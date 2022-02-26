Thời cơ chín muồi, THẦN TÀI reo chuông gọi tên, 3 con giáp bước vào tháng 3 khí thế ngút trời, làm đâu thắng đó, cơ may giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 26/02/2022 19:30

Tháng 3/2022, 3 con giáp may mắn khí thế ngút trời, làm đâu thắng đó, cơ may giàu có bất ngờ, một bước lên mây.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu là con giáp cần cù, chịu khó, không ngại khó, ngại khổ. Không những thế, con giáp này còn là người kiên trì.

Tháng 3/2022, sự nghiệp của người tuổi Sửu phát tài phát lộc. Nếu làm ăn kinh doanh, bản mệnh sẽ thu về doanh số tăng đều. Trong khi những người làm buôn bán nhỏ cũng được tạo điều kiện thuận lợi để làm ăn.

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Tháng 3/2022, sự nghiệp của người tuổi Sửu phát tài phát lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn tính tình thẳng thắn, chân thật. Họ không thích khoa trương, khoe mẽ mà luôn giữ thái độ khiêm nhường.

Đầu tháng 3 là thời điểm vượng phát nhất của con giáp này. Người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ được đồng nghiệp coi trọng, cấp trên tin tưởng. Đây là cơ hội và cũng là thách thức, con giáp này cần phải tập trung, nỗ lực hơn để tránh được sai sót.

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Đầu tháng 3 là thời điểm vượng phát nhất của con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão luôn được biết đến là người thông minh, mưu trí, có tầm nhìn xa trông rộng. Người tuổi này tốt bụng, nhiệt tình, luôn sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn. 

Tử vi học có nói, tháng 3 này, người tuổi này có sao tốt chiếu mệnh, tài lộc hanh thông. Nắm bắt được cơ hội phù hợp với mình, con giáp may mắn biến ước mơ thành hiện thực, cuộc sống ngày càng khởi sắc.

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Tử vi học có nói, tháng 3 này, người tuổi này có sao tốt chiếu mệnh, tài lộc hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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