lời nhắn nhủ 3 con giáp vào 6h sáng Thứ 4 ngày 30/11: Từ nay Danh Vọng mãi thênh thang, Tài Lộc trọn vẹn như ý, một đời Sung Túc an nhàn

Tâm linh - Tử vi 28/11/2022 08:30

Vào khung giờ này, tài lộc bùng nổ, Thần Tài sẽ chăm sóc 3 con giáp sau, từ đây làm việc gì cũng vượng phát, phát tài phát lộc.

 

Tuổi Dậu 

Theo tử vi, người tuổi Dậu có đầu óc nhạy bén, linh hoạt và hoạt bát. Vào khung giờ này, công việc bắt đầu khởi sắc, dù gặp khó khăn cũng có thể giải quyết được. Con giáp này rất dám nghĩ dám làm, có chí hướng theo đuổi sự giàu có.

Lời nhắn nhủ 3 con giáp vào 6h sáng Thứ 4 ngày 30/11: Từ nay Danh Vọng mãi thênh thang, Tài Lộc trọn vẹn như ý, một đời Sung Túc an nhàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong những ngày tới đây, họ sẽ phát huy tốt hơn năng lực của mình, làm việc siêng năng chăm chỉ và gặt hái được kết quả mỹ mãn. Người tuổi Dậu có sức chịu đựng và tính kiên trì đáng kinh ngạc, đến thời cơ sẽ kiếm được nhiều tiền, đời sống vật chất không ngừng được cải thiện.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý tìm ra cách vươn lên từ nghịch cảnh, dù Tý có mâu thuẫn với lãnh đạo, song cuối cùng thì bạn đã dùng hành động để chứng minh bản thân, khiến mọi người phải nhìn nhận bạn bằng ánh mắt khác xưa.

Lời nhắn nhủ 3 con giáp vào 6h sáng Thứ 4 ngày 30/11: Từ nay Danh Vọng mãi thênh thang, Tài Lộc trọn vẹn như ý, một đời Sung Túc an nhàn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tài lộc đã có khởi sắc với những người làm ăn kinh doanh. Bạn cần nắm chắc cơ hội thì mới có thể cải thiện được cuộc sống của mình. Còn nếu cứ chần chừ, do dự, bạn sẽ bị đối thủ cạnh tranh vượt qua, khiến công việc mãi giậm chân tại chỗ. Sao Dịch Mã chiếu mệnh khuyên những người vướng phải khó khăn nên suy nghĩ tích cực hơn và không nên ngại gian khổ nhất thời. Hiện tại, bạn càng cố gắng bao nhiêu thì tương lai bạn sẽ càng thu được kết quả rực rỡ bấy nhiêu.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu dám nói và hành động nhưng lại luôn thiếu quyết đoán, trời sinh là người tài giỏi có vận khí rất tốt. Vào khung giờ này tuổi Sửu vượng khí vượng phát, tài vận vượng phát. Ngoài ra, đối với những người sinh thuộc con giáp này thì tình duyên sẽ được viên mãn trong tháng mới.

Lời nhắn nhủ 3 con giáp vào 6h sáng Thứ 4 ngày 30/11: Từ nay Danh Vọng mãi thênh thang, Tài Lộc trọn vẹn như ý, một đời Sung Túc an nhàn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này Sửu có quý nhân phù trợ, đồng thời các bạn nhớ tránh xa những kẻ hám lợi nhé, làm việc cố gắng, sẽ có phần thưởng gấp đôi. Các bạn Sửu được các ngôi sao tốt lành phù hộ, có mục tiêu rõ ràng và sẵn sàng làm việc chăm chỉ để đạt được lý tưởng của mình.

* Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tử vi ngày 30/11 tu vi ngay 30/11 tu vi

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 1 giờ 7 phút trước
Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 2 giờ 37 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 3 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông