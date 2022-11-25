Thần tiên tri dự đoán vào đúng 18h08p hôm nay (25/11), 3 con giáp này ra đường đạp trúng hố vàng, tiền tài bày ra trước mắt, của cải dư dôi, bản mệnh một bước lên hương, sung sướng hết phần thiên hạ

Theo tử vi hàng ngày, cục diện Tam Hợp đánh dấu bước tiến đáng kể trong vận trình sự nghiệp của người tuổi Dần. Con giáp này làm việc với tinh thần cống hiến hết mình, không quản ngại khó khăn, vất vả để có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao tốt nhất có thể.

Trong ngày Hỏa sinh Thổ, con giáp này có mối quan hệ rất hòa hợp với nửa kia của mình. Đôi bên luôn thấu hiểu và bao dung cho nhau nhờ thường xuyên tâm sự. Khi gặp phải bế tắc, bản mệnh có thể chia sẻ với người ấy và đôi bên cùng chung tay vượt qua sóng gió.

Thậm chí bản mệnh còn hy sinh cả thời gian cá nhân để tập trung và dồn sức cho công việc, nhờ vậy nên cấp trên cũng đánh giá cao về tinh thần tích cực của bạn. Thời điểm cuối năm công việc bận rộn nhưng không khiến cho Dần mệt mỏi, ngược lại bản mệnh còn cố gắng, nỗ lực hơn gấp nhiều lần.

Trong ngày Hỏa sinh Thổ, con giáp này có mối quan hệ rất hòa hợp với nửa kia của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi hằng ngày của 12 con giáp, thứ 6 ngày 25/11/2022 hôm nay, vốn hiểu biết phong phú giúp tuổi Dậu dễ dàng khẳng định được chỗ đứng của mình và nhận được sự thán phục của mọi người xung quanh. Thêm vào sự giúp đỡ của tam hợp, con giáp này có thể là thủ lĩnh dẫn dắt mọi người đi đến thành công.

Dậu được Thực Thần soi chiếu nên vận tài lộc trong ngày khá tốt. Nếu biết tận dụng tối đa cơ hội lần này thì bạn sẽ cải thiện đáng kể tình hình tài chính hiện tại. Nếu có người mời hợp tác thì bạn có thể cân nhắc, không nên chần chừ, sẽ có mối lợi tự nhiên đưa đến, tiền bạc thu hoạch dễ dàng.

Cục diện Thổ sinh Kim cho thấy, tuổi Dậu có mối nhân duyên tốt đẹp bởi con giáp này và nửa kia ngày càng trở nên thấu hiểu nhau hơn. Nếu còn chưa kết hôn, hai người đã có thể bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này.

Dậu được Thực Thần soi chiếu nên vận tài lộc trong ngày khá tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Hôm nay sự hỗ trợ của Lục Hợp, người tuổi Mùi có thể tìm được đối tác làm ăn uy tín, có tiếng trên thị trường. Đôi bên có mối quan hệ hợp tác cùng có lợi nên quá trình làm ăn chung rất suôn sẻ và rành mạch mọi thứ. Nhờ vậy mà cứ thế từ từ tiến những bước vững chắc, nền tảng để phát triển kinh doanh tốt hơn. Các kế hoạch đầu tư hứa hẹn mang lại lợi nhuận lớn cho con giáp này.

Công việc cũng không có gì đáng ngại trong ngày Chính Quan độ mệnh. Mọi thứ đang được giải quyết ổn thỏa, có khó khăn nhưng rồi cũng sẽ khắc phục được. Bản mệnh thậm chí còn nhân cơ hội này để thể hiện năng lực của mình với mọi người nữa.

Trong chuyện tình cảm, con giáp này có mối nhân duyên tốt đẹp bởi bạn và người ấy ngày càng trở nên thấu hiểu nhau hơn. Nếu còn chưa kết hôn, hai bạn đã có thể bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này.

Công việc cũng không có gì đáng ngại trong ngày Chính Quan độ mệnh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo