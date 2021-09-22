Thời kỳ HOÀNG KIM đến với 3 con giáp vào 15 ngày tới, tài lộc VƯỢNG PHÁT, tình - tiền đều đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 22/09/2021 14:30

Tử vi có nói, 15 ngày tới đây, 3 con giáp này sẽ gặp vận tốt, vô cùng may mắn trong công việc, tình duyên và tài lộc.

Tuổi Hợi

con giap 1
Ảnh minh họa: Internet

Vốn là con giáp đa sầu đa cảm, nội tâm phong phú nên không ít lần tuổi Hợi vì cả tin mà lâm vào cảnh tiền mất tật mang. Thế nhưng, chính nhờ bị lừa gạt, thất bại Hợi mới trưởng thành, bản lĩnh và kiên cường hơn rất nhiều.

Đây chính là nền tảng vững chắc để Hợi có thể tiến xa hơn trong sự nghiệp. Cuộc sống của Hợi sẽ bước sang trang mới trong 15 ngày tới. Mọi xui xẻo đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho phú quý, may mắn ập vào nhà của họ tới tấp. Tiền xếp chật ví, cứ vơi lại đầy, tha hồ hưởng thụ chính là phúc phận trời ban cho Hợi.

Tuổi Mão

con giap 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão được Phúc tinh chiếu mệnh trong giai đoạn 15 ngày tới đây nên tài lộc vô cùng vượng phát. Đặc biệt, con giáp may mắn làm đâu thắng đó, quý nhân giúp đỡ, vận trình khởi sắc.

Trong thời gian này nhờ vào thắng lớn ở lĩnh vực kinh doanh, trúng đậm ở những hợp đồng lớn mà tuổi Mão tích lũy được một khoản tiền lớn. Không chỉ thăng quan phát tài trong công việc, mà tuổi Mão còn rất may mắn thuận lợi trong tình duyên, vận đào hoa đỏ thắm.

Tuổi Ngọ

con giap 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Ngọ được trời ban vô số phúc lành từ khi sinh ra. Vậy nên, ngay từ thuở nhỏ họ đã may mắn hơn người, cuộc sống thuận lợi vô cùng. Nhờ thông minh, khôn khéo lại có chí tiến thủ nên Ngọ nhất định sẽ làm giàu thành công. Nếu không là “ông to bà lớn” Ngọ cũng là đại gia bạc tỷ, sự nghiệp hiển vinh.

Trong 15 ngày tới, nhờ có cát tinh chiếu mệnh rất nhiều cơ hội đổi đời sẽ tìm đến tận cửa nhà Ngọ. Con giáp này sẽ là đâu thắng đó, gom về khối lợi nhuận khổng lồ, muốn nghèo cũng chẳng được.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo!

Tử vi ngày mai, thứ ba ngày 21/9, 3 con giáp được QUÝ NHÂN phù trợ, làm gì cũng thành công, tiền bạc PHỦ PHÊ không cần lo nghĩ

Tử vi ngày mai, thứ ba ngày 21/9, 3 con giáp được QUÝ NHÂN phù trợ, làm gì cũng thành công, tiền bạc PHỦ PHÊ không cần lo nghĩ

Tử vi hàng ngày cho biết, 3 con giáp sau đây vô cùng may mắn, tiền bạc công việc lên như diều gặp gió.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp có mệnh công chúa 3 con giáp có số làm chủ

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 42 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 2 giờ 12 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 2 giờ 42 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 3 giờ 42 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 4 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 4 giờ 42 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 5 giờ 12 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 5 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch