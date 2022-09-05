Thầy phong thủy bốc số tử vi ngày 06/9/2022: 3 con giáp may mắn hơn người, sự nghiệp khởi sắc, tiền bạc bội thu, vận khí hanh thông, cuộc sống thăng hoa rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 05/09/2022 20:30

3 con giáp sau đây nhờ được Thần Phật phù trợ nên mọi sự đều hanh thông, tài lộc dồi dào trong ngày 06/9/2022.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi bước vào ngày 06/9/2022 do được Thần Phật phù hộ nên vận may liên tiếp kéo đến. Ngoài ra con giáp này còn được thần Tài ưu ái nên sẽ có cơ hội nhận được một khoản tiền lớn. 

Con giáp này có thể nhanh chóng trở nên giàu có nếu biết tận dụng cơ hội may mắn về đầu tư vào cuối tháng này.

Công việc thăng tiến, tiền bạc dồi dào, tình cảm suôn sẻ nên ngày 06/9/2022 là khoảng thời gian may mắn nhất năm của người tuổi Mùi.

Thầy phong thủy bốc số tử vi ngày 06/9/2022: 3 con giáp may mắn hơn người, sự nghiệp khởi sắc, tiền bạc bội thu, vận khí hanh thông, cuộc sống thăng hoa rực rỡ - Ảnh 1
Người tuổi Mùi bước vào ngày 06/9/2022 do được Thần Phật phù hộ nên vận may liên tiếp kéo đến. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần

Bước vào ngày 06/9/2022 này, tài vận của tuổi Dần tăng tiến không ngừng, có thể nói vận trình khá tươi sáng. Càng về cuối ngày, điềm báo khởi sắc càng thêm rõ rệt.

Rất có thể sắp tới người tuổi Dần sẽ nằm trong danh sách được tăng lương tăng thưởng, con số thu nhập đạt đến mức ai ai cũng phải ngưỡng mộ.

Tiền bạc nhiều không kể xiết, họ thoải mái lo cho cuộc sống của bản thân, cũng đủ để giúp cho gia đình và người thân sống trong cảnh sung túc đủ đầy.

Tuổi Ngọ

Vào ngày 06/9/2022, nhờ quý nhân phù trợ mọi lúc mọi nơi mà người tuổi Ngọ sẽ gặt hái nhiều may mắn, phú quý phúc đức hơn người.

Sự nghiệp của bản mệnh có bước phát triển rất mạnh, phất lên như diều gặp gió. Họ làm gì cũng thuận khiến người người ngưỡng mộ.

Nhìn chung tình hình tài chính vững mạnh, tuổi Ngọ không còn thấy áp lực về chuyện tiền bạc nên bạn có thể mua nhiều món đồ mình thích từ lâu nay và tự thường cho mình những chuyến du lịch, nghỉ dưỡng.

 

 

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

 

 

Từ khóa:   con giáp tuổi dần tuổi ngọ

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 2 giờ 21 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 2 giờ 51 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 3 giờ 21 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 3 giờ 51 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 4 giờ 21 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 4 giờ 51 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng