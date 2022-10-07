Thời cơ ngàn năm có một, đúng 12 giờ trưa mai (8/10) quý nhân đứng trước cửa, đem tài lộc may mắn vào nhà, 3 con giáp trúng số độc đắc, nhận tin vui nhất trong đời, giàu sang trong thoáng chốc

Tâm linh - Tử vi 07/10/2022 08:30

3 con giáp có quý nhân phù độ, có số giàu sang nứt vách, một bước thăng hoa, trúng độc đắc ngay trong ngày, xây nhà lầu, mua xe hơi.

Tuổi Thìn

Thời cơ ngàn năm có một, đúng 12 giờ trưa mai (8/10) quý nhân đứng trước cửa, đem tài lộc may mắn vào nhà, 3 con giáp trúng số độc đắc, nhận tin vui nhất trong đời, giàu sang trong thoáng chốc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Người tuổi Thìn vốn sinh ra đã mang số mệnh giàu sang phú quý, họ cũng có cách làm giàu chính đáng và được mọi người ngưỡng mộ. So với những con giáp khác, người tuổi Thìn sở hữu tính cách rộng lượng và hào phóng, vì vậy mà họ có nhiều bạn bè đặc biệt là những người giàu.

Tuổi Thìn cũng là người thích học hỏi, khám phá, họ sẵn sàng nghiên cứu các cách kiếm tiền, nhờ vậy một khi thiên thời địa lợi nhân hòa là vận may thăng hoa. Đúng 12 giờ trưa mai (8/10), với sự nỗ lực của bản thân, tiền bạc của tuổi Thìn sẽ ngày càng thăng hoa. Đặc biệt, con giáp may mắn này sẽ gặp được nhiều may mắn, càng làm việc càng tìm được cơ hội đổi đời.

Tuổi Mùi

Mùi thông minh giỏi giang lại tham công tiếc việc. Hơn nữa họ không ngại gian khó, luôn cố gắng nắm bắt cơ hội để thay đổi cuộc sống. Người tuổi Mùi phần lớn có tuổi thơ vất vả nhưng chính vì vậy mà họ càng cố gắng, nỗ lực hơn người.

Tử vi học có nói, đúng 12 giờ trưa mai (8/10), tuổi Mùi không những được thượng đế chiếu cố về tinh thần mà còn cả về vật chất. Người tuổi Mùi vốn không quá tham vọng, họ chỉ muốn nhận những gì xứng đáng với công sức của mình, nên họ luôn tin vào việc càng chăm chỉ thì sẽ càng đạt được thành quả mong muốn.

Thời cơ ngàn năm có một, đúng 12 giờ trưa mai (8/10) quý nhân đứng trước cửa, đem tài lộc may mắn vào nhà, 3 con giáp trúng số độc đắc, nhận tin vui nhất trong đời, giàu sang trong thoáng chốc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Và trong năm nay, những nỗ lực của tuổi Mùi sẽ được đền đáp trọn vẹn. Cụ thể, 12 giờ trưa mai (8/10), tuổi Mùi sẽ gặp được quý nhân và sẽ có cơ hội làm giàu chỉ trong một đêm. Nhìn chung, cuối năm 2022 tuổi Mùi sẽ chào đón nhiều điều bất ngờ.

Tuổi Tý

Xem tử vi cuối tuần, xin chúc mừng tuổi Tý nhé, bởi bạn chính là một trong những con giáp may mắn vào 12 giờ trưa mai (8/10), khi được hưởng cát khí, quý nhân luôn vây quanh tương trợ kịp thời.

Thời cơ ngàn năm có một, đúng 12 giờ trưa mai (8/10) quý nhân đứng trước cửa, đem tài lộc may mắn vào nhà, 3 con giáp trúng số độc đắc, nhận tin vui nhất trong đời, giàu sang trong thoáng chốc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Điềm báo tử vi cho thấy, bản mệnh sẽ có hai ngày cuối tuần thong dong nhẹ nhàng, làm gì cũng tốt đẹp nhờ được quý nhân nâng đỡ.

Đối phương không những đưa ra lời khuyên chính xác để bạn tìm được đường đi nước bước phù hợp mà còn trợ lực rất nhiều nên bạn gần như chẳng cần động tay động chân quá nhiều.

Dù tiểu nhân có xuất hiện vì ghen tị với những gì bạn đạt được thì cũng sẽ mau chóng lùi bước trước sự che chở của quý nhân dành cho những chú Chuột, nhờ vậy bạn có thể dễ dàng né tránh được những cạm bẫy bày ra trước mắt.

Vốn có năng lực sẵn, lại thêm sự hỗ trợ của quý nhân, có thể nói trong tuần này con giáp này sẽ thăng tiến nhanh như diều gặp gió, nhanh chóng ngồi lên vị trí cao hơn đúng như những gì bạn mong đợi.

Nhờ vậy, bạn sẽ nhận được sự khen thưởng, cả sự công nhận và tôn trọng nữa từ đồng nghiệp và cấp trên. Đây là thành quả bạn có được sau những nỗ lực trong công việc. Hãy cố gắng phát huy năng lực nhiều hơn nữa nhé.

May mắn như nhân đôi khi phương diện tình cảm của mệnh chủ khá lý tưởng. Tình cảm lứa đôi duy trì ở mức hài hòa. Dẫu rằng vẫn có những lúc đôi co, mâu thuẫn, nhưng tất cả đều tan biến nhanh, không khí gia đình an yên, đầm ấm. Bạn vô cùng hài lòng với tình hình hiện tại.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

3 tuổi trong 3 ngày tới (7-9/10) gặp xui xẻo bủa vây, vạn sự bất phân, cấp trên nghi ngờ, cấp dưới ganh ghét, tiểu nhân ganh tỵ, hãm hại đủ đường, xung quanh khó tìm được người đáng tin cậy

3 tuổi trong 3 ngày tới (7-9/10) gặp xui xẻo bủa vây, vạn sự bất phân, cấp trên nghi ngờ, cấp dưới ganh ghét, tiểu nhân ganh tỵ, hãm hại đủ đường, xung quanh khó tìm được người đáng tin cậy

3 con giáp trong 3 ngày tới dễ vướng xui xẻo chồng chất, hết chuyện này đến chuyện khác lũ lượt kéo đến, làm chuyện gì cũng hỏng.

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