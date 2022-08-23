Thầy phong thủy chỉ đích danh 3 con giáp có cơ hội TRÚNG THƯỞNG, TRÚNG SỐ, thần MAY MẮN theo chân vào ngày 25/8/2022

Công việc tiến triển thuận lợi, đầu xuôi đuôi lọt, cơ hội thăng chức tăng lương rõ ràng, cần chủ động nắm bắt. Sự nghiệp có bước phát triển vượt bậc, đạt thành tích cao, khiến người khác phải ngưỡng mộ. Khởi nghiệp trong thời điểm này là phù hợp, tỷ lệ thành công cao. Tuy nhiên cần đề phòng Thái Tuế trên đầu, có thể mang tới phiền phức do chính sự ngạo mạn của bản thân bạn gây ra.

Tài vận khởi sắc mạnh, cả Chính Tài và Thứ Tài đều có thu nhập khả quan. Vận may tài chính trong tháng rất lớn, bản mệnh còn có cơ hội trúng thưởng, trúng số… Tuy nhiên, quá tham lam sẽ khiến bạn phải trắng tay, làm gì cũng phải biết điểm dừng.

Tình cảm vợ chồng hòa hợp, con cái khỏe mạnh, hiếu thảo với cha mẹ. Có điều kiện đưa cả gia đình đi du lịch để thay đổi không khí và gắn kết tình yêu thương. Sức khỏe của bản mệnh ổn định, đảm bảo mọi lộ trình bình an vô sự. Chú ý vấn đề dinh dưỡng là được, tránh bị ngộ độc thực phẩm.

Tử vi ngày 25/8/2022 của người tuổi Thìn khởi sắc, đón hỷ sự. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tài vận của người tuổi Tỵ trong ngày 25/8/2022 khởi sắc mạnh, nguồn thu nhập tăng từ nhiều phía trong đó có cơ may trúng thưởng.

Bản mệnh sẽ có một tháng “dễ thở”, vận trình dần đi vào ổn định, công việc hay tình cảm đều có tiến triển tích cực. Khó khăn trong công việc dần được giải quyết, nghiệp vụ được chuyên sâu, mọi thứ vận hành trơn tru, đi vào quỹ đạo bình ổn, không phải mất quá nhiều công sức hay lo lắng thái quá, kết quả cuối cùng đạt được khả quan.

Tình trạng sức khỏe được cải thiện nhiều, chất lượng giấc ngủ được tăng cường, ăn uống cũng cảm thấy ngon miệng hơn. Chứng đau nửa đầu không con, một vài người bị đau xương khớp cũng sẽ thấy các dấu hiệu giảm dần. Nên duy trì luyện tập thể thao thường xuyên hơn để tăng cường thể chất. Chú ý hạn chế tửu sắc kẻo tự hại thân.

Vận trình tình cảm xuất hiện trở lực. Có dấu hiệu kẻ thứ ba xen ngang phá hoại tình cảm lứa đôi, thận trọng trong các mối quan hệ. Vợ chồng nên dành thời gian đi du lịch cùng nhau, cùng làm việc nhà để tăng cường sự gắn kết. Người độc thân đi xa có thể gặp được đối tượng ưng ý.

Tuổi Thân

Tử vi ngày 25/8/2022, tuổi Thân lâm tượng Bán Hợp, vận khí hanh thông, vận trình tháng khởi sắc mạnh mẽ. Thời điểm này thích hợp để tiến hành những dự định quan trọng trong công việc cũng như cuộc sống. Làm việc quyết đoán, tin tưởng vào sự lựa chọn của mình và sự thành công trong tương lai chính là yếu tố giúp bạn tiến đến thành công nhanh hơn.

Vận trình tài lộc khởi sắc hơn so với tháng trước. Tuy nhiên để có được sự đột phá về doanh thu, đòi hỏi bản mệnh phải liều mình một phen. Khó khăn hay cơ hội trước mắt đã nhìn thấy, nhưng dấu hiệu thành công chưa ai dám khẳng định. Tất cả phụ thuộc vào quyết định của chính bạn. Thứ Tài trong ngày 25/8/2022 khá vượng, có lợi cho đầu tư, kinh doanh.

Vận đào hoa khởi vượng tháng này, mang tới những mối nhân duyên tốt đẹp cho tuổi Thân. Người độc thân sẽ có những trải nghiệm thú vị trong chuyện tình cảm. Các cặp vợ chồng cũng có dịp hâm nóng tình yêu khi cùng nhau đi du lịch hoặc đơn giản là sẻ chia nhiều hơn.

Tử vi sức khỏe ngày 25/8/2022 của tuổi Thân bình ổn. Bản mệnh được chi tháng trường sinh, tinh thần phấn chấn, cơ thể cường tráng. Với những bạn trẻ, tham gia thử thách mang tính mạo hiểm là cách khẳng định cá tính và cũng có thể rèn luyện sức khỏe. Tuy nhiên, nên biết điểm dừng, đừng ham quá mà nguy hại đến bản thân.

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