Tử vi Chủ Nhật 27/2/2022 của 12 con giáp: Tý - Tỵ gặp được 'CHÂN ÁI', TÀI LỘC theo chân về tận cửa, Dậu - Hợi mất tiền hao của do tin lầm người

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, người tuổi Tý cần bình tĩnh để xử lý những vấn đề trong gia đình. Đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác mà cuối cùng lại làm tổn thương chính người mình yêu thương.

Tỷ Kiên cho thấy sự quyết đoán đáng gờm của tuổi Tý trong chuyện làm ăn. Một khi nhìn thấy cơ hội, con giáp này sẽ nhanh chóng đưa ra quyết định và không để cho tiền bạc tuột khỏi tay mình dù có khó khăn thế nào đi chăng nữa.

Người tuổi Sửu hôm nay có vẻ không gặp nhiều may mắn cho lắm. Tiểu nhân đang rình rập để lấy đi túi tiền của bản mệnh mà chính con giáp này cũng chẳng hề hay biết.

Con giáp này đang có nhiều nỗi lo lắng về chuyện tình cảm nên chưa sẵn sàng rũ bỏ quá khứ mà bước vào tương lai. Đối phương có thể sẽ cảm thấy nản lòng khi bao lần bày tỏ tình cảm mà vẫn bị từ chối.

Tuổi Dần

Bước sang ngày chủ nhật này, tuổi Dần hãy tận dụng vận may về tình cảm của mình để có được người trong mộng nhé. Người ấy có thể đã chờ đợi lời tỏ tình của bạn lâu lắm rồi đó.

Còn nếu bạn chưa có mục tiêu theo đuổi thì cũng đừng lấy đó làm buồn, bởi biết đâu trong cuộc hành trình hôm nay, bạn có thể gặp gỡ được người trở thành 1 nửa của bạn sau này. Đừng quên hy vọng và tin tưởng vào tình yêu.

Bước sang ngày chủ nhật này, tuổi Dần hãy tận dụng vận may về tình cảm của mình để có được người trong mộng nhé - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sắp có tiền bạc rủng rỉnh trong tay đúng ngày Chủ Nhật này. Bản mệnh đừng bỏ lỡ cơ hội phát tài trong ngày chủ nhật này, khi mà Thực Thần đã đến tận cửa mời chào bạn.

Có nhiều cơ hội để con giáp này có thể áp dụng và triển khai vào chuyện làm ăn của mình. Hôm nay sẽ khá bận rộn nhưng bạn sẽ thấy công sức mình bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng khi lợi nhuận tăng cao, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà.

Tuổi Thìn

Trong chuyện tình cảm của tuổi Thìn, những vết rạn nứt trong mối quan hệ của bạn và người ấy không phải chỉ hôm nay mới xuất hiện mà vốn dĩ đã tồn tại từ rất lâu rồi, chỉ là hôm nay mọi thứ mới bùng nổ mà thôi.

Với người độc thân, lời khuyên cho bạn trong ngày chủ nhật này chính là chủ động theo đuổi tình yêu của mình. Nếu bạn cứ sợ hãi những thứ chưa hề xảy ra thì có thể sẽ chẳng có cơ hội để cảm nhận được sự ngọt ngào của tình yêu.

Tuổi Tỵ

Chủ nhật này đường tài lộc của tuổi Tỵ khá vượng, bản mệnh sẽ có được nhiều cơ hội để tăng thêm thu nhập cho mình. Chính Tài đảm bảo cho con giáp này có nguồn thu khá vững vàng.

Trong chuyện tình cảm, con giáp này có được tình yêu của người mình luôn mong chờ. Nếu bạn chủ động thêm chút nữa có khi còn “đốt cháy giai đoạn” luôn ấy chứ.

Chủ nhật này đường tài lộc của tuổi Tỵ khá vượng, bản mệnh sẽ có được nhiều cơ hội để tăng thêm thu nhập cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong ngày hôm nay, Thiên Tài sẽ mang đến cho tuổi Ngọ niềm vui bất ngờ khi mà tiền bạc cứ thế ùn ùn đổ về nhà. Con giáp này dựa vào chút tài lẻ của mình cũng có thể cải thiện được tình hình tài chính hiện tại.

Có điều, bên cạnh niềm vui về tiền bạc thì con giáp này có thể phải chịu đựng những nỗi buồn trong chuyện tình cảm khi mà người ấy thực sự chẳng hề quan tâm gì đến cảm xúc của những chú Ngựa.

Tuổi Mùi

Hôm nay người tuổi Mùi gặp được quý nhân nên những phiền muộn về chuyện tình cảm nhanh chóng được giải quyết. Con giáp này sẽ tìm được người là một nửa của mình sau này.

Thiên Quan xuất hiện, con giáp này có thể đang mắc sai lầm trong chuyện làm ăn khi dễ dàng tin lời hợp tác cùng có lợi của người mà trước giờ bạn chưa từng làm việc cùng. Đó có thể là kẻ tiểu nhân đang tìm cách để chiếm đoạt tài sản của bạn đó.

Tuổi Thân

Trong chuyện tình cảm, có nhiều bất đồng giữa tuổi Thân và người thân trong gia đình khiến cho không khí trong nhà căng thẳng và bí bách. Con giáp này hãy tìm cách để xoa dịu tình hình, chớ để mâu thuẫn tiếp tục leo thang.

Người độc thân có nhiều nỗi buồn trong quá khứ còn ám ảnh đến hiện tại. Bạn chưa thoát ra được khỏi cảm giác sợ hãi với những điều đã qua nên chưa dám bắt đầu 1 mối quan hệ mới cho mình.

Trong chuyện tình cảm, có nhiều bất đồng giữa tuổi Thân và người thân trong gia đình khiến cho không khí trong nhà căng thẳng và bí bách - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Cảm xúc của người tuổi Dậu hôm nay khá buồn chán. Con giáp này không hiểu được tâm tư tình cảm của đối phương mà chỉ bận tâm đến vui buồn của chính mình.

Bản mệnh có thể đang có vấn đề với cảm xúc của chính mình, nhưng cũng đừng vì thế mà “giận cá chém thớt”, khiến cho chuyện tình cảm của bản thân và người ấy càng ngày càng đi vào ngõ cụt.

Tuổi Tuất

Hôm nay đường tình duyên của tuổi Tuất có nhiều điểm khởi sắc. Đào hoa nở rộ, người độc thân nhờ thế mà có sức quyến rũ lớn hơn hẳn đối với người khác phái.

Với các bạn đã có đôi có cặp thì hãy mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình nhiều hơn với đối phương. Có thể mối quan hệ giữa 2 người đã được xác định nhưng tình yêu thì luôn cần vun đắp, hâm nóng mỗi ngày.

Tuổi Hợi

Chủ nhật này, người tuổi Hợi hãy thoải mái hơn trong cách thể hiện tình cảm. Nhân duyên sẽ đến nếu như bạn thực sự đón nhận nó, mở cửa trái tim mình để tình yêu có thể bước vào.

Kiếp Tài mang đến những hiểm họa về tài chính khi mà bản mệnh có nhiều nguy cơ mất tiền hao của do tin lầm người. Bạn cho đối phương vay mượn tiền bạc mà chẳng có bất cứ bằng chứng nào để có thể đòi lại sau này.

Chủ nhật này, người tuổi Hợi hãy thoải mái hơn trong cách thể hiện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.