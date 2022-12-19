Trời không phụ người hiền tài, đúng 3 giờ sáng ngày 20/12/2022, 3 tuổi này phú quý trăm bề, may mắn liên miên, trúng số đổi đời, một bước thăng hoa, chính thức ‘ngồi trên đống tiền’

Tâm linh - Tử vi 19/12/2022 14:38

3 con giáp vận may đảo ngược, giàu có bùng nổ, tình - tiền đỏ chót, sự nghiệp viên mãn, giàu có đủ đầy.

 

Tuổi Dần

Dần không ngại hiện trạng, dám thách thức tương lai, có thể giỏi hơn những người khác dù đang tìm kiếm tiền bạc hay đang nỗ lực trong sự nghiệp. Tử vi cho biết, vận trình công danh của tuổi Dần cực vượng. Đường tài lộc của con giáp hanh thông, suôn sẻ.

Cuộc sống của tuổi Dần sẽ ngày càng có nhiều diễn biến tích cực. Đây là khoảng thời gian người tuổi Dần thăng hoa, viên mãn trong cuộc sống lẫn sự nghiệp, công việc. Không chỉ có nhà có xe, thăng chức tăng lương mà còn có thể kết hôn, sinh con.

Tử vi cho biết, tuổi Dần sẽ có vận may lội ngược dòng, những khó khăn vốn chưa được giải quyết thì trong thời gian này sẽ hanh thông, viên mãn hơn người. Đặc biệt những người tuổi Dần sẽ có cơ hội thăng quan phát tài trong thời gian này khiến ai cũng nể phục.

Trời không phụ người hiền tài, đúng 3 giờ sáng ngày 20/12/2022, 3 tuổi này phú quý trăm bề, may mắn liên miên, trúng số đổi đời, một bước thăng hoa, chính thức ‘ngồi trên đống tiền’ - Ảnh 1
Đây là khoảng thời gian người tuổi Dần thăng hoa, viên mãn trong cuộc sống lẫn sự nghiệp, công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu có thiên tính thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn hơn người. Con giáp này mang trong mình hoài bão, khát khao bay cao, bay xa khiến nhiều người kiêng dè. Tuổi Sửu cũng lương thiện, biết trên dưới, đối nhân xử thế chu toàn nên ra đời được nhiều người giúp đỡ.

Theo tử vi, tuổi Sửu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống trong thời gian này có nhiều khởi sắc đáng mong chờ, đặc biệt là tài vận bừng sáng, tích lũy được nhiều tiền để cuối năm mua nhà mua xe, hưởng thụ cuộc sống sung túc.

Tuổi Sửu sẽ có thần tài chiếu cố nồng hậu, vận may cũng lội ngược dòng, đụng đâu có tiền đó. Vận mệnh của tuổi Sửu vô cùng vượng, tài lộc dồi dào, thu nhập tăng cao. Đồng thời, những người đang gặp khó khăn cũng sẽ sớm giải quyết được vấn đề. Con giáp này còn đang thiếu thốn, nợ nần cũng sẽ sớm trả hết.

Trời không phụ người hiền tài, đúng 3 giờ sáng ngày 20/12/2022, 3 tuổi này phú quý trăm bề, may mắn liên miên, trúng số đổi đời, một bước thăng hoa, chính thức ‘ngồi trên đống tiền’ - Ảnh 2
Theo tử vi, tuổi Sửu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống trong thời gian này có nhiều khởi sắc đáng mong chờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi được xem là một trong những con giáp may mắn, thường gặp nhiều quý nhân trong cuộc sống. Chưa kể, họ cũng là người có trách nhiệm với những việc mình làm, luôn nỗ lực, cố gắng để hoàn thiện bản thân và tìm kiếm cơ hội phát triển cả tình cảm lẫn tiền tài.

Vào khoảng thời gian này, sự nghiệp của tuổi Hợi vô cùng may mắn, đây là thời điểm tốt để tuổi Mão cố gắng hết mình dành thành tích cao nhất. Nếu biết tận dụng thời cơ, sự nghiệp sẽ thăng tiến nhanh chóng. Với kỹ năng của bản thân và sự may mắn, Mão có thể bước vào một thế giới mới, có một cuộc sống hạnh phúc.

Một khi con giáp này có đam mê với công việc sẽ theo đuổi hết mình, bất chấp phía trước có chông gai thế nào. Vận trình tài lộc trong thời gian này khá sáng, Hợi có nhiều cơ hội kiếm tiền nằm ngay trong tầm tay khi khách hàng, đối tác đều có ý định hợp tác lâu dài.

Trời không phụ người hiền tài, đúng 3 giờ sáng ngày 20/12/2022, 3 tuổi này phú quý trăm bề, may mắn liên miên, trúng số đổi đời, một bước thăng hoa, chính thức ‘ngồi trên đống tiền’ - Ảnh 3
Vận trình tài lộc trong thời gian này khá sáng, Hợi có nhiều cơ hội kiếm tiền nằm ngay trong tầm tay khi khách hàng, đối tác đều có ý định hợp tác lâu dài - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Ngọc Hoàng dự đoán 'trúng phóc' 3 con giáp trong 3 ngày 19, 20 và 21/12/2022, tiền bạc phủ lối, 'lộc lá vẹn tròn' xây nhà lầu, đón xe sang, ăn cả đời không hết của

Ngọc Hoàng dự đoán 'trúng phóc' 3 con giáp trong 3 ngày 19, 20 và 21/12/2022, tiền bạc phủ lối, 'lộc lá vẹn tròn' xây nhà lầu, đón xe sang, ăn cả đời không hết của

3 con giáp vận đỏ hơn son, trúng số độc đắc liên tiếp, tiền tỷ về tay, chia tay nghèo khó, phước lộc đầy nhà, giàu có thịnh vượng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 20/12/2022 tử vi 3 con giáp ngày 20/12/2022 tử vi thứ ba ngày 20/12/2022 xem tử vi tử vi ngày mai tử vi thứ ba

TIN MỚI NHẤT

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Sao quốc tế 26 phút trước
Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Sao quốc tế 29 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Đời sống 55 phút trước
Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Tin y tế 1 giờ 57 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn