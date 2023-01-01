THẦN TÀI 'thương yêu' nhất tháng 1 đầu năm, Top 3 con giáp dễ trở thành đại gia, trong tay toàn tiền tỷ, mua đất cất nhà, sắm xe chọn vàng thoải mái

Tâm linh - Tử vi 01/01/2023 16:20

Những con giáp may mắn này sẽ có tháng 1 tràn ngập niềm vui, tài lộc hỷ sự ùn ùn kéo dến, làm gì cũng nhanh có của.

Tuổi Sửu

Tháng 1 dương lịch này có sao Tử Vi độ mệnh nên có vẻ là xui xẻo sẽ qua đi, cuộc sống khởi sắc hơn, bạn có thể thở phào nhẹ nhõm.

Công việc của tuổi Sửu khá chật vật nhưng may mắn có thêm Thiên Ấn trợ mệnh nên đỡ được phần nào xui xẻo. Cần cẩn thận nếu không bạn sẽ vướng thị phi chốn công sở. Những người làm công việc liên quan đến y dược, dịch vụ du lịch, kỹ thuật, nghệ thuật sẽ may mắn hơn những người khác, tin vui đa số sẽ về.

THẦN TÀI 'thương yêu' nhất tháng 1 đầu năm, Top 3 con giáp dễ trở thành đại gia, trong tay toàn tiền tỷ, mua đất cất nhà, sắm xe chọn vàng thoải mái - Ảnh 1

Thế nhưng đừng vội chủ quan, đường tài lộc vẫn còn khá sóng gió, dễ hao tài, mất của như chơi. Bản mệnh đừng vì cả nể mà cho người khác vay tiền, dù người ta trả tiền lãi cao cũng không được cho vay vì nguy cơ mất trắng cực cao. Muốn nhập thêm hàng về bán thì nên chọn những ngày cuối tuần sẽ có lộc hơn.

Chuyện tình cảm của người đã có gia đình khá thuận. Nhưng những bạn tuổi này mà chưa có gia đình sẽ phải lo lắng một chút khi dù bạn có cưỡng cầu nhưng tình duyên vẫn cứ không được như ý. Bạn bè chơi với nhau thì phải thật lòng, còn chơi chỉ để lợi dụng nhau vì Sửu nên dẹp bớt, họ không có ích cho cuộc sống của bạn.

Tuổi Dậu

Chúc mừng tuổi Dậu vào tháng 1 rất thuận lợi, phát triển rực rỡ trên phương diện công việc, thi cử, đặc biệt với những ai thi cử trong ngày này lại càng dễ đạt được kết quả như ý muốn nhờ được sự trợ giúp tận tình từ phía Tam Hợp. 

THẦN TÀI 'thương yêu' nhất tháng 1 đầu năm, Top 3 con giáp dễ trở thành đại gia, trong tay toàn tiền tỷ, mua đất cất nhà, sắm xe chọn vàng thoải mái - Ảnh 2

Với những người đang kinh doanh buôn bán sẽ buôn may bán đắt, mọi mặt hàng tưởng như tồn kho khó bán thì trong ngày này bạn hoàn toàn "giải phóng" sạch sẽ. Cộng thêm tài ăn nói khéo léo, giỏi tổ chức cạnh tranh mà được khách hàng hết mực tin yêu. 

Nguyên nhân chính do sự nắm bắt đầu tư, không vì gặp may mà ngạo nghễ, chủ quan ngược lại càng đứng trên đỉnh cao của sự phát triển thì Mão lại càng tỉ mỉ, chăm chút hơn bao giờ hết. 

 

Tuổi Tỵ

Tài khí của người tuổi Tị tụ hội mạnh nhất ở thời điểm vào tháng 1. Con giáp này được Thực Thần trao nhiều cơ hội kiếm tiền. Có cát thần chỉ lối dẫn đường, bản mệnh nhanh chóng nắm bắt nhu cầu của khách hàng và đáp ứng được những điều thị trường đang cần.

Lúc này, bạn có thể sẽ có thêm những ý tưởng về việc mở rộng quy mô kinh doanh, song cần chú ý không nên háo thắng mà làm những việc mình không có sẵn kinh nghiệm.

Với người làm công ăn lương, bạn cần cố gắng hết mình trong các nhiệm vụ được giao, chớ nên lơ là, có tinh thần rã đám.

THẦN TÀI 'thương yêu' nhất tháng 1 đầu năm, Top 3 con giáp dễ trở thành đại gia, trong tay toàn tiền tỷ, mua đất cất nhà, sắm xe chọn vàng thoải mái - Ảnh 3

Những cố gắng bạn bỏ ra trong khoảng thời gian này sẽ được ghi nhận một cách rất nhanh chóng, vì vậy mà bạn cần chớp lấy thời cơ, không vội nghĩ đến việc nghỉ ngơi, hưởng thụ.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

TÀI THẦN và HỶ THẦN hội tụ vào Rằm tháng Chạp, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, số dư hơn 9 chữ số, kinh doanh lãi đậm, đầu tư 1 lãi tận 10

TÀI THẦN và HỶ THẦN hội tụ vào Rằm tháng Chạp, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, số dư hơn 9 chữ số, kinh doanh lãi đậm, đầu tư 1 lãi tận 10

Vào Rằm táng Chạp, 3 con giáp này có vận trình tươi sáng hơn hẳn, làm ăn thuận lợi nên dễ dàng có được sự tiến triển vượt bậc.

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