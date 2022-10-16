Thánh nhân đền đáp kẻ hiền tài, 3 con giáp là cỗ máy in tiền, tiền đếm mỏi tay, số đỏ cả tình duyên lẫn tiền tài trong 4 ngày tiếp theo

Tâm linh - Tử vi 16/10/2022 20:15

Nhờ được cát tinh soi chiếu, 3 con giáp này gặp nhiều thuận lợi, may mắn ngập tràn nên làm gì cũng suôn sẻ trong 4 ngày tới.

Tuổi Sửu

Thoát khỏi năm tuổi đương đầu Thái Tuế và vòng hạn Tam Tai, vận trình tuổi Sửu khởi sắc trông thấy trong năm 2022, một mặt cục diện ngũ hành tương sinh. Mặt khác lại có Chính Quan, Thái Dương cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn.

Trong 4 ngày tới đây, con giáp tuổi Sửu sống tốt sẽ được hưởng phúc trời, hãy tận dụng nhân duyên tốt của mình, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến. Cả quyền lực và tài lộc của bạn đều hứa hẹn phát triển, đời sống vật chất được nâng cao. Chỉ cần bạn làm việc chăm chỉ, bạn sẽ có một tháng sung túc và phát tài phát lộc.

Thánh nhân đền đáp kẻ hiền tài, 3 con giáp là cỗ máy in tiền, tiền đếm mỏi tay, số đỏ cả tình duyên lẫn tiền tài trong 4 ngày tiếp theo - Ảnh 1
Trong 4 ngày tới đây, con giáp tuổi Sửu sống tốt sẽ được hưởng phúc trời, hãy tận dụng nhân duyên tốt của mình, vận quý nhân vượng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trong 4 ngày tiếp theo, tuổi Tý sẽ có nhiều khởi sắc, nhất là trên phương diện tài lộc. Dù làm ở lĩnh vực gì con giáp này cũng thu về một khoản hậu hĩnh giúp túi tiền được rủng rỉnh, chẳng phải lo chuyện chi tiêu. Người làm công ăn lương công việc hanh thông. Tý gặt hái được thành công, được cấp trên khen ngợi. Thậm chí có thể được thưởng nóng.

Tý dường như đang cố gắng thoát khỏi vùng an toàn của chính mình, thử sức ở nhiều vai trò mới. Tin vui là con giáp này làm rất tốt. Lúc này, xây dựng uy tín quan trọng hơn việc kiếm được bao nhiêu tiền. Tiền sẽ đến với bạn nhưng chưa phải lúc này. Thành công của bạn đến từ từ, đừng mong đợi phát tài chỉ trong chốc lát.

Thánh nhân đền đáp kẻ hiền tài, 3 con giáp là cỗ máy in tiền, tiền đếm mỏi tay, số đỏ cả tình duyên lẫn tiền tài trong 4 ngày tiếp theo - Ảnh 2
Trong 4 ngày tiếp theo, tuổi Tý sẽ có nhiều khởi sắc, nhất là trên phương diện tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ gặp rất nhiều vận may liên quan đến tiền bạc trong 4 ngày tới. Cuộc sống của bạn sẽ tràn ngập sự thỏa mãn, sung túc về của cải, vật chất và hy vọng. Tài vận tăng lên gấp bội, vận may không chỉ tăng vọt mà vận khí cũng ập đến. Công việc, kinh doanh có nhiều tiến triển, đồng thời cũng sẽ giàu sang phú quý, sống vui vẻ, khỏe mạnh, vận khí hanh thông, có hỷ sự thăng quan tiến chức, tài lộc hanh thông, sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền.

Trong chuyện tình cảm mọi việc cũng diễn ra rất nhanh. Bạn có thể nhận thấy sự phát triển nhanh chóng của một mối quan hệ mới chớm nở. Chẳng có quy định về việc phải hẹn hò bao lâu mới nên tiến thêm một bước. Trực giác của bạn trong thời này khá là tốt, vì vậy đừng để những lời khuyên không thiện chí làm hỏng việc của bạn.

Thánh nhân đền đáp kẻ hiền tài, 3 con giáp là cỗ máy in tiền, tiền đếm mỏi tay, số đỏ cả tình duyên lẫn tiền tài trong 4 ngày tiếp theo - Ảnh 3
Người tuổi Mùi sẽ gặp rất nhiều vận may liên quan đến tiền bạc trong 4 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Tử vi học có nói, nhờ trời phật phù hộ nên trước ngày 20/10, 3 con giáp có tên dưới đây có nhiều cơ hội phát tài, thăng tiến thần tốc trong công việc.

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