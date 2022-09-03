Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, thời gian qua do hạn Tam Tai, chuyện công việc, kinh doanh của tuổi Mão gặp nhiều trắc trở, nhiều khi khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và áp lực. Nhưng rất đáng mừng vì sắp tới đây, vận trình của con giáp may mắn này sẽ có những chuyển biến tích cực.

Sau hôm nay chính là thời cơ để người tuổi Mão tạo nên những bước tiến quan trọng trong vận mệnh của mình. Những dự án thời điểm trước tưởng như chững lại thì đến lúc này sẽ suôn sẻ hơn, tiền bạc có thể nói là “chảy vào túi ào ào”. Nếu muốn mọi chuyện thuận lợi, tuổi Mão càng cần phải chú ý nhiều hơn đến việc chi tiêu, đừng vì túi tiền đang đầy mà lại vung tay quá trán.