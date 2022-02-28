Đúng ngày mai, thứ Ba 1/3/2022, khí vận ngút trời, 3 con giáp bản lĩnh hơn người, tình hình tài chính 'dễ thở' bất ngờ, tích góp của cải làm chuyện ĐẠI SỰ

Tâm linh - Tử vi 28/02/2022 06:21

Tử vi 12 con giáp dự đoán, thứ Ba 1/3/2022, khí vận ngút trời, 3 con giáp may mắn lại bản lĩnh hơn người, làm việc gì cũng thành đạt, phát lộc vô biên.

Tuổi Thìn

Tình hình tài chính của con giáp tuổi Thìn đã “dễ thở” hơn với sự che chở của Chính Tài mang lại cho bạn những tín hiệu tích cực, thoát khỏi những ngày u ám. Có khi bạn nhìn thấy được viễn cảnh tương lai và ngay lúc này chuẩn bị một kế hoạch tiền bạc khôn ngoan hơn cho mình.

Ngoài ra, hôm nay cũng rất tốt cho việc cải thiện mối quan hệ, nếu cần nói lời xin lỗi ai đó thì bạn nhớ thẳng thắn nói ra nhé.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tam Hội mang tới một ngày tuyệt vời cho các tương tác xã hội của con giáp tuổi Ngọ. Bạn có thể kết nối với bạn bè, giao lưu với những người bạn mới, nhờ đó mở rộng các mối quan hệ. Đừng quên khi bạn thiện chí với mọi người, họ sẽ dễ dàng cảm nhận được điều đó mà thôi.

Với sự giúp sức của Thực Thần nên hứa hẹn sự Ty của một người đặc biệt nào đó sẽ đem lại cho con giáp tuổi Ngọ nhiều cảm hứng ngày hôm nay. Đây cũng là ngày mà bạn muốn làm mới mình theo cách tích cực nhất có thể, vì bạn không muốn mình tụt lại phía sau.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Nếu hôm nay có khúc mắc, trở ngại gì thì con giáp tuổi Mùi nên tận dụng sự hỗ trợ của Tam Hội và đón nhận sự giúp đỡ nhiệt tình của những người xung quanh mình. Bạn cố làm mọi thứ một mình sẽ không mang tới được kết quả như ý bằng việc tận dụng sức mạnh của người khác đâu.

Thiên Tài xuất hiện cho thấy, một số con giáp may mắn tuổi Mùi đón nhận vận may liên quan tới tiền bạc, có thể là trúng thưởng hoặc nguồn tiền từ việc làm thêm bắt đầu đổ về. Nếu muốn tiền vừa vào túi không đội nón ra đi nhanh chóng thì bạn nên lên kế hoạch cho việc chi tiêu từ sớm, đừng vì có sẵn tiền mà mua sắm quá thoải mái.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Điểm danh 3 con giáp HỒNG PHÚC tề thiên, vận may sánh ngang TRỜI ĐẤT, giữa năm 2022 sung túc, cuối năm hốt BẠC, hốt VÀNG đầy nhà, hạnh phúc viên mãn

Điểm danh 3 con giáp HỒNG PHÚC tề thiên, vận may sánh ngang TRỜI ĐẤT, giữa năm 2022 sung túc, cuối năm hốt BẠC, hốt VÀNG đầy nhà, hạnh phúc viên mãn

Tử vi 12 con giáp dự đoán, giữa năm 2022 3 con giáp may mắn đón hồng phúc ngập trời, sự nghiệp thăng tiến vùn vụt.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi thứ Ba tử vi hàng ngày

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 13 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 13 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 23 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 8 giờ 43 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 28 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 9 giờ 43 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để