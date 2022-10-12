Đúng ngày mai, thứ Năm ngày 13/10/2022, Thực Thần độ mệnh, 3 con giáp ăn lộc Thần Tài, thu nhập chính lẫn phụ tăng vọt, công việc thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 12/10/2022 06:58

Xem tử vi thứ Năm ngày 13/10/2022, 3 con giáp may mắn xếp hạng giàu sang bậc nhất, vác bao tải tiền, hầu bao căng chặt, may mắn trăm bề.

Tuổi Thìn

Đúng ngày mai (13/10/2022), người tuổi Thìn được Tam Hợp trợ vận nên các mối quan hệ xã giao phát triển hài hòa. Bạn sẵn sàng giúp đỡ người khác nên đến khi gặp khó khăn, mọi người cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ bạn, việc khó khăn đến mấy cũng được khắc phục thuận lợi.

Trong ngày hôm nay cũng là ngày thích hợp để bản mệnh mở rộng quy mô kinh doanh, làm quen với những bạn hàng, đối tác triển vọng. Bạn chỉ cần chân thành và biết giữ chữ tín thì không thiếu người muốn hợp tác, giúp tiền đổ về đầy túi. Thổ sinh Kim, đáng mừng hơn nữa là những tin vui tình cảm cũng liên tiếp bay về. Bạn và người ấy nhận được nhiều sự ủng hộ từ bạn bè, người thân, vì thế mà hai người ngày càng tin tưởng hơn vào tương lai.

Đúng ngày mai, thứ Năm ngày 13/10/2022, Thực Thần độ mệnh, 3 con giáp ăn lộc Thần Tài, thu nhập chính lẫn phụ tăng vọt, công việc thuận lợi - Ảnh 1
Đúng ngày mai (13/10/2022), người tuổi Thìn được Tam Hợp trợ vận nên các mối quan hệ xã giao phát triển hài hòa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Thực Thần độ mệnh, người tuổi Tị nhờ có tài tinh soi chiếu nên cả nguồn thu nhập chính và thu nhập phụ của bản mệnh đều đang trên đà tăng tiến. Đặc biệt, người làm kinh doanh được ưu ái hơn cả khi con giáp này có nhiều cơ hội kiếm tiền. Tiền bạc rủng rỉnh hơn nên có thể thoải mái chi tiêu, song bạn vẫn cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý để tài lộc tiếp tục sinh sôi nhé.

Đường công danh sự nghiệp cũng không có gì để phàn nàn. Chỉ cần con giáp này tận dụng tối đa khả năng của mình là có thể nắm bắt được những lợi thế đang sẵn có. Cũng nhờ tinh thần trách nhiệm cao nên cấp trên rất hài lòng về bạn và có thể giao thêm trọng trách mới.

Đúng ngày mai, thứ Năm ngày 13/10/2022, Thực Thần độ mệnh, 3 con giáp ăn lộc Thần Tài, thu nhập chính lẫn phụ tăng vọt, công việc thuận lợi - Ảnh 2
Thực Thần độ mệnh, người tuổi Tị nhờ có tài tinh soi chiếu nên cả nguồn thu nhập chính và thu nhập phụ của bản mệnh đều đang trên đà tăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Nhờ Lục Hợp quý nhân che chở, công việc của tuổi Mùi tuy nhiều và cũng không ít áp lực nhưng nhìn chung mọi thứ vẫn diễn ra khá thuận lợi. Bản mệnh nên chủ động nắm bắt cơ hội, tiến hành dự định, kế hoạch đã chuẩn bị sẵn sàng trước đó bởi tỷ lệ thành công khá cao, hãy cứ tự tin vào quyết định của mình.

Công việc thuận lợi thì không có lý do gì mà tài lộc của tuổi Mùi lại không tăng tiến. Tình hình kinh doanh, buôn bán khả quan, con giáp này có nguồn thu dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh, chi tiêu thoải mái. Nguồn thu nhập phụ cũng khởi sắc mạnh, mang tới nhiều may mắn và cơ hội tài chính tốt, bản mệnh nên chủ động nắm bắt. Thứ 5 là ngày ngũ hành tương sinh nên chuyện tình cảm của những chú Dê có nhiều điểm sáng bất ngờ. Nhìn chung gia đạo yên ổn, hầu như không phát sinh mâu thuẫn nghiêm trọng. Các cặp đôi đang yêu cho thấy sự tâm đầu ý hợp, có thể tính chuyện hôn nhân.

Đúng ngày mai, thứ Năm ngày 13/10/2022, Thực Thần độ mệnh, 3 con giáp ăn lộc Thần Tài, thu nhập chính lẫn phụ tăng vọt, công việc thuận lợi - Ảnh 3
Thứ 5 là ngày ngũ hành tương sinh nên chuyện tình cảm của những chú Dê có nhiều điểm sáng bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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