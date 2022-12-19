Thời khắc tỏa sáng đã đến, vào 0h khuya thứ Ba ngày 20/12/2022: 3 con giáp hân hoan đón Thần Tài, tài lộc cực phát, tiền bạc phủ lối, làm đâu trúng đó, giàu có hơn người

Tâm linh - Tử vi 19/12/2022 16:05

3 con giáp chiêu tài dẫn lộc, trúng lớn giàu sang, cực hên cực đỏ, cả đời gặp nhiều may mắn.

 

Tuổi Mùi

Mùi chính là con giáp thông minh, lanh lợi, biết tự mình nhìn nhận vấn đề một cách khách quan và tự tìm kiếm cơ hội để xây dựng cuộc sống thăng hoa viên mãn. Tử vi cho biết, tuổi Mùi sẽ bước vào giai đoạn phát triển vượt bậc, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. 

Tuổi Mùi sẽ được quý nhân giúp đỡ trên mọi phương diện nên mọi thứ đều viên mãn thăng hoa. Người tuổi Mùi vốn thông minh, sáng suốt trong công việc, tổng thể tài lộc trong tuần này không tệ, đặc biệt trong thời gian tới sẽ gặp nhiều may mắn, có tài vận hanh thông, càng làm việc càng kiếm được nhiều tiền, thậm chí có người còn mua nhà mua xe.

Vận khí của con giáp ngày càng vượng phát. May mắn cộng với thực lực bản thân đã có, tài lộc đến tận cửa nhà tuổi Mùi, cuộc sống thăng hoa, không phải lo lắng về tiền bạc.

Thời khắc tỏa sáng đã đến, vào 0h khuya thứ Ba ngày 20/12/2022: 3 con giáp hân hoan đón Thần Tài, tài lộc cực phát, tiền bạc phủ lối, làm đâu trúng đó, giàu có hơn người - Ảnh 1
 Người tuổi Mùi vốn thông minh, sáng suốt trong công việc, tổng thể tài lộc trong tuần này không tệ, đặc biệt trong thời gian tới sẽ gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi, thời gian này cuộc sống và sự nghiệp của tuổi Ngọ chuyển sang hướng mới tích cực hơn. Được Thần Tài phù trợ, tài lộc của con giáp này trở nên hanh thông, làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. 

Tuổi Thìn chịu thương, chịu khó, từ hôm nay cuối năm vượng phát, quý nhân phù trợ, con giáp trở nên giàu sang, may mắn sẽ đến, phú quý không ngừng. Tuổi Thìn không chỉ thu được vô số tài sản từ công việc, mà còn từ may mắn trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, Thìn sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống trong thời gian này có nhiều khởi sắc đáng mong chờ, đặc biệt là tài vận bừng sáng, tích lũy được nhiều tiền để cuối năm mua nhà mua xe, hưởng thụ cuộc sống sung túc.

Thời khắc tỏa sáng đã đến, vào 0h khuya thứ Ba ngày 20/12/2022: 3 con giáp hân hoan đón Thần Tài, tài lộc cực phát, tiền bạc phủ lối, làm đâu trúng đó, giàu có hơn người - Ảnh 2
Tuổi Thìn không chỉ thu được vô số tài sản từ công việc, mà còn từ may mắn trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo dự đoán cho 12 con giáp, thời gian trước, tuổi Dần về cơ bản có thể cân đối thu chi bằng tài năng và sự cần cù của mình. Chỉ đến khi cát tinh chiếu rọi, tuổi Dần mới gặp may mắn để thu về lợi lộc rủng rỉnh.

Vào thời gian này, Dần là con giáp cực kì may mắn trong thời điểm này. Từ nay trở đi, tuổi Dần sẽ có cơ hội kiếm tiền rơi ngay trúng đầu, muốn không kiếm tiền cũng khó, bởi Thần Tài cho lộc thì tiền bạc sẽ theo nhau tự chạy vào túi mà thôi.

Tiền bạc có thể dễ dàng chảy vào túi Dần. Con giáp này tiến bộ mỗi ngày, hạnh phúc, có những bước đột phá mới trong sự nghiệp, có tương lai tươi sáng, cuộc sống muôn màu, gia đình hòa thuận, được quý nhân chỉ đường.

Thời khắc tỏa sáng đã đến, vào 0h khuya thứ Ba ngày 20/12/2022: 3 con giáp hân hoan đón Thần Tài, tài lộc cực phát, tiền bạc phủ lối, làm đâu trúng đó, giàu có hơn người - Ảnh 3
Từ nay trở đi, tuổi Dần sẽ có cơ hội kiếm tiền rơi ngay trúng đầu, muốn không kiếm tiền cũng khó - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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