3 con giáp yêu hết mình nhưng khi đã cạn tình sẽ phũ sạch, đối phương đừng hòng níu kéo

Khi đã yêu, dù người khác có can gián, khuyên bảo đến mấy thì 3 con giáp này cũng bất chấp. Tuy nhiên, khi đã chán, đã hết yêu họ sẽ chẳng do dự mà chia tay ngay lập tức.

Họ chung thủy, nuông chiều và chăm sóc người yêu cẩn thận không khác gì người nhà. Vậy nhưng, khi đã không còn tỉnh cảm Mùi sẽ chẳng cần đắn đo suy nghĩ mà đưa ra quyết định chia tay trong chớp nhoáng. Dù đối phương có dùng mọi cách để níu kéo, van xin Mùi quay lại cũng vô nghĩa. Thứ họ ghét nhất chính là ép bản thân phải ở bên người mình không còn yêu.

Mùi là con giáp thông minh, khôn khéo và cực tinh tế. Họ đủ chân thành để người khác có thể dốc cạn lòng để đáp lại, đủ thực tế, sòng phẳng để chẳng ai dám ức hiếp, lợi dụng mình. Ở con giáp này còn có sự ngang bướng, ngông cuồng vô cùng đáng yêu. Vậy nên, một khi gặp được người khiến con tim mình rung động Mùi sẽ dùng mọi cách để bày tỏ, để chiếm được tình cảm của đối phương.

Tuổi Sửu

Sửu là con giáp vô cùng đào hoa, dù là đàn ông hay phụ nữ thì người tuổi này thường có năng khiếu nghệ thuật, đàn giỏi hát hay nên dễ dàng chiếm được cảm tình của người khác giới. Đây chính là lí do vì sao Sửu chẳng cần đeo đuổi ai nhưng vẫn có hàng tá người xếp hàng theo đuổi họ.

Vì dễ dàng có được tình yêu, dễ dàng có được người tình nguyện yêu thương mình nên Sửu không hề xem trọng đối phương. Cả thèm, chóng chán là nguyên nhân khiến các mối tình của Sửu nhanh chóng đổ vỡ. Nếu không thay đổi thói xấu này thì dẫu có kết hôn Sửu cũng khó lòng giữ được lòng chung thủy với bạn đời.

Tuổi Hợi

Hợi sẵn lòng tìm đủ mọi cách để theo đuổi, khiến đối phương dù sắt đá đến mấy cũng phải tan chảy trước tấm chân tình của mình. Sự ngọt ngào, nuông chiều, lãng mạn mà Hợi thể hiện sẽ khiến người yêu đắm chìm trong men say tình ái, càng ngày càng yêu họ sâu đậm, không thể dứt ra được.

Thế nhưng, Hợi lại là tuýp người dễ thay lòng đổi dạ, không biết quý trọng những gì mình đang có. Khát khao chinh phục bên trong Hợi không bao giờ dừng lại, họ luôn muốn có được người tốt hơn, yêu mình hơn, có điều kiện tốt hơn nên một khi đã kiếm được con mồi như ý con giáp này sẽ ngay lập tức đá phăng người yêu hiện tại ra khỏi đời mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.