Tháng 11 nhận mưa tài lộc, Tháng 12 trúng số độc đắc, 3 con giáp lọt top vương giả bậc nhất 2 tháng cuối năm 2022

Tâm linh - Tử vi 18/10/2022 05:20

Hai tháng cuối năm 2022 là lúc 3 con giáp sau tăng tốc làm giàu, bạn vừa nhận được may mắn "khổng lồ" Trời ban lại thêm sự chăm chỉ làm ăn nên tiền thu về chắc chắn không hề ít.

Tuổi Mão

Tháng 11 nhận mưa tài lộc, Tháng 12 trúng số độc đắc, 3 con giáp lọt top vương giả bậc nhất 2 tháng cuối năm 2022 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hai tháng cuối năm 2022, Tam Hội tụ khí, người tuổi Mão có thể bắt tay vào thực hiện bất cứ việc gì một cách vô cùng thuận lợi. Do phát hiện ra được điểm mạnh của bản thân, bản mệnh đang ngày một tự tin hơn. Bạn sẵn sàng chinh phục mọi thách thức mà cuộc sống hoặc công việc đặt ra.  

May mắn hơn, trong tháng 12, quý nhân có thể xuất hiện giúp bạn có cái nhìn mới về những vấn đề đã bế tắc suốt thời gian qua. Bạn hãy trân trọng cơ hội học hỏi điều hay từ người ấy và nhanh chóng áp dụng những tri thức ấy vào công việc của mình.

Nếu có ý định xuất hành vào cuối năm, bạn nên đi về hướng Nam để gặp Hỷ Thần hoặc hướng Tây để gặp Tài Thần. Như vậy, bạn sẽ gặp nhiều may mắn hơn khi thực hiện bất cứ công việc nào, đồng thời tránh được những rắc rối không đáng có.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, đa phần người tuổi Thìn thường mang tính cách hướng ngoại, cứng cỏi, không dễ dàng thỏa hiệp. Trong công việc, họ là người năng động, nhiệt tình, có trách nhiệm.

Nhờ cố gắng, quyết tâm trong công việc nên họ thường đạt được thành công sớm hơn so với độ tuổi. Không những thế, con giáp này còn có thêm một chút may mắn nên dễ thăng tiến trong nửa sau của cuộc đời.

Tháng 11 nhận mưa tài lộc, Tháng 12 trúng số độc đắc, 3 con giáp lọt top vương giả bậc nhất 2 tháng cuối năm 2022 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc của con giáp tuổi Thìn hai tháng cuối năm 2022 rất lý tưởng. Muốn đạt được thành quả cao hơn nữa, họ cần nỗ lực gấp đôi. Tuy nhiên dù gặp khó khăn gì người tuổi này không vì thấy vậy mà nản lòng nhụt chí. Chỉ cần họ kiên trì, cố gắng bám trụ tới cùng thì họ có thể giành được chiến thắng.

Từ giờ đến cuối năm 2022, tài vận của người tuổi này khởi sắc hơn thấy rõ. Họ làm việc suôn sẻ, được cấp trên tín nhiệm, đánh giá cao. Ngoài ra, con giáp này có tầm nhìn trong đầu tư kinh doanh nên sẽ thu về một khoản lời lớn. Những người làm công ăn lương cũng được cấp trên tin tưởng, trọng dụng, có cơ hội làm thêm giờ, tăng ca để tăng thêm thu nhập. 

Tuổi Ngọ

Tháng 11 nhận mưa tài lộc, Tháng 12 trúng số độc đắc, 3 con giáp lọt top vương giả bậc nhất 2 tháng cuối năm 2022 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cát tinh Thiên Ấn sẽ mang lại sự sáng suốt và tinh thần làm việc tuyệt vời cho người tuổi Ngọ vào hai tháng cuối năm 2022. Bạn được thể hiện năng lực của mình, nhận không ít lời khen ngợi, tán thưởng từ mọi người xung quanh.

Hầu hết các kế hoạch, dự định của những chú Ngựa đều diễn ra suôn sẻ trong ngày này. Đặc biệt việc kí kết hợp đồng kinh doanh dễ bề thành công, hợp tác phát triển êm xuôi, thu về khoản lợi nhuận đáng kể. Không lạ gì khi trong tháng 11 và 12 cuối năm 2022 bạn được khen ngợi về sự giỏi giang, thông minh. Hãy dồn tâm, dồn sức vào công việc, chớp lấy cơ hội của mình đi nhé.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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