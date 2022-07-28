Thời tới cản không nổi, 3 con giáp vượng quý nhân làm đâu thắng đấy, cực kỳ giàu có 10 ngày tới (7/8), cuối năm không còn nỗi lo cơm áo gạo tiền

Tâm linh - Tử vi 28/07/2022 17:21

10 ngày tới tử vi dự đoán có 3 con giáp cực kỳ may mắn, gặt hái vô số niềm vui tài lộc.

Tuổi Ngọ

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Trong năm Nhâm Dần 2022, người tuổi Ngọ vượng quý nhân, đi đâu làm gì cũng có quý nhân dõi theo, dẫn đường chỉ lối. Họ sẽ không còn nỗi lo cơm áo gạo tiền, thách thức nhanh chóng trở thành cơ hội. Người tuổi Ngọ cần tận dụng tốt cơ hội và học hỏi thêm những kỹ năng, kinh nghiệm quý báu cho sự phát triển sau này.

Thời điểm 10 ngày tới, quý nhân sẽ cho người tuổi Ngọ rất nhiều chỉ dẫn, điều này không chỉ giúp họ vượt qua khó khăn trong công việc mà còn mang đến cho họ rất nhiều cơ hội. Thời gian này là giai đoạn cực kỳ may mắn, tuổi Ngọ phải cố gắng nắm bắt và giữ vững tinh thần để được hậu vận thập toàn thập mỹ.

Tuổi Dậu

 

Thời tới cản không nổi, 3 con giáp vượng quý nhân làm đâu thắng đấy, cực kỳ giàu có 10 ngày tới (7/8), cuối năm không còn nỗi lo cơm áo gạo tiền - Ảnh 2

Người tuổi Dậu có cách cư xử hào hiệp nên luôn gây được thiện cảm với mọi người. Dậu sống biết trước biết sau, luôn tôn trọng người khác vì biết rằng núi cao còn có núi cao hơn.

Dậu giàu tham vọng, không thích an phận thủ thường. Vì vậy phần lớn người tuổi Dậu đều có mục tiêu chung là phấn đấu để cuộc đời không cần lo lắng về cơm ăn, áo mặc.

Mặc dù 2022 là một năm không ít khó khăn, thách thức với Dậu nhưng bản mệnh vẫn tìm được lối đi thích hợp để vượt qua những chông gai đó. Câu “đức năng thắng số” rất phù hợp với Dậu bởi bản mệnh đã dùng chính khả năng và sự quyết tâm của mình để chiến thắng số mệnh.

Trải qua sóng gió Dậu lại trưởng thành hơn. 10 ngày tới con giáp này được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, muốn gì được nấy, cuộc sống thăng hoa từ đây.

Tuổi Thìn

10 ngày tới tuổi Thìn đan xen cả hung lẫn cát, may mắn chủ yếu tập trung vào nửa đầu tuần khi có cát tinh Thái Âm chiếu vận. Tuy nhiên về cuối tuần thì bản mệnh cần phải cẩn thận hơn do có hung tinh Ngũ Qủy lâm vận, đặc biệt là về sức khỏe, nhớ chú ý đi lại, ốm đau, phương pháp điều trị.

Nữ tuổi Thìn sẽ khá hơn nam tuổi Thìn mặt công việc trong tuần này. Nhờ có cát tinh trợ giúp, đường công danh của bạn sẽ vượng lên rất nhiều. Vậy nên hãy cố gắng nắm bắt lấy cơ hội nhé. Tuy nhiên không được thấy may mắn mà chủ quan, tuổi này phải hết sức cẩn thận trong chuyện giấy tờ, ăn nói vào cuối tuần kẻo mắc bẫy kẻ xấu.

Thời điểm này họ có tin vui trong đường tình cảm nhờ Lục Hợp cục trợ mệnh. Bạn hãy cứ nên để mọi thứ thuận theo tự nhiên, đừng nóng vội có khi lại hỏng chuyện. Nữ mệnh được nhiều người để ý, có duyên ăn nói, giỏi ngoại giao. Các bạn chưa lập gia đình nên bàn chuyện cưới hỏi trong năm nay đừng để lâu quá.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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Chỉ cần con giáp này dốc sức chăm chỉ thì sắp tới sẽ không phải lo lắng về chuyện tiền bạc cũng như nguồn vốn đầu tư.

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