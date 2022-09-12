Thần tài sắp tuyên bố danh sách 3 con giáp có 99% cơ hội trúng số độc đắc, phát tài giàu to, thành công chờ sẵn, phú quý sát kề vào chiều muộn ngày mai (17h 30’ ngày mai 13/9)

Tâm linh - Tử vi 12/09/2022 15:48

Dưới đây là tên 3 con giáp được lọt vào vòng trong của danh sách phát tài mà Thần tài sắp tuyên bố.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có tài lộc khá dồi dào trong tuần này khi được nhiều cát tinh phù trợ. Bản mệnh không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tài chính, có thể thoải mái mua sắm những món đồ cần thiết cho cuộc sống của mình.

Nếu có ý định đầu tư buôn bán hay mở rộng kinh doanh thì bạn nên bắt tay vào thời điểm giữa tuần, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. 17h 30’ ngày mai 13/9, Dần sẽ có cơ hội nhận được giải thưởng lớn, giúp họ vươn lên không ngừng, chuyển đổi tích cực trong cuộc sống.

Thần tài sắp tuyên bố danh sách 3 con giáp có 99% cơ hội trúng số độc đắc, phát tài giàu to, thành công chờ sẵn, phú quý sát kề vào chiều muộn ngày mai (17h 30’ ngày mai 13/9) - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Từ đây, Dần đưa ra được nhiều nhận định đúng đắn, giúp ích cho sự phát triển, đồng thời cũng kết giao được với những bạn hàng, đối tác triển vọng.

Đôi lúc có thể có kẻ xấu tung tin giăng bẫy nhưng chỉ cần Dần giữ được sự bình tĩnh và sáng suốt thì ắt có thể vượt qua thuận lợi.

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, ngày 13/9, tuổi Dậu gặp được nhiều điều may mắn trên con đường tài lộc.

Con giáp này có thể nhận được một khoản tiền thưởng hoặc thù lao xứng đáng với công sức đã bỏ ra trong suốt khoảng thời gian vừa qua.

Thần tài sắp tuyên bố danh sách 3 con giáp có 99% cơ hội trúng số độc đắc, phát tài giàu to, thành công chờ sẵn, phú quý sát kề vào chiều muộn ngày mai (17h 30’ ngày mai 13/9) - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Ngoài ra, có một số người có thể nhận được khoản thừa kế từ những người đi trước để lại. Điều tuổi Dậu cần làm lúc này không phải là ăn chơi hưởng lạc, mà là tìm cơ hội để thể hiện bản thân mình, khiến tài sản trước đó lãi mẹ đẻ lãi con.

Tử vi khuyên bản mệnh nếu gặp khó khăn thì nên tâm sự với những người mình tin tưởng, tránh giữ mọi chuyện trong lòng, vì làm vậy chỉ càng khiến bản mệnh cảm thấy nặng nề và bế tắc hơn mà thôi.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý thường rất kiệm lời, không thích khoe khoang hay thể hiện. Bản mệnh có trí tiến thủ nên luôn nỗ lực không ngừng.

Nếu sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, họ càng có động lực để vươn lên trong cuộc sống. Đặc biệt, người tuổi Tý có tầm nhìn trong đầu tư, kinh doanh nên nếu theo nghiệp kinh doanh sẽ rất hợp.

Thần tài sắp tuyên bố danh sách 3 con giáp có 99% cơ hội trúng số độc đắc, phát tài giàu to, thành công chờ sẵn, phú quý sát kề vào chiều muộn ngày mai (17h 30’ ngày mai 13/9) - Ảnh 3
 Ảnh minh họa

Tý được dự đoán là có sự nghiệp phát triển vượt bậc trong tương lai. Bản mệnh có tư duy, tầm nhìn và tinh thần lạc quan, không chịu khuất phục. Với Tý, hạnh phúc không phải là đích đến, mà là quãng đường đi.

Dù nam hay nữ, Tý cũng là người có tài, có tiền, khiến người khác nể phục. Khi đã quyết tâm thì con giáp này sẽ không để thành tích của mình thua kém bất kỳ ai.

Một điều may mắn nữa của Tý là sớm tìm được bạn đời như ý. Vợ chồng họ đồng cam cộng khổ, cùng xây dựng sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc, ai cũng ngưỡng mộ.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

Từ khóa:   3 con giáp giàu sang 3 con giáp đổi vận 3 con giáp phát tài

TIN MỚI NHẤT

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 33 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 2 giờ 3 phút trước
Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 3 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới