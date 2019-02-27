Tháng 3 tới, top con giáp này sẽ rung đùi hốt bạc, chỉ cần ngồi chơi tiền cũng đua nhau chảy vào ví

Tâm linh - Tử vi 27/02/2019 14:43

3 con giáp sau sẽ gom hết lộc trời, quơ tay là có tiền, phú quý sang giàu không ai sánh bằng trong tháng 3/2019.

Vận may trời cho sẽ giúp top con giáp sau có tài vận đỏ như son, phát tài phát lộc, làm ăn thuận lợi trong tháng 3/2019.

Tháng 3 tới, top con giáp này sẽ rung đùi hốt bạc, chỉ cần ngồi chơi tiền cũng đua nhau chảy vào ví - Ảnh 1
Trong 30 ngày tới, Tỵ sẽ nằm trên đống vàng, bước chân ra tới cửa tiền rơi trúng đầu - Ảnh minh họa: Internet

Top 1: Tuổi Tỵ

Tỵ sẽ được cấp trên nâng đỡ hết lòng, đồng nghiệp hỗ trợ hết sức nên công việc vô cùng thuận lợi, thành công ngoài mong đợi trong tháng 3/2019. Đây chính là nền tảng vững chắc để họ có năm 2019 hanh thông, kiếm được bộn tiền.

Trong 30 ngày tới, Tỵ sẽ nằm trên đống vàng, bước chân ra tới cửa tiền rơi trúng đầu. Giàu sang vô đối, sung sướng an nhàn, ngồi chơi hưởng thụ chính là cuộc sống mà Tỵ xứng đáng nhận được.

Tháng 3 tới, top con giáp này sẽ rung đùi hốt bạc, chỉ cần ngồi chơi tiền cũng đua nhau chảy vào ví - Ảnh 2
Nhờ quý nhân theo chân, bề trên nâng đỡ nên không chỉ tháng 3 mà cả năm 2019 Mão đều may mắn hơn người - Ảnh minh họa: Internet

Top 2: Tuổi Mão

Vượng khí dồi dào, tài lộc phủ phê, làm đâu thắng đó chính là phúc phần trời ban cho Mão trong 30 ngày tới. Họ dẫu làm công ăn lương hay làm chủ đều gặt hái được những thành quả khiến người khác ngưỡng mộ.

Nhờ quý nhân theo chân, bề trên nâng đỡ nên không chỉ tháng 3 mà cả năm 2019 Mão đều may mắn hơn người. Vậy nên, dù hiện tại có cơ cực, khốn khó đến mấy Mão cũng đừng bỏ cuộc. Chỉ cần bước sang tháng mới bạn sẽ đổi đời ngoạn mục.

Tháng 3 tới, top con giáp này sẽ rung đùi hốt bạc, chỉ cần ngồi chơi tiền cũng đua nhau chảy vào ví - Ảnh 3
Chỉ cần đi đúng hướng, dám theo đuổi đam mê bạn chắc chắn sẽ đổi đời, tự làm đại gia - Ảnh minh họa: Internet

Top 3: Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất hiền lành, cương trực và rất có trách nhiệm. Họ luôn đủ cứng rắn để dám đương đầu với thử thách, đủ bình tĩnh để xử lý tốt mọi biến cố xảy đến trong đời, đủ bản lĩnh để nhận sai và sửa sai. Vậy nên, thành công đến với Tuất dù đến muộn nhưng sẽ rất rực rỡ, sáng chói.

Cụ thể, tháng 3/2019, người tuổi Tuất sẽ có vô số cơ hội kiếm tiền. Chỉ cần đi đúng hướng, dám theo đuổi đam mê bạn chắc chắn sẽ đổi đời, tự làm đại gia của chính mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp tiền ập xuống đầu, vận may tìm tới tận cửa trong tháng 3/2019

3 con giáp tiền ập xuống đầu, vận may tìm tới tận cửa trong tháng 3/2019

Tiền ùn ùn chui vào túi, tự làm đại gia bạc tỷ chính là vận may hiếm có mà 3 con giáp sau được hưởng trong tháng 3 tới.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp giàu có top con giáp tháng 3/2019

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 4 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 34 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 1 giờ 9 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 1 giờ 35 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 1 giờ 48 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 2 giờ 17 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 40 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi