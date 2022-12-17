Thần tiên tri dự đoán vào cuối ngày hôm nay (17/12), TOP 3 con giáp có điềm báo tài lộc, hỷ sự ngập tràn, hạnh phúc viên mãn, cặp đôi về chung một nhà, vợ chồng gắn kết yêu thương

Tiếp nối tử vi hàng ngày 16/12/2022, tuổi Tý được trao thêm cơ hội thể hiện bản thân trong ngày Chính Ấn độ mệnh. Công việc tiến hành suôn sẻ, xung quanh bạn cũng luôn có những người đồng nghiệp nhiệt tình sẵn sàng giúp đỡ nhau. Các dự án bạn đang thực hiện đều mang lại kết quả tốt, bạn có thể lên kế hoạch cho các dự định tiếp theo.

Thủy sinh Mộc, may mắn hơn là gia đình luôn là chỗ dựa an toàn cho bạn. Nếu cảm thấy mệt mỏi, bạn nên tâm sự với người thân để có cách tháo gỡ kịp thời. Dù không giúp đỡ được, người nhà cũng sẽ giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm hoặc suy nghĩ thoáng hơn.

Các mối quan hệ xã giao của Tý cũng đang tiến triển tốt đẹp, tạo cho bản mệnh cơ hội phát triển công việc trong tương lai, hứa hẹn sẽ có những bước đột phá tích cực sẽ xảy ra trong khoảng thời gian mà bạn lên kế hoạch. Bằng sự quyết tâm của mình, những ngày cuối năm sẽ rất rực rỡ.

Các mối quan hệ xã giao của Tý cũng đang tiến triển tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi hàng ngày nhờ có Lục Hợp mà con giáp tuổi Dần dễ có tiếng nói chung với mọi người, kể cả những người trước đây bạn nghĩ rằng không hợp, không có điểm chung. Hôm nay cũng rất tốt cho việc tiến hành các cơ hội hợp tác làm ăn của bản mệnh.

Kỹ năng giải quyết vấn đề, khả năng xoay chuyển tình thế và xử lý những rắc rối mà con giáp tuổi Dần có được với sự nâng đỡ của Chính Quan sẽ giúp cho bạn có một ngày thứ 6 vô cùng dễ chịu. Sự linh hoạt của bạn sẽ gây ấn tượng cho một số nhân vật đặc biệt đấy.

Chuyện tình cảm tiến triển vô cùng thuận lợi, nếu bạn và người ấy đã yêu nhau lâu thì khả năng về chung một nhà sẽ không còn lâu nữa.

Chuyện tình cảm tiến triển vô cùng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo Thứ Bảy 17/12/2022, Tuổi Thìn được quý nhân soi đường, vận trình công danh thăng tiến không ngừng. Bản thân không hề bị chùn bước bởi những thử thách, khó khăn cản đường. Ước vọng đạt được những thành công to lớn đòi hỏi con giáp này phải có những nỗ lực phi thường.

Đường tài lộc của Tuổi Thìn có biểu hiện phát triển rõ rệt, chủ yếu từ công việc chính. Đây là nguồn thu ổn định có thể giúp cho con giáp này chi trả hóa đơn cho các nhu cầu cấp thiết, thậm chí còn dư dôi đủ để đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực yêu thích của mình.

Đường tài lộc của Tuổi Thìn có biểu hiện phát triển rõ rệt - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo