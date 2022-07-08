'Thời tới cản không nổi', top 3 con giáp trong nửa cuối tháng 7 phúc lộc song toàn, tiền chất cao như núi, tình duyên đỏ như son

Tâm linh - Tử vi 08/07/2022 20:05

Bước sang nửa cuối tháng 7, 3 con giáp may mắn này sẽ phúc lộc song toàn, tiền chất như núi, có muốn nghèo cũng không được.

Tuổi Tý

Tý là con giáp đứng đầu trong 12 con giáp, những người tuổi Tý đã có vận may từ nhỏ. Trời sinh tuổi Tý thông minh, nhanh nhẹn, dễ dàng thích ứng với hoàn cảnh. Họ làm bất cứ việc gì cũng có mục tiêu, làm việc gì cũng phải thành công, không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng. Thậm chí, khi gặp phải khó khăn, bạn cũng sẽ nhanh chóng vực dậy được tinh thần, không bi lụy, chán nản như những người mệnh khác.

Tý có một công việc ổn định và có khả năng được thăng chức, tăng lương. Thu nhập của bạn cũng tăng lên đáng kể và có nhiều cơ hội để đầu tư. Đặc biệt, bước sang nửa cuối tháng 7, Tý có thể ký kết được một khoản hợp đồng béo bở, những người làm ăn kinh doanh sẽ buôn may bán đắt hơn so với khoảng thời gian trước, tiền sẽ chảy vào túi bạn ào ạt. 

'Thời tới cản không nổi', top 3 con giáp trong nửa cuối tháng 7 phúc lộc song toàn, tiền chất cao như núi, tình duyên đỏ như son - Ảnh 1
Bước sang nửa cuối tháng 7, Tý có thể ký kết được một khoản hợp đồng béo bở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất thường rất giỏi tính toán, đầu óc thông minh và có các mối quan hệ cá nhân tốt đẹp. Dự báo tử vi năm 2022, sự nghiệp của Tuất có nhiều chuyển biến tích cực và rất nhiều cơ hội đến với con giáp này. Nếu biết cách nắm bắt thì không khó để Tuất thăng chức, tăng lương. 

Hơn nữa, Tuất còn được bạn bè giúp đỡ rất nhiều trong sự nghiệp và kinh doanh. Bạn đầu tư thì chắc chắn sẽ sinh lời, ngay cả những người làm việc để hưởng hoa hồng như bảo hiểm, bất động sản,… cũng sẽ thấy số dư tài khoản của mình tăng lên. Nói chung, tiền bạc là vấn đề không phải lo nghĩ đối với Tuất khi sang nửa cuối tháng 7.

'Thời tới cản không nổi', top 3 con giáp trong nửa cuối tháng 7 phúc lộc song toàn, tiền chất cao như núi, tình duyên đỏ như son - Ảnh 2
Nói chung, tiền bạc là vấn đề không phải lo nghĩ đối với Tuất khi sang nửa cuối tháng 7 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trời sinh những người tuổi Thìn mang số mệnh của Rồng, số mệnh của sự giàu có và quyền lực. Trong suốt cuộc đời, Thìn luôn gặp nhiều may mắn, đi đến đâu cũng được quý nhân giúp đỡ và dù làm việc trong bất kỳ ngành nghề nào thì bạn cũng dễ thành công và kiếm tiền hơn so với những người mệnh khác. 

Bước sang nửa cuối tháng 7, Thìn được Thần Tài chiếu cố hết mực, lại được quý nhân giúp đỡ nên dù có gặp phải khó khăn gì cũng nhanh chóng giải quyết êm đẹp. Mặc dù trong nửa đầu tháng 7, Thìn có thể gặp phải một số khó khăn, thử thách nhưng chỉ cần bạn kiên trì thì chắc chắn đó không phải là trở ngại lớn. Mọi thứ sẽ bắt đầu tốt hơn, Thìn có nhiều cơ hội để thăng quan tiến chức, được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Túi tiền của Thìn rủng rỉnh, bởi ngoài công việc chính, bạn còn có thể kiếm tiền tiền từ nghề tay trái. 

'Thời tới cản không nổi', top 3 con giáp trong nửa cuối tháng 7 phúc lộc song toàn, tiền chất cao như núi, tình duyên đỏ như son - Ảnh 3
Bước sang nửa cuối tháng 7, Thìn được Thần Tài chiếu cố hết mực, lại được quý nhân giúp đỡ nên dù có gặp phải khó khăn gì cũng nhanh chóng giải quyết êm đẹp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Gần kề mùng 11/6 âm lịch, Thần Tài thiên vị cho cuộc sống giàu sang, 3 con giáp cực khổ bao nhiêu được đền đáp gấp bội, sự nghiệp 'đỉnh của chóp'

Gần kề mùng 11/6 âm lịch, Thần Tài thiên vị cho cuộc sống giàu sang, 3 con giáp cực khổ bao nhiêu được đền đáp gấp bội, sự nghiệp 'đỉnh của chóp'

Tử vi dự đoán, sang ngày 11/6 âm lịch, 3 con giáp này sẽ có cuộc sống an nhàn, hạnh phúc và nhất là được thần tài phù hộ, quý nhân phù trợ, mọi việc suôn sẻ, sa chân vào chỉnh vàng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối tháng 7 tử vi ngày mai tử vi ngày 8/7 tử vi thứ 6 Tử vi 3 con giáp may mắn 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 4 giờ 4 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 39 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 54 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 7 giờ 9 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 7 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt