Tháng 11 âm lịch ai đen cứ đen, 3 tuổi này chính thức hết khổ, từ bàn tay trắng làm nên cơ ngơi bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 21/11/2022 21:53

Bước sang tháng 11 âm lịch, 3 con giáp này vận đỏ như son, chuyển bạn thành thắng, một bước đổi đời giàu sang trước Tết 2023.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi là con giáp hiền lành, tâm tính thiện lương. Họ không có nhiều tham vọng, thích cuộc sống an nhàn, bình yên hơn là đua tranh, đấu đá. Thời gian gần đây, con giáp này gặp khá nhiều rắc rối.

Dù năng lực không đến nỗi nào, lại có cố gắng nhưng họ vẫn không đạt được mục tiêu đã đề ra. Người tuổi Mùi có thể làm ăn thất bát, thua lỗ thậm chí nợ nần.

Tháng 11 âm lịch ai đen cứ đen, 3 tuổi này chính thức hết khổ, từ bàn tay trắng làm nên cơ ngơi bạc tỷ - Ảnh 1
Sang tháng 11 âm lịch, 3 con giáp vụt lên thành đại gia, nằm trên đống vàng, đống bạc. Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, sang tháng 11 âm lịch này, tài vận của người tuổi Mùi bắt đầu khởi sắc. Công việc kinh doanh của họ tốt hơn trước rất nhiều.

Được nhiều khách hàng ủng hộ, doanh số của công ty, cửa hàng của họ tăng cao hơn trước.

Trong tháng này, họ buôn bán gặp thời gặp thế, thu lời liền tay, có thể tất toán nợ nần. Ngoài ra, trước Tết Nguyên Đán, người tuổi này cũng có vận đào hoa vượng.

Nếu còn độc thân, con giáp này sẽ sớm tìm được người phù hợp. Trong khi người tuổi Mùi đã có đôi có cặp có tin vui mang thai, cưới hỏi.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão có đầu óc tinh tế và dám bứt phá. Mặc dù đôi khi họ thiếu một số ý tưởng nhưng chỉ cần họ làm việc có tâm thì thành tựu sự nghiệp cũng không kém ai.

Hơn nữa, con giáp này còn có tài năng phi thường và luôn khẳng định tầm ảnh hưởng của mình trong công việc, xuất hiện đúng nơi, đúng lúc.

Người tuổi Mão có hiệu suất làm việc cao, một số khó khăn, trắc trở trong sự nghiệp của họ có thể được giải quyết êm thấm.

Tuy nhiên, con giáp này vẫn cần nỗ lực hơn nữa để tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài và ổn định. Từ đó, họ có thể tìm ra hướng đi tốt và tiếp tục có những thăng tiến vững chắc trong sự nghiệp,

Càng bước vào cuối năm 2022, con giáp tuổi Mão càng dễ lấy được lòng tin của quý nhân. Bởi vì mọi thành công sẽ bắt đầu từ những cơ hội mới, nếu bạn tìm ra cơ hội và được quý nhân giúp đỡ thì mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Cuộc sống của người tuổi Mão càng ngày cang đi vào quỹ đạo ổn định, thành công là tất yếu.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ rất hanh thông. Tuổi Sửu đón nhận nhiều cơ hội mới trong tháng 12 âm lịch, nếu biết nắm bắt kịp thời, đây sẽ là tiền đề cho tuổi Sửu bứt phá trong năm 2023 sắp tới.

Tháng 11 âm lịch ai đen cứ đen, 3 tuổi này chính thức hết khổ, từ bàn tay trắng làm nên cơ ngơi bạc tỷ - Ảnh 2
Con cưng tháng 11 âm lịch của Thần Tài gọi tên 3 con giáp này, đường tài lộc ngày càng thịnh vượng, công việc diễn ra suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của người tuổi Sửu cũng vô cùng tốt đẹp, người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ, giao lưu và tìm được một nửa của mình, cũng có nhiều cặp đôi sẽ tiến tới mối quan hệ hôn nhân lâu dài trong dịp cuối năm này.

Tuy nhiên, tuổi Sửu cần chú ý nhiều hơn đến sức khỏe, đặc biệt là những bất trắc có thể xảy ra. Tuổi Sửu cần chú ý hơn trong vấn đề di chuyển, không nên xuất hành đi xa, lái xe đường dài hay buổi đêm vào cuối tháng 11 đầu tháng 12 âm lịch, đây là thời điểm nhạy cảm rất dễ gặp bất trắc trên đường.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Đàn ông 4 tuổi này nổi tiếng 'BẠC TÌNH', đào hoa phong lưu nức tiếng gần xa, dễ ham 'CỦA LẠ', chị em cần né gấp

Đàn ông 4 tuổi này nổi tiếng 'BẠC TÌNH', đào hoa phong lưu nức tiếng gần xa, dễ ham 'CỦA LẠ', chị em cần né gấp

Đàn ông 4 con giáp này không chỉ có số phong lưu, đào hoa, đa tình, mà còn giấu quỹ đen, tính kiềm chế rất kém nên dễ 'bắt cá hai tay'.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi 12 con giáp Tử vi hôm nay Tử vi ngày mới

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi