Phật Bà xuất hiện xua đuổi âm khí, vào 1h sáng thứ Ba ngày 20/12/2022, 3 con giáp xóa tan mây mù đổi vận phát tài, may mắn nối tiếp may mắn, giàu có vang danh

Tâm linh - Tử vi 19/12/2022 11:42

3 con giáp bước lên ngang hàng đại gia, may mắn tứ phía đổ về, cuộc sống sang trang rực rỡ, bức phá ngoạn mục giàu chưa từng thấy.

 

Tuổi Dần

Cũng là một trong số những con giáp giàu sang trong thời gian này, người tuổi Dần hoàn toàn lột xác chính nhờ việc biết tận dụng lợi thế sẵn có của mình. Được cát tinh nhập mệnh, con giáp này dần thoát khỏi vòng kìm kẹp của hung tinh nên dễ dàng cải thiện vận mệnh của mình, nhất là về sự nghiệp và tài lộc. 

Tử vi cho biết, nhờ Quý nhân giúp đỡ và Thần Tài soi chiếu, công việc dù gặp khó nhưng có người giúp, ngoại giao tốt đẹp, có điềm báo thăng tiến mạnh về đường công danh. Đây là thời điểm tốt để con giáp này tạo ra tài sản và gia tăng tài sản của mình một cách nhanh chóng.

Đây chính là thời điểm tuổi Dần như con diều no gió, bay cao trên con đường công danh sự nghiệp. Quý nhân của người tuổi Dần sẽ mang đến tin vui làm ăn, tài lộc từ đó mà cũng dồi dào bất ngờ. 

Phật Bà xuất hiện xua đuổi âm khí, vào 1h sáng thứ Ba ngày 20/12/2022, 3 con giáp xóa tan mây mù đổi vận phát tài, may mắn nối tiếp may mắn, giàu có vang danh - Ảnh 1
Quý nhân của người tuổi Dần sẽ mang đến tin vui làm ăn, tài lộc từ đó mà cũng dồi dào bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu rất hiền lành, dễ hòa đồng, tính cách của con giáp này được nhiều người ngưỡng mộ, Dậu cũng rất quan tâm đến bạn bè và người thân trong gia đình, quý trọng các mối quan hệ xã hội nên được mọi người quan tâm chăm sóc, có thể ổn định bắt đầu cuộc sống mới.

Thời gian này, người tuổi Dậu được Quý nhân giúp đỡ nên tài vận vượng hơn thấy rõ. Tài vận của người tuổi này đang trong giai đoạn tăng tiến. Dậu được Thần Tài ban phát của cải nên làm đâu thắng đó, vận may tới tấp gõ cửa.

Được Thần Tài che chở, bản mệnh luôn dễ dàng tìm thấy tài lộc xung quanh mình. Cả Chính Tài và Thiên Tài đều vây quanh, điều đó cho thấy thu nhập của bản mệnh sẽ đến từ nhiều nguồn, cả công việc chính cũng như nghề tay trái, khiến bao người thầm ngưỡng mộ cùng ganh tị.

Phật Bà xuất hiện xua đuổi âm khí, vào 1h sáng thứ Ba ngày 20/12/2022, 3 con giáp xóa tan mây mù đổi vận phát tài, may mắn nối tiếp may mắn, giàu có vang danh - Ảnh 2
Dậu được Thần Tài ban phát của cải nên làm đâu thắng đó, vận may tới tấp gõ cửa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tỵ vốn có khí chất cao quý, trí tuệ thông minh, năng lực xuất chúng, đồng thời lại có trách nhiệm cao nên có được sự tín nhiệm cao. Thời gian này, người tuổi Tỵ làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, làm việc gì cũng nhanh chóng thành công.

Những chú Rắn được cát tinh nhập mệnh, quý nhân vây quanh nên làm gì cũng suôn sẻ hơn. May mắn có được sẽ giúp con giáp này dễ dàng chạm tay tới mục tiêu đã đặt ra, không phải trải qua quá nhiều khó khăn hay trắc trở.

Mọi thứ dần chuyển biến theo hướng tích cực, con giáp này có quý nhân phù trợ nên mọi việc diễn ra thuận lợi. Những người làm ăn kinh doanh có thể tiếp cận được với nhiều khách hàng, doanh thu cũng được dự báo là tăng lên đáng kể.

Phật Bà xuất hiện xua đuổi âm khí, vào 1h sáng thứ Ba ngày 20/12/2022, 3 con giáp xóa tan mây mù đổi vận phát tài, may mắn nối tiếp may mắn, giàu có vang danh - Ảnh 3
Mọi thứ dần chuyển biến theo hướng tích cực, con giáp này có quý nhân phù trợ nên mọi việc diễn ra thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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