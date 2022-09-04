Thầy phong thuỷ bốc lá số tử vi tuần từ 05-11/9/2022: 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến, quý nhân bí mật phù trợ, lộc lá đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 04/09/2022 12:07

Đây là 3 con giáp sẽ phất nhanh trong tuần này.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi đang ở trong giai đoạn khó khăn nhất của sự nghiệp. Mặc dù áp lực công việc rất lớn nhưng họ luôn có cách toát hiểm, nắm chắc cuộc sống của mình trong tay.

Trước khi khó khăn ập đến, con giáp tuổi Hợi cũng đã sẵn sàng để đón nhận. Sự chủ động này giúp cho họ nhanh chóng hóa giải được khó khăn và sự nghiệp phát triển tốt hơn.

Vì con giáp này dồn hết tâm sức làm tốt mọi việc và đầu tư nhiều hơn cho công việc nên tuần từ 05-11/9/2022, sự nghiệp sẽ đạt được kết quả mỹ mãn, thu hút được nhiều cơ hội phát triển.

Bên cạnh đó, người tuổi Hợi cũng có những quý nhân sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ đủ để họ ngày càng tiến gần hơn đến thành công.

Thầy phong thuỷ bốc lá số tử vi tuần từ 05-11/9/2022: 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến, quý nhân bí mật phù trợ, lộc lá đầy nhà - Ảnh 1
Người tuổi Hợi cũng có những quý nhân sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ đủ để họ ngày càng tiến gần hơn đến thành công. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu rất tham vọng và làm việc chăm chỉ. Họ rất nghiêm túc trong công việc và có thể sử dụng ý tưởng của mình để gặp một số cơ hội phát triển mới.

Con giáp tuổi Sửu luôn tích cực và can đảm để khám phá các cơ hội mới mẻ chưa từng được biết đến. Với đầu óc tinh tế, họ không chỉ điều chỉnh được tinh thần đối mắt với công việc mà còn duy trì được năng lượng sung mãn, "kích phát" tiềm năng của bản thân dưới áp lực lớn nhất.

Người tuổi Sửu có thể chịu đựng được cả những lúc khó khăn nhất và tuần từ 05-11/9/2022 là lúc họ gặt hái thành quả sau thời gian phấn đấu, nỗ lực.

Cuộc sống của con giáp tuổi Sửu sẽ đạt đến đỉnh cao, có thành tựu được nhiều người công nhận vào cuối năm nay.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão có đầu óc tinh tế và dám bứt phá. Mặc dù đôi khi họ thiếu một số ý tưởng nhưng chỉ cần họ làm việc có tâm thì thành tựu sự nghiệp cũng không kém ai.

Hơn nữa, con giáp này còn có tài năng phi thường và luôn khẳng định tầm ảnh hưởng của mình trong công việc, xuất hiện đúng nơi, đúng lúc.

Người tuổi Mão có hiệu suất làm việc cao, một số khó khăn, trắc trở trong sự nghiệp của họ có thể được giải quyết êm thấm.

Tuy nhiên, con giáp này vẫn cần nỗ lực hơn nữa để tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài và ổn định. Từ đó, họ có thể tìm ra hướng đi tốt và tiếp tục có những thăng tiến vững chắc trong sự nghiệp,

Tuần từ 05-11/9/2022, con giáp tuổi Mão càng dễ lấy được lòng tin của quý nhân. Bởi vì mọi thành công sẽ bắt đầu từ những cơ hội mới, nếu bạn tìm ra cơ hội và được quý nhân giúp đỡ thì mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn.

 

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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