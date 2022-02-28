Thời thế thay đổi, hung tinh đeo bám chẳng rời, 3 con giáp cẩn trọng TIỂU NHÂN ám hại, kẻ xấu rình rập tìm cách hạ bệ trong tháng 3/2022

Theo tử vi 12 con giáp, tháng 3/2022, người tuổi Tý là 1 trong 3 con giáp xui xẻo , cần cẩn trọng trong mọi việc. Do có tiểu nhân rình rập phá hoại nên nhiều mặt cuộc sống của bạn đều có dấu hiệu xuống dốc đáng kể.

Xem tử vi tháng 3/2022 của 12 con giáp, nhiều phương diện cuộc sống của người tuổi Dần cũng không có dấu hiệu khởi sắc.

Với người làm công ăn lương, nhiều sự cố xảy ra khiến bạn tốn nhiều thời gian giải quyết, vì thế mọi việc giậm chân tại chỗ, tiền lương khó tăng. Con giáp xui xẻo nhớ tìm cách cân đối tài chính, đừng chủ quan khi cầm tiền trong tay thì tiêu xài xả láng, đến lúc hết tiền lại phải chạy vạy, vay nợ.

Với người làm công ăn lương, bạn dễ vướng phải tranh chấp hoặc phải thích nghi với những điều kiện làm việc mới, vì thế mà bạn cần hết sức bình tĩnh, chớ nôn nóng mà lại hỏng việc. Bản mệnh cũng nên tránh những lời nịnh nọt kẻo rơi vào bẫy của kẻ xấu.

Xem tử vi tháng 3/2022 của 12 con giáp, nhiều phương diện cuộc sống của người tuổi Dần cũng không có dấu hiệu khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công việc của người tuổi Dậu khó có được những bước phát triển vượt bậc trong tháng 3/2022 này phần lớn cũng là do bạn phải chịu tác động của kẻ tiểu nhân.

Do vậy, bạn làm việc gì cũng cần thận trọng, chớ tỏ ra thờ ơ, lơ là, khiến kẻ xấu tìm ra cơ hội để lợi dụng. Con giáp xui xẻo cần phải hết sức cẩn thận khi đưa ra quyết định, chớ nên vội vàng, ham làm giàu quá mức kẻo rơi vào cái bẫy đã được giăng sẵn.

Công việc của người tuổi Dậu khó có được những bước phát triển vượt bậc trong tháng 3/2022 này phần lớn cũng là do bạn phải chịu tác động của kẻ tiểu nhân - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.