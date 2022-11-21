Tháng 11 âm lịch ai đen cứ đen, 3 tuổi này chính thức hết khổ, từ bàn tay trắng làm nên cơ ngơi bạc tỷ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi là con giáp hiền lành, tâm tính thiện lương. Họ không có nhiều tham vọng, thích cuộc sống an nhàn, bình yên hơn là đua tranh, đấu đá. Thời gian gần đây, con giáp này gặp khá nhiều rắc rối.

Tuy nhiên, sang tháng 11 âm lịch này, tài vận của người tuổi Mùi bắt đầu khởi sắc. Công việc kinh doanh của họ tốt hơn trước rất nhiều.

Dù năng lực không đến nỗi nào, lại có cố gắng nhưng họ vẫn không đạt được mục tiêu đã đề ra. Người tuổi Mùi có thể làm ăn thất bát, thua lỗ thậm chí nợ nần.

Được nhiều khách hàng ủng hộ, doanh số của công ty, cửa hàng của họ tăng cao hơn trước.

Trong tháng này, họ buôn bán gặp thời gặp thế, thu lời liền tay, có thể tất toán nợ nần. Ngoài ra, trước Tết Nguyên Đán, người tuổi này cũng có vận đào hoa vượng.

Nếu còn độc thân, con giáp này sẽ sớm tìm được người phù hợp. Trong khi người tuổi Mùi đã có đôi có cặp có tin vui mang thai, cưới hỏi.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão có đầu óc tinh tế và dám bứt phá. Mặc dù đôi khi họ thiếu một số ý tưởng nhưng chỉ cần họ làm việc có tâm thì thành tựu sự nghiệp cũng không kém ai.

Hơn nữa, con giáp này còn có tài năng phi thường và luôn khẳng định tầm ảnh hưởng của mình trong công việc, xuất hiện đúng nơi, đúng lúc.

Người tuổi Mão có hiệu suất làm việc cao, một số khó khăn, trắc trở trong sự nghiệp của họ có thể được giải quyết êm thấm.

Tuy nhiên, con giáp này vẫn cần nỗ lực hơn nữa để tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài và ổn định. Từ đó, họ có thể tìm ra hướng đi tốt và tiếp tục có những thăng tiến vững chắc trong sự nghiệp,

Càng bước vào cuối năm 2022, con giáp tuổi Mão càng dễ lấy được lòng tin của quý nhân. Bởi vì mọi thành công sẽ bắt đầu từ những cơ hội mới, nếu bạn tìm ra cơ hội và được quý nhân giúp đỡ thì mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Cuộc sống của người tuổi Mão càng ngày cang đi vào quỹ đạo ổn định, thành công là tất yếu.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ rất hanh thông. Tuổi Sửu đón nhận nhiều cơ hội mới trong tháng 12 âm lịch, nếu biết nắm bắt kịp thời, đây sẽ là tiền đề cho tuổi Sửu bứt phá trong năm 2023 sắp tới.

Con cưng tháng 11 âm lịch của Thần Tài gọi tên 3 con giáp này, đường tài lộc ngày càng thịnh vượng, công việc diễn ra suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của người tuổi Sửu cũng vô cùng tốt đẹp, người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ, giao lưu và tìm được một nửa của mình, cũng có nhiều cặp đôi sẽ tiến tới mối quan hệ hôn nhân lâu dài trong dịp cuối năm này.

Tuy nhiên, tuổi Sửu cần chú ý nhiều hơn đến sức khỏe, đặc biệt là những bất trắc có thể xảy ra. Tuổi Sửu cần chú ý hơn trong vấn đề di chuyển, không nên xuất hành đi xa, lái xe đường dài hay buổi đêm vào cuối tháng 11 đầu tháng 12 âm lịch, đây là thời điểm nhạy cảm rất dễ gặp bất trắc trên đường.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.