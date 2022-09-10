Thầy phong thủy bốc số tử vi 3 tháng cuối năm: Top 3 con giáp được 'Thần Tài đặc biệt ưu ái' làm gì cũng may mắn, tháng 10 phú quý gõ cửa, tháng 11 tài vận dồi dào, tháng 12 ấm no sung túc

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Mùi hiền lành, đức độ, sống có trách nhiệm. Họ có tầm nhìn xa và luôn suy nghĩ, cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định bất cứ chuyện gì. Người tuổi này giỏi làm việc độc lập hơn làm việc nhóm. Họ sống tự lập, không quen nhờ vả người khác.

2 tháng tới đây, sự nghiệp của họ có nhiều khởi sắc, họ được trọng dụng và được cấp trên tạo điều kiện để phát triển khả năng. Với những người làm kinh doanh thì nhiều khách hàng tìm đến với họ.

Sang tháng 9, người tuổi Mùi nhận được thêm cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Những người muốn thay đổi công việc cũng sẽ tìm được một công việc tốt hơn so với công việc hiện tại.

Một số đối tác cũng liên hệ và ngỏ ý hợp tác với người tuổi này. Tuy nhiên cơ hội đến nhưng con giáp này cũng cần cân nhắc để lựa chọn cơ hội phù hợp đối với mình, chớ nên ôm đồm.

Người tuổi Mùi hiền lành, đức độ, sống có trách nhiệm. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần thông minh, lanh lợi, dũng cảm, kiên cường. Trước mỗi khó khăn, sóng gió, con giáp này luôn giữ được sự bình tĩnh, kiên định. Người tuổi này tài giỏi, nhiều tham vọng, không chịu sống an phận. Tuy nhiên, đôi khi họ tỏ ra thô lỗ, nóng nảy, làm mất lòng người khác.

Bước sáng tháng 10, người tuổi Dần nhận nhiều cơ may phát triển sự nghiệp. Nỗ lực hết mình, họ có thể thu hái nhiều thành quả, trái ngọt trong 2 tháng tới. Chính vì vậy, người tuổi này nếu muốn giàu sang, sung túc thì chớ ngại khó, ngại khổ.

Trong 3 tháng tới, người làm trồng trọt, chăn nuôi cũng sẽ có mùa vụ bội thu. Người làm kinh doanh thì có quý nhân giúp đỡ về nguồn vốn và những thông tin, kinh nghiệm cần thiết. Dù công việc bận rộn nhưng con giáp này cũng nên chú ý nhiều hơn đến sức khỏe.

Con giáp này dễ mắc các bệnh liên quan đến xương khớp, hô hấp trong thời điểm này.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi mang tính cách hiền lành, tốt bụng, hay thương người. Thấy người khác gặp khó khăn, họ sẵn lòng giúp đỡ mà không câu nệ thiệt hơn. Cũng do hay làm việc thiện nên con giáp này gặp được phúc báo. Đa phần họ có hậu vận ấm êm, an nhàn.

Bước sang tháng 10, tài vận của người tuổi Hợi vượng lên thấy rõ. Họ nhận được nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Tháng 11 sẽ là khoảng thời gian con giáp này chạy nước rút, nỗ lực hết mình để đạt được thành quả. Tháng 12 là lúc người tuổi Hợi được tận hưởng trái ngọt, tiền bạc về đầy tay.

3 tháng tới đây cũng là thời điểm con giáp này vương vận đào hoa, có quý nhân phù trợ. Tuy tài vận tốt nhưng con giáp này cũng đừng quá tự tin vào mọi thứ. Hãy cẩn trọng khi làm bất cứ việc gì để tránh mắc sai sót.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.