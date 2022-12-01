Tháng 12/2202: Vận may bao phủ, tài lộc hanh thông, 3 con giáp được Quý nhân nâng đỡ, Phật bà yêu thương, thu hái bộn tiền, thăng quan tiến chức, đại cát đại lợi, vạn sự cát tường như ý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu là con giáp thông minh chăm chỉ, họ thơngf sở hữu chỉ số thông minh và chỉ số trí tuệ cảm xúc rất cao. Con giáp này có nhiều thế mạnh hơn là khuyết điểm.

Trong số những con giáp gặp thuận lợi nhất trong tháng 12 này, người tuổi Dê phải được xếp hạng đầu tiên. Vận thế chung của người cầm tinh con dê bước từ giờ trở đi là tốt, tương lai có thể trông chờ. Trong công việc, người cầm tinh con dê có rất nhiều tâm nguyện, cũng có rất nhiều tính toán, năm 2023 bất kể làm gì cũng sẽ được toại nguyện, hơn nữa còn có cơ hội thăng chức tăng lương.

Người tuổi Dậu được biết với tính cách ngay thẳng, không thích vòng vo. Đôi khi, người tuổi này tỏ ra khá bảo thủ, cứng đầu. Người tuổi Dậu cũng rất dũng cảm, độ lượng, được nhiều người yêu quý.

Tất nhiên, vị trí và trách nhiệm có liên quan mạnh mẽ, càng ở vị trí cao, càng phải gánh vác trách nhiệm lớn hơn. Người cầm tinh con dê chỉ cần biết không ngừng nâng cao bản thân, nhất định có thể đạt được kết quả tốt hơn, làm cho mình trở nên xuất sắc hơn.

Ảnh minh họa

Tuổi Dậu

Tử vi tháng 12 dương lịch cho biết, đây chính là khoảng thời gian đại vận may mắn của người tuổi Hợi. Mọi việc trở nên đại cát đại lợi, thuận buồm xuôi gió, con giáp này làm gì cũng dễ dàng thành công.

Cho dù là cuộc sống hay công việc, đều có quý nhân giúp đỡ, mọi việc thuận buồm xuôi gió, thu nhập cũng dồi dào khó ai sánh bằng. Đây cũng chính là bệ phóng để con giáp giàu sang này có thời gian cuối năm ngập trong nhung lụa, đời sang trang mới.

Không chỉ tài vận, tình duyên của Hợi cũng đỏ chót như son. Nếu đã nên vợ thành chồng sẽ càng ấm êm viên mãn, nếu đang giường đơn gối chiếc ắt gặp được mảnh ghép hoàn hảo của đời mình.

Ảnh minh họa

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, tính cách người tuổi Tý khá cầu toàn. Họ đưa ra yêu cầu cao cho bản thân và những người ở bên cạnh mình. Hầu hết người này tuổi Tý đều sở hữu tài năng hơn người. Họ ham học, cầu tiến và có tham vọng trong công việc.

Người tuổi này được nhiều người yêu mến bởi tính cách lạc quan, yêu đời. Ngay cả trong khó khăn, họ vẫn nhìn thấy mặt tích cực của vấn đề. Đó chính là chìa khóa thành công của người tuổi Tý.

Tháng mới sang, người tuổi Tý nhận được thêm nhiệm vụ, dự án trong công việc. Người làm kinh doanh cũng có nhiều buổi gặp gỡ đối tác, hứa hẹn sẽ chốt được hợp đồng có giá trị.

Con giáp tuổi này cần nhớ rằng tâm lý làm nghề rất quan trọng. Chỉ cần họ tin tưởng và nỗ lực trong công việc, sự nghiệp của họ sớm muộn gì cũng sẽ thành công.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.