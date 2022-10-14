Thầy phong thủy bốc số tử vi ngày 15/10/2022: 3 con giáp có phúc lộc đầy nhà, tiền tài dư dả, chuyển biến tốt đẹp, giàu có mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 14/10/2022 10:57

3 con giáp này, cuộc sống sắp tới sẽ có nhiều chuyển biến bất ngờ vào ngày 15/10/2022.

Tuổi Mão

Trời sinh tuổi Mão là những người thông minh, tài giỏi nhưng không gặp được thời nên vẫn chưa thể tạo dựng được cơ ngơi.

Đa số những người tuổi Mão đều thành công khi còn trẻ, nhưng đến một thời điểm không được các vị thần may mắn đãi ngộ nên họ khá chênh vênh.

Tuổi Mão là người sống tình cảm, nên bất kể gặp phải khó khăn, thử thách đều có quý nhân bên cạnh giúp đỡ, thậm chí tạo điều kiện để đổi vận. Tử vi ngày 15/10/2022, vận may của tuổi Mão sẽ lội ngược dòng.

Tuổi Mão chuẩn bị tinh thần nghênh đón thần tài, mọi kế hoạch dự định đều được vận hành trơn tru, suôn sẻ.

Nếu may mắn, từ ngày 15/10/2022 trở đi tuổi Mão không những ngày càng giàu mà sự nghiệp lại càng thăng hoa rực rỡ.

Thầy phong thủy bốc số tử vi ngày 15/10/2022: 3 con giáp có phúc lộc đầy nhà, tiền tài dư dả, chuyển biến tốt đẹp, giàu có mỹ mãn - Ảnh 1
Tử vi ngày 15/10/2022, vận may của tuổi Mão sẽ lội ngược dòng. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần

Trời sinh tuổi Dần là những người có tính cách mạnh mẽ, ý chí kiên cường và luôn kiên định với những sự lựa chọn của chính mình. Người tuổi Dần vốn tham vọng, luôn biết nắm bắt cơ hội để thay đổi cuộc sống.

Đa số tuổi Dần không quản ngại khó khăn, thử thách, những lúc vấp phải thất bại họ tử nhủ rằng đó là bài học kinh nghiệm giúp bản thân phát triển trong tương lai, nhờ vậy mà sau nhiều đổ vỡ, họ đã gặt hái được thành công cho chính mình.

Tử vi ngày 15/10/2022 đầy hy vọng đối với những người tuổi Dần. Từ sự nghiệp, tiền tài đến cuộc sống xung quanh, mọi thứ đều có thần may mắn chiếu cố, giúp tuổi Dần vượt qua trơn tru, thuận lợi.

Tuổi Dần chỉ việc đi đến và nắm bắt, cuộc đời có khả năng thay đổi vào cuối năm nay. Người tuổi Dần luôn tìm kiếm sự vinh hoa phú quý và cuối cùng họ sẽ đạt được nhờ sự bản lĩnh của mình.

Tuổi Mùi

Số điểm thành công của người tuổi Mùi được đánh giá là 7/10 trong ngày 15/10/2022. Người tuổi Mùi sẽ có một khởi đầu vô cùng dễ chịu cho cả một năm được cho là đem lại nhiều tài lộc phú quý cho họ.

Theo các chuyên gia tử vi, đã đến lúc tuổi Mùi bắt tay vào thực hiện các kế hoạch đã đề ra. Để tận dụng tốt nhất nguồn năng lượng mới dồi dào này, họ nên tránh xa các yếu tố gây stress cho họ, nhằm sẵn sàng một tâm thế vui tươi, khỏe mạnh để đạt được thành công nhiều nhất có thể.

Bên cạnh đó, đừng bị ảnh hưởng bởi những giấc mơ, những điều viển vông xa vời mà bạn luôn ấp ủ. Hãy tập trung cho những gì thiết thực và thực tế nhất, tin vào khả năng của mình, luôn tỉnh táo là thần tài sẽ tự tìm đến gõ cửa nhà bạn đó.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

 

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