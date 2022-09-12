Người tuổi Dần có tài lộc khá dồi dào trong tuần này khi được nhiều cát tinh phù trợ. Bản mệnh không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tài chính, có thể thoải mái mua sắm những món đồ cần thiết cho cuộc sống của mình.

Từ đây, Dần đưa ra được nhiều nhận định đúng đắn, giúp ích cho sự phát triển, đồng thời cũng kết giao được với những bạn hàng, đối tác triển vọng.

Nếu có ý định đầu tư buôn bán hay mở rộng kinh doanh thì bạn nên bắt tay vào thời điểm giữa tuần, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. 17h 30’ ngày mai 13/9, Dần sẽ có cơ hội nhận được giải thưởng lớn, giúp họ vươn lên không ngừng, chuyển đổi tích cực trong cuộc sống.

Đôi lúc có thể có kẻ xấu tung tin giăng bẫy nhưng chỉ cần Dần giữ được sự bình tĩnh và sáng suốt thì ắt có thể vượt qua thuận lợi.

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, ngày 13/9, tuổi Dậu gặp được nhiều điều may mắn trên con đường tài lộc.

Con giáp này có thể nhận được một khoản tiền thưởng hoặc thù lao xứng đáng với công sức đã bỏ ra trong suốt khoảng thời gian vừa qua.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, có một số người có thể nhận được khoản thừa kế từ những người đi trước để lại. Điều tuổi Dậu cần làm lúc này không phải là ăn chơi hưởng lạc, mà là tìm cơ hội để thể hiện bản thân mình, khiến tài sản trước đó lãi mẹ đẻ lãi con.

Tử vi khuyên bản mệnh nếu gặp khó khăn thì nên tâm sự với những người mình tin tưởng, tránh giữ mọi chuyện trong lòng, vì làm vậy chỉ càng khiến bản mệnh cảm thấy nặng nề và bế tắc hơn mà thôi.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý thường rất kiệm lời, không thích khoe khoang hay thể hiện. Bản mệnh có trí tiến thủ nên luôn nỗ lực không ngừng.

Nếu sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, họ càng có động lực để vươn lên trong cuộc sống. Đặc biệt, người tuổi Tý có tầm nhìn trong đầu tư, kinh doanh nên nếu theo nghiệp kinh doanh sẽ rất hợp.

Ảnh minh họa

Tý được dự đoán là có sự nghiệp phát triển vượt bậc trong tương lai. Bản mệnh có tư duy, tầm nhìn và tinh thần lạc quan, không chịu khuất phục. Với Tý, hạnh phúc không phải là đích đến, mà là quãng đường đi.

Dù nam hay nữ, Tý cũng là người có tài, có tiền, khiến người khác nể phục. Khi đã quyết tâm thì con giáp này sẽ không để thành tích của mình thua kém bất kỳ ai.

Một điều may mắn nữa của Tý là sớm tìm được bạn đời như ý. Vợ chồng họ đồng cam cộng khổ, cùng xây dựng sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc, ai cũng ngưỡng mộ.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.