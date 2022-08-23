Thầy phong thủy chỉ đích danh 3 con giáp có cơ hội TRÚNG THƯỞNG, TRÚNG SỐ, thần MAY MẮN theo chân vào ngày 25/8/2022

Tâm linh - Tử vi 23/08/2022 20:53

Những con giáp có tên trong danh sách dưới đây sẽ có thần may mắn theo chân nên vận may tài chính trong ngày 25/8/2022 rất lớn.

Tuổi Thìn

Tử vi ngày 25/8/2022 của người tuổi Thìn khởi sắc, đón hỷ sự.

Tài vận khởi sắc mạnh, cả Chính Tài và Thứ Tài đều có thu nhập khả quan. Vận may tài chính trong tháng rất lớn, bản mệnh còn có cơ hội trúng thưởng, trúng số… Tuy nhiên, quá tham lam sẽ khiến bạn phải trắng tay, làm gì cũng phải biết điểm dừng.

Công việc tiến triển thuận lợi, đầu xuôi đuôi lọt, cơ hội thăng chức tăng lương rõ ràng, cần chủ động nắm bắt. Sự nghiệp có bước phát triển vượt bậc, đạt thành tích cao, khiến người khác phải ngưỡng mộ. Khởi nghiệp trong thời điểm này là phù hợp, tỷ lệ thành công cao. Tuy nhiên cần đề phòng Thái Tuế trên đầu, có thể mang tới phiền phức do chính sự ngạo mạn của bản thân bạn gây ra.

Tình cảm vợ chồng hòa hợp, con cái khỏe mạnh, hiếu thảo với cha mẹ. Có điều kiện đưa cả gia đình đi du lịch để thay đổi không khí và gắn kết tình yêu thương. Sức khỏe của bản mệnh ổn định, đảm bảo mọi lộ trình bình an vô sự. Chú ý vấn đề dinh dưỡng là được, tránh bị ngộ độc thực phẩm.

Thầy phong thủy chỉ đích danh 3 con giáp có cơ hội TRÚNG THƯỞNG, TRÚNG SỐ, thần MAY MẮN theo chân vào ngày 25/8/2022 - Ảnh 1
Tử vi ngày 25/8/2022 của người tuổi Thìn khởi sắc, đón hỷ sự. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ

Tài vận của người tuổi Tỵ trong ngày 25/8/2022 khởi sắc mạnh, nguồn thu nhập tăng từ nhiều phía trong đó có cơ may trúng thưởng.

Bản mệnh sẽ có một tháng “dễ thở”, vận trình dần đi vào ổn định, công việc hay tình cảm đều có tiến triển tích cực. Khó khăn trong công việc dần được giải quyết, nghiệp vụ được chuyên sâu, mọi thứ vận hành trơn tru, đi vào quỹ đạo bình ổn, không phải mất quá nhiều công sức hay lo lắng thái quá, kết quả cuối cùng đạt được khả quan.

Tình trạng sức khỏe được cải thiện nhiều, chất lượng giấc ngủ được tăng cường, ăn uống cũng cảm thấy ngon miệng hơn. Chứng đau nửa đầu không con, một vài người bị đau xương khớp cũng sẽ thấy các dấu hiệu giảm dần. Nên duy trì luyện tập thể thao thường xuyên hơn để tăng cường thể chất. Chú ý hạn chế tửu sắc kẻo tự hại thân.

Vận trình tình cảm xuất hiện trở lực. Có dấu hiệu kẻ thứ ba xen ngang phá hoại tình cảm lứa đôi, thận trọng trong các mối quan hệ. Vợ chồng nên dành thời gian đi du lịch cùng nhau, cùng làm việc nhà để tăng cường sự gắn kết. Người độc thân đi xa có thể gặp được đối tượng ưng ý.

Tuổi Thân

Tử vi ngày 25/8/2022, tuổi Thân lâm tượng Bán Hợp, vận khí hanh thông, vận trình tháng khởi sắc mạnh mẽ. Thời điểm này thích hợp để tiến hành những dự định quan trọng trong công việc cũng như cuộc sống. Làm việc quyết đoán, tin tưởng vào sự lựa chọn của mình và sự thành công trong tương lai chính là yếu tố giúp bạn tiến đến thành công nhanh hơn.

Vận trình tài lộc khởi sắc hơn so với tháng trước. Tuy nhiên để có được sự đột phá về doanh thu, đòi hỏi bản mệnh phải liều mình một phen. Khó khăn hay cơ hội trước mắt đã nhìn thấy, nhưng dấu hiệu thành công chưa ai dám khẳng định. Tất cả phụ thuộc vào quyết định của chính bạn. Thứ Tài trong ngày 25/8/2022 khá vượng, có lợi cho đầu tư, kinh doanh.

Vận đào hoa khởi vượng tháng này, mang tới những mối nhân duyên tốt đẹp cho tuổi Thân. Người độc thân sẽ có những trải nghiệm thú vị trong chuyện tình cảm. Các cặp vợ chồng cũng có dịp hâm nóng tình yêu khi cùng nhau đi du lịch hoặc đơn giản là sẻ chia nhiều hơn.

Tử vi sức khỏe ngày 25/8/2022 của tuổi Thân bình ổn. Bản mệnh được chi tháng trường sinh, tinh thần phấn chấn, cơ thể cường tráng. Với những bạn trẻ, tham gia thử thách mang tính mạo hiểm là cách khẳng định cá tính và cũng có thể rèn luyện sức khỏe. Tuy nhiên, nên biết điểm dừng, đừng ham quá mà nguy hại đến bản thân.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

 

Từ khóa:   con giáp tuổi tỵ tuổi thân

TIN MỚI NHẤT

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 41 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 2 giờ 3 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 2 giờ 24 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 2 giờ 37 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 3 giờ 9 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 4 giờ 17 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi