Tử vi 9 ngày tới (8/5-16/5), những con giáp sau được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', phúc khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tâm linh - Tử vi 07/05/2022 08:47

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', phúc khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể trong 9 ngày tới.

Tuổi Hợi

Con giáp may mắn này sẽ được Thần may mắn ưu ái trong 9 ngày tới đây. Bạn được phú khí vây quanh, bạn làm đâu gặt đấy, công việc có nhiều tiến triển. Người làm công ăn lương sẽ được cấp trên tin tưởng, trọng dụng. Người chưa có công việc cũng sớm tìm được những công việc phù hợp với bản thân.

Thời điểm hoàng kim này tài lộc của người tuổi Hợi tăng tiến vượt bậc, cơ hội làm giàu sẽ nhiều thêm. Chính vì vậy, bạn chỉ cần bạn nỗ lực hết mình, bạn sẽ đạt được những mục tiêu, phần thưởng xứng đáng.

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Người tuổi Hợi sẽ được Thần may mắn ưu ái trong 9 ngày tới đây - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong 9 ngày nữa, người tuổi Ngọ sẽ có vận may tài lộc rực rỡ. Bạn làm đâu thắng đó, kinh doanh một vốn bốn lời, mọi việc đều thuận lợi ngoài mong đợi. Đây cũng là thời cơ giúp Ngọ khám phá những năng lực tiềm tàng ở bản thân, càng gặt hái nhiều thành tựu trong sự nghiệp, phúc khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể.

May mắn hơn, bạn còn được quý nhân chỉ đường dẫn lối, được tiếp xúc với nhiều cơ hội kiếm tiền mà trước đây mình chưa từng được tham gia. Bạn có thể bạn sẽ phải khá vất vả, tất bật khi mới bắt tay vào làm đấy, nhưng bạn sẽ thu về nguồn tiền xứng đáng. 

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Người tuổi Ngọ sẽ có vận may tài lộc rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Con đường sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ có những bước phát triển mới. Trong thời gian này chính là thời điểm "vượng" đối với người tuổi Dậu. 9 ngày tới được coi là thời điểm thăng hoa về mặt cảm xúc của Dậu trong năm nay.

Những mối quan hệ tình cảm của họ có dấu hiệu khởi sắc mạnh mẽ, nên sẽ không khó để tìm được đối tượng tâm đầu ý hợp. Trên con đường tình duyên có khả năng bạn sẽ được trải nghiệm sự lãng mạn bất ngờ trong tình yêu. Nếu là người đã có gia đình thì tình cảm giữa 2 vợ chồng sẽ ngày càng mặn nồng, gắn bó khăng khít, gia đạo yên vui, trên thuận dưới hòa.

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Con đường sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ có những bước phát triển mới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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