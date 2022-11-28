Đúng 5h sáng Thứ 4 ngày 30/11: Thần Tài che chở, 3 con giáp vượt mọi chông gai vươn lên đỉnh cao, vạn sự như mơ, tỷ lần hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 28/11/2022 08:15

Theo tử vi, đây là 3 con giáp gặp nhiều may mắn, tài lộc hanh thông, sự nghiệp vượng phát vào khung giờ này.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có tính cách cứng rắn, chu đáo trong công việc, làm việc gì cũng kiên nhẫn, nhờ vậy hiệu quả công việc không ngừng nâng cao. Bước vào khung giờ này, người tuổi Tỵ sẽ tạm biệt những khó khăn trước đây, gặp nhiều may mắn, dù làm việc gì cũng suôn sẻ.

Đúng 5h sáng Thứ 4 ngày 30/11: Thần Tài che chở, 3 con giáp vượt mọi chông gai vươn lên đỉnh cao, vạn sự như mơ, tỷ lần hạnh phúc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vào khung giờ này là khoảng thời gian người tuổi Tỵ bước sang trang mới đầy hứa hẹn. Sự tài năng, làm việc có trách nhiệm và suy nghĩ chín chắn của họ có thể được cấp trên ghi nhận và đánh giá tốt. Hãy chú ý nắm bắt cơ hội để tạo nên những mối quan hệ tốt đẹp. Sự thuận lợi trong công việc sẽ thúc đẩy tài lộc gia tăng, con giáp này dù làm việc trong lĩnh vực nào cũng hứa hẹn cuộc sống rủng rỉnh, tin vui ùn ùn kéo đến.

Tuổi Dần

Dù phải trải qua khó khăn trước đó  song người tuổi Dần hoàn toàn có cơ hội lật ngược tình thế và gặt hái thành công. Hãy giữ vững định hướng của mình, bỏ ngoài tai lời bàn ra tán vào của người khác. Chỉ cần bạn cố gắng thì chắc chắn sẽ tìm ra phương án giải quyết vấn đề và được cấp trên đánh giá cao.

Đúng 5h sáng Thứ 4 ngày 30/11: Thần Tài che chở, 3 con giáp vượt mọi chông gai vươn lên đỉnh cao, vạn sự như mơ, tỷ lần hạnh phúc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tài lộc cũng có dấu hiệu phát triển tích cực, khi bạn tìm ra cơ hội làm ăn phù hợp với mình. Có thể bạn sẽ phải khá vất vả đấy, song bạn hoàn toàn có thể khiến cuộc sống sang trang khi kiếm về một khoản dư dả.

Sự xuất hiện của sao Thiên Đức là một lời khẳng định rằng nếu bạn quyết tâm làm việc thì thành công nằm ngay trong tầm tay. Vì thế, khi đứng trước khó khăn hay cơ hội thì bạn cũng hãy mạnh dạn tiến bước và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình.

Tuổi Hợi

Các bạn thuộc con giáp Hợi là những người thông minh, giỏi giang, có chỉ số thông minh tuyệt vời, không ngại khó khăn, thất bại, không nóng vội khi gặp chuyện khó, thành công trong cuộc sống, hoàn toàn tin tưởng vào bản thân. 

Đúng 5h sáng Thứ 4 ngày 30/11: Thần Tài che chở, 3 con giáp vượt mọi chông gai vươn lên đỉnh cao, vạn sự như mơ, tỷ lần hạnh phúc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vào khung giờ này, các con giáp Hợi sẽ sống hết mình, tài lộc vào cửa, tiền đầy nhà, ngày mới hanh thông, may mắn sẽ đến, giàu sang, vạn sự như ý. Điều kỳ diệu sẽ thành hiện thực, vạn sự như ý, sự nghiệp thăng tiến lên một tầm cao mới. Được Thần Tài phù hộ, khi mọi người chưa kịp phản ứng thì thành tựu trong cuộc sống cũng không nhỏ, sau này phú quý phất lên thuận lợi, khi gặp chuyện có thể rút ra suy luận từ người khác, nhưng họ sẽ không khiến bản thân trở nên cứng nhắc và thẳng thừng.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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