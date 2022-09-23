Thời tới cản không kịp: Trong vòng 4 ngày tới (24, 25, 26, 27/9) 3 con giáp tài lộc hồng phát, thắng lớn trong công việc, ngồi êm trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 23/09/2022 20:05

Trong vòng 4 ngày tới (24, 25, 26, 27/9) 3 con giáp này sẽ được chiêu đãi 'tiệc tài lộc', hỷ sự đến nhà, phú quý song toàn, công danh rực rỡ.

Tuổi Dần

Trong vòng 4 ngày tới (24, 25, 26, 27/9), Chính Tài mang đến nhiều niềm vui cho người tuổi Dần, đặc biệt là trên phương diện tài lộc. Bản mệnh dù làm ở trong bất cứ lĩnh vực gì cũng nhận được thành quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra, khiến mọi người đều phải ngưỡng mộ.

Với bản tính cần cù và tiết kiệm, bạn có thể để dành được một khoản dự phòng kha khá cho tương lai. Nhờ có khoản tiền này mà bạn làm gì cũng thấy tự tin, dù vướng phải khó khăn cũng không hoang mang, bị động, không phải phụ thuộc vào bất cứ ai.

Thời tới cản không kịp: Trong vòng 4 ngày tới (24, 25, 26, 27/9) 3 con giáp tài lộc hồng phát, thắng lớn trong công việc, ngồi êm trên đống tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ là những người dám nghĩ, dám làm, có mắt nhìn xa trông rộng. Họ biết cầu tiến, có mục tiêu, tham vọng, không chịu sống an phận thủ thường.

Trong vòng 4 ngày tới (24, 25, 26, 27/9), đường công danh sự nghiệp của người tuổi Ngọ ngày càng xán lán. Họ gặp được những người thầy, người bạn, người đồng nghiệp tốt nên sẽ đạt được những thành tựu mới trong công việc.

Ngay cả khi gặp khó khăn, người tuổi Ngọ cũng được quý nhân phù trợ nên mau chóng chuyển bại thành thắng. Người làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, một vốn bốn lời.

Đây sẽ là một năm may mắn với người tuổi Ngọ, tiền bạc rủng rỉnh, nụ cười luôn nở trên môi

Thời tới cản không kịp: Trong vòng 4 ngày tới (24, 25, 26, 27/9) 3 con giáp tài lộc hồng phát, thắng lớn trong công việc, ngồi êm trên đống tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong vòng 4 ngày tới (24, 25, 26, 27/9) Tam Hội nâng đỡ, người tuổi Hợi với bản tính thật thà, tốt bụng sẽ dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ hài hòa. Vốn là con giáp dễ gần, bạn bạn được nhiều người yêu mến và sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi đối diện khó khăn.

May mắn hơn, bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ được quý nhân. Quý nhân sẽ giúp bạn chọn ra những con đường phù hợp với mình trong tương lai. Những vấn đề còn tồn đọng cũng tìm được hướng giải quyết nhanh chóng.

Thời tới cản không kịp: Trong vòng 4 ngày tới (24, 25, 26, 27/9) 3 con giáp tài lộc hồng phát, thắng lớn trong công việc, ngồi êm trên đống tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 12 con giáp dự đoán: Đúng 3 ngày sau (24, 25, 26/9) có 3 con giáp rộng cửa đón tài lộc hưởng vinh hoa phú quý trời ban, đại cát đại lợi, ôm hết của cải trong thiên hạ vào nhà

Tử vi 12 con giáp dự đoán: Đúng 3 ngày sau (24, 25, 26/9) có 3 con giáp rộng cửa đón tài lộc hưởng vinh hoa phú quý trời ban, đại cát đại lợi, ôm hết của cải trong thiên hạ vào nhà

Tử vi 12 con giáp dự đoán trong 3 ngày tới (24, 25, 26/9) có 3 con giáp đại cát đại lợi, ôm hết của cải trong thiên hạ vào nhà, cuộc sống về sau an nhàn hưởng hạnh phúc.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp may mắn 3 con giáp đổi vận tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 9 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 39 phút trước
Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Đời sống 42 phút trước
Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 1 giờ 3 phút trước
Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

Đời sống 1 giờ 31 phút trước
Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 8 phút trước
Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026