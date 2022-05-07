Thần Tài 'xướng tên' từ ngày 8/5 đến ngày 17/5, những con giáp 'hiền lương sinh phú quý', may mắn 'sà xuống đầu', giàu nhất thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 07/05/2022 20:57

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'hiền lương sinh phú quý', may mắn 'sà xuống đầu', giàu nhất thiên hạ trong 10 ngày tới.

Tuổi Dậu

Con giáp may mắn này được cho là 1 trong số những con giáp có vận đỏ nhất, viên mãn nhiều khía cạnh trong cuộc sống trong 10 ngày tới. Do đó, bạn dễ dàng thăng chức, tăng lương hầu như trong tầm tay. Sau ngày mai, bạn có thể kiếm được bộn tiền cuộc sống lên hương, vô cùng hạnh phúc. 

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm vô cùng lãng mạn. Dù công việc ngoài xã hội có mệt mỏi đến đâu thì khi trở về nhà, con giáp này lập tức quên đi tất cả vì sự hiểu chuyện, ấm áp của nửa kia. Tình cảm của các cặp đôi được nuôi dưỡng dần theo thời gian chính là sự nỗ lực của hai người.

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Người tuổi Dậu được cho là 1 trong số những con giáp có vận đỏ nhất, viên mãn nhiều khía cạnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều cơ hội thăng tiến và may mắn bủa vây trong 10 ngày nữa. Do đó, bạn cần chủ động nắm bắt, đừng để cơ hội tuột khỏi tầm tay. Bên cạnh đó, khả năng sáng tạo nhiệt tình sẽ mang tới cho bạn những thành công bất ngờ.

Thời gian tới, bạn không chỉ được quý nhân giúp đỡ mà bản thân cũng có thêm nội lực, nhờ vậy mà sự nghiệp gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp. Những điều tốt đẹp sẽ đến với tuổi Tuất, hảo duyên cũng đến một cách lặng lẽ và vô cùng ngọt ngào khiến cuộc sống của bạn sẽ có nhiều màu sắc thú vị.

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Người tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều cơ hội thăng tiến và may mắn bủa vây trong 10 ngày nữa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận trình tài lộc của người tuổi Ngọ này phát triển theo chiều hướng thuận lợi, nhiều cơ hội kiếm tiền ập đến trong thời gian tới. Đây cũng là thời điểm để bạn mở rộng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác trong công việc. Với những người làm công ăn lương, thu nhập của bạn cũng tăng lên theo những thành tích mà bạn đạt được trong sự nghiệp, thậm chí một số người có cơ hội được cất nhắc thăng chức, tăng lương.

Bên cạnh đó, tình duyên của con giáp này trong tháng nàythời gian tới cũng vô cùng tốt đẹp. Ai đang độc thân thì đều có cơ hội tìm kiếm một nửa thích hợp. Gia đình vui vầy ấm cúng, vợ chồng hòa thuận hạnh phúc.

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Vận trình tài lộc của người tuổi Ngọ này phát triển theo chiều hướng thuận lợi, nhiều cơ hội kiếm tiền ập đến - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

Tử vi 5 ngày tới (8/5-12/5), những con giáp sau hữu duyên với Thần Tài, tha hồ 'ngủ trên đống tiền', hưởng trọn vinh hoa phú quý

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