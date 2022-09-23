Trúng độc đắc liên tiếp trong 15 ngày tới, từ (24/9 - 8/10): Những con giáp được quý nhân phù trợ, tài lộc ập tới bất ngờ, tiền tiêu xả láng, vận trình làm ăn vô cùng thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 23/09/2022 16:52

Tử vi trong 15 ngày tới (24/9 - 8/10), những con giáp được quý nhân phù trợ, tài lộc đổ vào túi vào ào, vận trình làm ăn vô cùng thuận lợi, cuộc sống ngày càng lên hương

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có người có năng lực, dám làm dám chịu nhưng do tính cách có phần bảo thủ, cố chấp nên thành công thường đến muộn.

Tử vi trong 15 ngày tới (24/9 - 8/10), vận thế của con giáp này suôn sẻ, thuận lợi đặc biệt là về tình cảm và tài vận. Chuyện tình cảm có tiến triển khả quan, không còn những mâu thuẫn, xung đột mà trở nên hạnh phúc, ngọt ngào. Con giáp này nên biết tận dụng thời gian vàng này để hâm nóng chuyện tình cảm lứa đôi, hôn nhân.

Ngoài ra, người tuổi Mão cũng như cá gặp nước từ giờ trở đi bởi làm việc gì và đi đến đâu cũng kiếm ra tiền và mang về những khoản thu nhập không nhỏ.

Trúng độc đắc liên tiếp trong 15 ngày tới, từ (24/9 - 8/10): Những con giáp được quý nhân phù trợ, tài lộc ập tới bất ngờ, tiền tiêu xả láng, vận trình làm ăn vô cùng thuận lợi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Tử vi trong 15 ngày tới (24/9 - 8/10), Thiên Tài mang đến tin vui về tiền bạc đó có thể là một số con giáp tuổi Tỵ được hưởng tiền thừa kế hoặc nhận được lương từ nghề phụ. Bạn có thể may mắn hơn người khác nhưng cần tận dụng cơ hội chứ không phải lãng phí nó bằng những việc làm vô ích đâu nhé.

Ngũ hành tương sinh cho thấy con giáp này là người biết chăm lo cho gia đình, luôn chủ động giúp đỡ các công việc nhà. Bạn hiểu rõ ràng được rằng cả hai vợ chồng đều phải có trách nhiệm trong việc xây dựng một gia đình hạnh phúc. 

Trúng độc đắc liên tiếp trong 15 ngày tới, từ (24/9 - 8/10): Những con giáp được quý nhân phù trợ, tài lộc ập tới bất ngờ, tiền tiêu xả láng, vận trình làm ăn vô cùng thuận lợi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Interne

Tuổi Tuất

Tử vi trong 15 ngày tới (24/9 - 8/10), Lục Hợp giúp cho con giáp tuổi Tuất hợp tác làm ăn, kinh doanh sẽ có lợi trong 15 ngày này, gặp được đối tác phù hợp bạn đã có thể gạt bỏ đi rất nhiều lo lắng. Thời gian này cũng phù hợp để nối liên lạc lại với một người thân ở xa bạn nhé.

Chính Tài thúc đẩy cho tài vận của con giáp tuổi Tuất lúc này được hanh thông, thuận lợi, một số người có kinh nghiệm đầu tư thì đây là lúc thu về lợi nhuận. Thế nhưng với cơ hội mới thì bạn vẫn phải xem xét, cân nhắc thêm nhé.

Trúng độc đắc liên tiếp trong 15 ngày tới, từ (24/9 - 8/10): Những con giáp được quý nhân phù trợ, tài lộc ập tới bất ngờ, tiền tiêu xả láng, vận trình làm ăn vô cùng thuận lợi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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