Tháng 9 dương lịch, 3 con giáp đụng trúng Hung tinh, xui rủi đeo bám, làm ăn thua lỗ, tiểu nhân phá rối, chớ nên hấp tấp

Tâm linh - Tử vi 13/09/2022 08:30

Tháng 9 Dương lịch là khoảng thời gian rất khó khăn với những con giáp sau, bản mệnh khó có thể hoàn thành những dự định như ý muốn

Tuổi Tuất

Tử vi cho biết nggười tuổi Tuất là một trong những con giáp xui xẻo trong tháng 9 này. Bạn nhận ra rằng có khá nhiều việc không đi theo kế hoạch dù mình đã có sự chuẩn bị từ sớm. Tuổi Tuất cần phải nhanh chóng chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình và cố gắng hết mình để bù đắp lại những sai sót đó, nếu không muốn điều này gây ảnh hưởng đến công việc của bạn

Trong thời gian tới tình hình tài chính của con giáp này cũng suy giảm ít nhiều. Những người tuổi Tuất có thể tốn khá nhiều tiền cho những khoản chi tiêu dù chỉ là lặt vặt. Trong thời điểm này, bạn cần phải thật lý trí để điều chỉnh mọi thứ trở về trạng thái cân bằng giúp mọi vận xui sẽ qua đi. Lời khuyên là trong thời gian này tuổi Dần nên tập trung trong công việc để không mắc phải một vài sai sót không đáng có.

Tháng 9 dương lịch, 3 con giáp đụng trúng Hung tinh, xui rủi đeo bám, làm ăn thua lỗ, tiểu nhân phá rối, chớ nên hấp tấp - Ảnh 1
Tử vi cho biết nggười tuổi Tuất là một trong những con giáp xui xẻo trong tháng 9 này. Bạn nhận ra rằng có khá nhiều việc không đi theo kế hoạch dù mình đã có sự chuẩn bị từ sớm. Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Tử vi dự báo, bước sang tháng 9, người tuổi Sửu sẽ bị tai họa giáng trúng, làm sự nghiệp đứt đoạn, tài lộc cũng không còn. Chưa kể các mối quan hệ xã hội vốn dĩ tốt đẹp của con giáp cũng sẽ liên tục xảy ra các mâu thuẫn không đáng có và dần mất đi những người bạn quý giá của mình.

Áp lực công việc ngày càng đè nặng trên đôi vai, khiến con giáp này luôn muốn thay đổi công việc của mình. Nhưng do tác động của các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng vào chủ mệnh quá nhiều, nên dù có cố gắng gấp mấy đi nữa thì cũng không thăng tiến thêm được. Đây có thể xem là một thử thách cho Sửu rèn luyện bản thân, tôi luyện ý chí để vững vàng hơn, mà gặt hái được những thành công vang dội sau này.

Tháng 9 dương lịch, 3 con giáp đụng trúng Hung tinh, xui rủi đeo bám, làm ăn thua lỗ, tiểu nhân phá rối, chớ nên hấp tấp - Ảnh 2
Tử vi dự báo, bước sang tháng 9, người tuổi Sửu sẽ bị tai họa giáng trúng, làm sự nghiệp đứt đoạn, tài lộc cũng không còn. Ảnh minh họa

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi sẽ gặp không ít khó khăn trong tháng 9, đặc biệt là trên phương diện công việc và tài lộc, khi mọi lựa chọn trước đó đều rơi vào bế tắc khiến bạn loay hoay tìm một hướng đi mới. Ngoài ra, bạn cũng khó tìm được những mối đầu tư có lợi trong thời điểm này, vì vậy bạn cần phải thận trọng trong các quyết định, đừng nóng vội mà thua lỗ nặng nề. 

Trên phương diện tình cảm, người độc thân có nhiều vệ tinh vây xung quanh khiến bạn tốn nhiều thời gian để quyết định xem ai là người phù hợp nhất với mình. Nhưng cuối cùng mọi thứ vẫn tồi tệ, bạn vẫn FA vì kén cá chọn canh. Ngoài ra, sức đề kháng của Hợi cũng suy giảm, bạn nên vận động nhiều hơn, quan tâm tới sức khỏe của bản thân hơn.

Tháng 9 dương lịch, 3 con giáp đụng trúng Hung tinh, xui rủi đeo bám, làm ăn thua lỗ, tiểu nhân phá rối, chớ nên hấp tấp - Ảnh 3
Những người tuổi Hợi sẽ gặp không ít khó khăn trong tháng 9, đặc biệt là trên phương diện công việc và tài lộc, khi mọi lựa chọn trước đó đều rơi vào bế tắc khiến bạn loay hoay tìm một hướng đi mới. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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