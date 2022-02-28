Tử vi thứ Ba 1/3/2022 của 12 con giáp: Thìn - Ngọ trưởng thành, bản lĩnh, đón TÀI LỘC ngập lối, Tý - Dần gặp nhiều việc ngoài ý muốn, khó khăn muôn trùng

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, chuyện tình cảm của bản mệnh không được khả quan. Thay vì đoán già đoán non bạn nên hành động ngay khi có cả giác có điều gì bất ổn để ngăn chặn những điều gây ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ của hai người.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Đông phía trong nhà bếp, bếp lò, phòng giã gạo và phòng thai phụ ở chính. Do đó, không nên tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này.

Hôm nay mang tới cơ hội tốt cho con giáp tuổi Sửu độc thân tìm được một nửa như ý. Thời điểm này cũng rất tốt cho bản mệnh hóa giải những hiểu nhầm trong mối quan hệ tình cảm hiện tại.

Thiên Tài ghé thăm giúp con giáp tuổi Sửu giải tỏa được những căng thẳng liên quan tới tiền bạc. Thế nhưng để đây không là biện pháp tạm thời thì bản mệnh phải xem xét lại các vấn đề của mình để xử lý triệt để, chớ nên chủ quan mà mong chờ vào vận may.

Tuổi Dần

Xem tử vi hàng ngày dự báo hôm nay sẽ có người hoặc sự việc ngoài mong muốn vì thế con giáp tuổi Dần nên cố gắng giữ cái đầu thật tỉnh táo để xử lý tình huống nhé.

Ngày hôm nay thực sự quan trọng, nhưng nó không thể là tất cả đâu người tuổi Dần nhé. Vì thế, hãy giữ cho mình một tinh thần điềm tĩnh, vững vàng, chớ nên vội vàng, hấp tấp với tác động của Kiếp Tài. Trước bất cứ quyết định nào, hãy cố gắng để mở lòng và suy nghĩ tích cực nhé.

Ngày hôm nay thực sự quan trọng, nhưng nó không thể là tất cả đâu người tuổi Dần nhé - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Đừng để bất cứ điều gì giữ chân bạn hôm nay nhé con giáp tuổi Mão. Xuất hiện Tỷ Kiên cũng là lúc để bạn vượt qua những chướng ngại vật quá khứ và mạnh mẽ dấn thân, mạnh mẽ trải nghiệm. Cũng đừng sợ sai lầm, bởi vì sai lầm sẽ giúp bạn trưởng thành và bản lĩnh hơn trong đời sống.

Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh thực hiện những việc mà bản thân đang ấp ủ bấy lâu nay. Tuy nhiên, bạn cần là người kiểm soát tốc độ và hiệu quả công việc của mình, đừng quá phụ thuộc vào lời khen chê của người khác.

Tuổi Thìn

Tình hình tài chính của con giáp tuổi Thìn đã “dễ thở” hơn với sự che chở của Chính Tài mang lại cho bạn những tín hiệu tích cực, thoát khỏi những ngày u ám. Có khi bạn nhìn thấy được viễn cảnh tương lai và ngay lúc này chuẩn bị một kế hoạch tiền bạc khôn ngoan hơn cho mình.

Ngoài ra, hôm nay cũng rất tốt cho việc cải thiện mối quan hệ, nếu cần nói lời xin lỗi ai đó thì bạn nhớ thẳng thắn nói ra nhé.

Tuổi Tỵ

Hôm nay Thương Quan sẽ cho người tuổi Tỵ một ví dụ điển hình về việc bạn sẽ phí thời gian thế nào nếu cứ kiếm tìm sự hoàn hảo cho bằng được. Những gì bạn nhận được đó là sự thất vọng, chán nản và cuối cùng là niềm tin bị đánh mất.

Sức khỏe không tốt, có những biểu hiện ốm sốt khiến bạn càng lo lắng trong thời kỳ dịch bệnh này. Có thể bạn chỉ bị cảm thông thường mà thôi, thế nhưng bạn cũng chớ nên chủ quan, thời gian này tránh tụ tập nơi đông người và nhớ thường xuyên sử dụng khẩu trang để ngăn ngừa bệnh dịch.

Sức khỏe không tốt, có những biểu hiện ốm sốt khiến bạn càng lo lắng trong thời kỳ dịch bệnh này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tam Hội mang tới một ngày tuyệt vời cho các tương tác xã hội của con giáp tuổi Ngọ. Bạn có thể kết nối với bạn bè, giao lưu với những người bạn mới, nhờ đó mở rộng các mối quan hệ. Đừng quên khi bạn thiện chí với mọi người, họ sẽ dễ dàng cảm nhận được điều đó mà thôi.

Với sự giúp sức của Thực Thần nên hứa hẹn sự Ty của một người đặc biệt nào đó sẽ đem lại cho con giáp tuổi Ngọ nhiều cảm hứng ngày hôm nay. Đây cũng là ngày mà bạn muốn làm mới mình theo cách tích cực nhất có thể, vì bạn không muốn mình tụt lại phía sau.

Tuổi Mùi

Nếu hôm nay có khúc mắc, trở ngại gì thì con giáp tuổi Mùi nên tận dụng sự hỗ trợ của Tam Hội và đón nhận sự giúp đỡ nhiệt tình của những người xung quanh mình. Bạn cố làm mọi thứ một mình sẽ không mang tới được kết quả như ý bằng việc tận dụng sức mạnh của người khác đâu.

Thiên Tài xuất hiện cho thấy, một số con giáp tuổi Mùi đón nhận vận may liên quan tới tiền bạc, có thể là trúng thưởng hoặc nguồn tiền từ việc làm thêm bắt đầu đổ về. Nếu muốn tiền vừa vào túi không đội nón ra đi nhanh chóng thì bạn nên lên kế hoạch cho việc chi tiêu từ sớm, đừng vì có sẵn tiền mà mua sắm quá thoải mái.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân rất dễ bực mình trong ngày hôm nay vì một người nào đó bạn tưởng là thân thiết, từng nhận được sự hỗ trợ của bạn nhưng nay xem như việc đó chưa từng xảy ra. Điều này mang lại cho bạn bài học để cân nhắc việc nên giúp ai và ai nên tránh xa để tránh lãng phí thời gian cũng như công sức.

Chính Quan tương trợ cho mọi việc mà người tuổi Thân thực hiện trong ngày hôm nay được diễn ra suôn sẻ, thuận lợi. Nếu ai gặp khó khăn cũng sớm tìm cách tháo gỡ hoặc nhận được sự giúp đỡ của bạn bè, người thân hoặc đồng nghiệp.

Chính Quan tương trợ cho mọi việc mà người tuổi Thân thực hiện trong ngày hôm nay được diễn ra suôn sẻ, thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Ngày mới mang tới nhân duyên gặp gỡ người khác giới thú vị khiến con giáp tuổi Dậu bị cảm mến, tuy nhiên, đừng vội vàng khiến cảm xúc này nhanh chóng biến mất, bạn nên xem xét thái độ của đối phương trước khi muốn tiến tới. Những cặp đôi hôm nay hứa hẹn sẽ có một ngày trọn vẹn hạnh phúc.

Những niềm tin cốt lõi của bạn sẽ được thử thách trong thời gian này, nhưng như thế không có nghĩa là bạn dễ dàng đầu hàng. “Lửa thử vàng – gian nan thử sức”, vì thế hãy tiếp tục giữ niềm tin vào những gì mình đã và đang tiến hành.

Tuổi Tuất

Chính Tài là tín hiệu tốt cho con giáp tuổi Tuất cảm thấy an tâm hơn về khía cạnh tài chính. Đối với một số người sống nhờ vào số tiền lương vừa nhận được bạn có thể trang trải được những khoản chi và thậm chí còn để ra được một khoản tiền tiết kiệm cho tương lai.

Chuyện tình cảm hiện tại của bản mệnh được cải thiện. Ví dụ như người độc thân đừng ngại gặp gỡ người khác giới để gia tăng vận may cho mình. Đối với những cặp đôi đang giận hờn thì lúc này là để hóa giải các hiểu lầm cũ.

Tuổi Hợi

Tử vi ngày mới cho thấy dễ có căng thẳng, mâu thuẫn sẽ nảy sinh ngày hôm nay, tuy nhiên thay vì tự gây rắc rối cho mình, con giáp tuổi Hợi hãy cố gắng thoát khỏi những ồn ào đó bằng việc dành nhiều thời gian hơn cho những điều mình yêu thích thì hơn.

Chính Ấn mang lại dấu hiệu đáng mừng cho con giáp tuổi Hợi, bạn có thể giải quyết những công việc còn dang dở, trước khi bắt tay vào những dự án mới. Bạn cũng có thể tận dụng thời gian này để dàn xếp những mối quan hệ thiếu ổn định, những bất hòa chưa được tháo gỡ, để đưa mọi thứ về trật tự vốn có.

Tử vi ngày mới cho thấy dễ có căng thẳng, mâu thuẫn sẽ nảy sinh ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.