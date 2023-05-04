Tháng 5 dương lịch là tháng xui xẻo nhất năm của 3 con giáp nữ này, cẩn trọng kẻo mất việc, hao tài

Tương Phá hãm hại khiến tuổi Tý khá mệt mỏi trong công việc. Đi xa công tác dễ gặp tai họa bất ngờ, buôn bán vắng khách, có kẻ ném đá giấu tay. Nay bạn nên hạn chế ăn nói bừa bãi, không khai trương, không đi xa để bình an vô sự.

Tuy nhiên tiền bạc vẫn khá ổn định nhờ Thực Thần chiếu cố. Con giáp này có thêm thu nhập từ nghề tay trái hoặc được người khác cho đồ ăn, tặng quà. Ai có thân hình càng đầy đặn càng dễ có tiền, nhất là những bạn làm trong ngành hàng ăn uống hoặc kinh doanh tự do.

Sự nghiệp người tuổi Hợi trong tháng 5 diễn ra tương đối vất vả. Người tuổi này sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề trong công việc do những quyết định xốc nổi của mình. Kế hoạch không đi đúng quỹ đạo mong muốn nên bản mệnh cần sắp xếp lại mọi thứ mới cải thiện được tình trạng này.

Vận trình tình cảm tương đối ổn định. Người độc thân đang tìm kiếm cho mình một người có thể mang lại cho mình cảm giác bình yên. Theo đó, bạn muốn đó sẽ là người tạo cho mình sự dễ chịu khi ở bên nhau.

Tuổi hợi công việc tuột dốc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân tháng 5 dương lịch

Tử vi cho thấy Tuổi Thân tháng 5 này gặp Kiếp Tài nên dễ vướng vào tranh lợi đoạt tài, ngày nghỉ cũng không được ngơi tay. Những bạn sắp hợp tác làm ăn, xin việc đừng tin tưởng vào anh em bạn bè, cấp dưới quá kẻo lại thất vọng. Tâm trạng khó chịu vì lâm Tương Hại, vẻ mặt cau có khiến mọi người rời xa bạn. Hôm nay dễ có nhiều cặp đôi chia tay vì chán nản. Người có gia đình thì tiễn người thân đi làm xa, phải rất lâu nữa mới gặp lại.

Tài chính ổn định nhờ hai hành Kim tương hòa. Những khoản chi trong ngày không biến động nhiều. Thêm vào đó hãy học cách điều tiết đam mê của bản thân nữa nhé, bằng không, bạn sẽ rất dễ bị rơi vào tình thế bất lợi đấy.

Tuổi thân vướng khỏi tranh chấp - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm