Thời gian 9 ngày cận năm mới, 3 con giáp tài lộc bùng nổ, hốt vàng hốt bạc, đại phú đại quý, giàu có không ai sánh kịp

Tâm linh - Tử vi 22/12/2022 10:41

Trong 9 ngày cận năm mới, 3 con giáp cứ tha hồ hốt bạc, hãy nên chuẩn bị thêm tủ để chứa tiền nhé.

Tuổi Tuất

Tuất vui nhất chính là người ấy đã nhận lời tỏ tình của bạn. Bạn có quyền được hạnh phúc, vui vẻ và đi chơi với một nửa của mình vì công việc sẽ có người khác hậu thuẫn. Được cấp trên nâng đỡ vì Tuất thông minh, cần cù, có ý chí nên bạn đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thời gian 9 ngày cận năm mới, 3 con giáp tài lộc bùng nổ, hốt vàng hốt bạc, đại phú đại quý, giàu có không ai sánh kịp - Ảnh 1
Đặc biệt, trong 9 ngày cận năm mới, Tuất sẽ nhận tin vui tăng lương. Bạn hãy chuẩn bị tinh thần tha hồ mà hốt bạc vào năm mới nhé - Ảnh minh họa: Internet

Hơn hết, Tuất sớm chứng minh được khả năng thuyết trình trước đám đông của mình nên càng có cơ hội thăng tiến trong công việc. Đặc biệt, trong 9 ngày cận năm mới, Tuất sẽ nhận tin vui tăng lương. Bạn hãy chuẩn bị tinh thần tha hồ mà hốt bạc vào năm mới nhé.

Tuổi Tý

Tuổi Tý thông minh, làm kinh doanh vô cùng hợp. Con giáp này chỉ cần một ít vốn là bạn có thể nghĩ ra cách sinh lời. Đầu tư làm ăn một cách chắc chắn, nhờ vào các mối quan hệ lâu năm, Tý khẳng định bản thân có thể làm giàu nhanh chóng.

Thời gian 9 ngày cận năm mới, 3 con giáp tài lộc bùng nổ, hốt vàng hốt bạc, đại phú đại quý, giàu có không ai sánh kịp - Ảnh 2
Công việc kinh doanh vốn đã thuận lợi nhưng 9 ngày cận năm mới tới đây, tuổi Tý còn may mắn hơn nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Công việc kinh doanh vốn đã thuận lợi nhưng 9 ngày cận năm mới tới đây, tuổi Tý còn may mắn hơn nhiều. Nhờ bạn bè giới thiệu, đơn hàng về ầm ầm. Có người còn lấy mối buôn từ bạn và chỉ cần 1-2 khách như vậy bạn cũng có thể ngồi chơi xơi nước dài dài, tiền vẫn vào đầy túi.

Tuổi Thân

Tuổi Thân là con giáp mang tính cách nhanh nhẹn, hoạt bát và sôi nổi. Tuy nhiên, con giáp này cũng là người khá bảo thủ, thích làm theo ý mình thay vì nghe những lời góp ý từ người khác. Tuổi Thân thích sự tự do, không thích gò bó, ép buộc, không thích chịu sự kiểm soát của người khác. Tử vi 12 con giáp nhận định rằng, người cầm tinh con Khỉ bước vào giai đoạn đổi đời trong 9 ngày cận kề năm mới.

Thời gian 9 ngày cận năm mới, 3 con giáp tài lộc bùng nổ, hốt vàng hốt bạc, đại phú đại quý, giàu có không ai sánh kịp - Ảnh 3
Tử vi 12 con giáp nhận định rằng, người cầm tinh con Khỉ bước vào giai đoạn đổi đời trong 9 ngày cận kề năm mới - Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc không ngừng tăng lên, cứ mở cửa là thấy tiền ùa vào nhà. Thần Tài mở sổ vàng chấm tên, cầm tay chỉ việc nên tài lộc quấn thân, tiền bạc ngập nhà, tiêu hoài không hết. Đặc biệt, trong thời điểm này, tuổi Thân có cơ hội làm sếp lớn, ngồi được vị trí mà mình mong muốn, có tiếng nói trong xã hội được nhiều người kính nể. Chính vì thế, hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận lộc trời, của nả chất chồng, gánh bạc gánh vàng mỏi lưng.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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